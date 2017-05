Licencmegállapodást kötött a Nokia és az Apple

Fizet az Apple - összegezhetjük tömören az új Nokia-Apple licencmegállapodás lényegét. Ugyan a megállapodás szövege és egyes részletei nem nyilvánosak, annyit azért elárult a két cég, hogy a Nokia kap egy egyösszegű kifizetést, amelyet később rendszeres licencdíjak követnek majd a sokéves, hosszú távú licencelési szerződés értelmében.

A Nokia még decemberben indított szabadalmi pereket az Apple ellen, miután a két cég közötti licencmegállapodás körül viták merültek fel, a tárgyalások pedig teljesen zátonyra futottak. Az első pereket a finnek indították több, szabadalmi trollkodás céljára létrehozott leányvállalatocskán keresztül Németországban és az Egyesült Államokban is, de újabb perek beindítása is folyamatban volt.

"Ez egy jelentős megállapodás a Nokia és az Apple között" - mondta a közlemény szerint Marisa Vasellona, a Nokia főjogásza, aki egyben a cég szabadalmi licencmegállapodásaiért is felel. "A megegyezés az Apple bírósági ellenfeleiből üzleti partnerekké változtat minket, akik a vásárlók javaiért dolgoznak együtt."

Az egyik utolsó Nokia-féle felhasználói felület. Pereltek miatta.

Érdekes, hogy a keresztlicencelésen kívül a megállapodás értelmében a Nokia bizonyos "hálózati infrastruktúra termékeket és szolgáltatásokat" bocsát az Apple rendelkezésére - arról azonban nincs információnk, hogy ez pontosan mit jelent. Elképzelhető, hogy a finnek az iPhone-ok baseband szoftverének finomhangolásában nyújtanak segítő kezet, de nyilván egészen más területen is tud együttműködni a két cég.

Szintén a megállapodás része, hogy a Nokia "digitális egészségügyi termékei" (a Withings-portfóliót) az Apple-féle boltok polcain is visszatérnek. Ezeket az Apple még decemberben szedte be, bosszúból a Nokia által indított per miatt. A fentieken túlmenően a két cég "felméri", hogy hogyan tudna együttműködni a digitális egészségügyi megoldások piacán, ennek érdekében a két cég csúcsvezetése rendszeresen találkozik majd.

Teljes finn siker

Az Apple kapitulációja meglepetés, ahogy korábbi cikkünkből is kiolvasható, hosszú távú pereskedésre számítottunk, a mindössze féléves csatározás kimondottan rövid ehhez képest. A Nokia egyébként nem volt érdekelt a sietségben, a cég arra rendezkedett be, hogy hosszú távon, rendszeres, visszatérő, kiszámítható licencdíjat húzzon a cég szabadalmait használó eszközök után, ezt pedig utólag, akár több éves távlatban is be tudja hajtani.

Ez egészen más logikát követel meg, mint a híres Apple-Samsung szabadalmi háború, amelyben a felek kieső bevételt szenvedtek el, a cél pedig a versenytárs telefonjainak kitiltása/lebutítása volt. Érdekes az is, hogy a szabadalmak illetve a licencfizetés jogosságát az Apple nem vitatta, az amerikai gyártót inkább azok szintje bosszantotta, a cég szerint a mobilhálózati kompatibilitáshoz elengedhetetlen szabadalmakat a Nokia nem licencelte fair áron - annak ellenére, hogy ezt szerződésben vállalta a mobilos szabványok megalkotásakor.