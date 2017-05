Kipróbáltuk a mobilos hanghívás új generációját

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy újabb generációváltás küszöbén áll a mobiltelefonos beszédkommunikáció, mely a GSM-korszak kezdete óta lényegében változatlanul kínálja az alapszolgáltatást, vagyis a hanghívást. A 2G-, illetve 3G-alapú hálózatokon keresztül bonyolított beszédhívásokon azonban ma már több szempontból is túlhaladt a kor, a továbblépést pedig az alig pár éve szabványosított Voice over LTE, vagyis VoLTE technológia kínálja, mely a mobilszolgáltatók mára már országos lefedettségű 4G-hálózatára épül.

Öt éve terítéken

Magyarországon elsőként a Magyar Telekom indította el a VoLTE-alapú hanghívást kereskedelmi üzemben 4G Hang néven, valamivel több, mint öt évvel azután, hogy a szolgáltató hálózatán elindult a kereskedelmi 4G-szolgáltatás. Öt év alatt a 4G-hálózatok tekintélyes fejlődési szakaszt jártak be, így míg 2012 elején jobbára csak USB-s modemekkel volt elérhető a szolgáltatás, és jóformán csak Budapesten, addig mostanra már országossá vált a lefedettség, a kapacitás a sokszorosa a kezdetinek, a készülékek közül pedig már szinte mindegyik alkalmas a 4G-s kapcsolatra.



Alapszolgáltatások csomagkapcsolt és áramkörkapcsolt infrastruktúrán.

Forrás: Telekom

Az elmúlt öt év a szabványalkotók számára is komoly munkával telt, így 2013-ban megszülethetett az IP Multimedia Subsystem (IMS), vagyis leegyszerűsítve teljesen IP alapokon működő VoLTE szabvány, ami a készülék számára lehetővé teszi, hogy a hanghívást a 4G-hálózaton keresztül építse fel (az első kereskedelmi VoLTE-hálózatok ekkor már egy éve üzemeltek Ázsiában, valamint az Egyesült Államokban). Bár a logika azt diktálná, hogy minden 4G-képes készülék VoLTE-képes, a helyzet valójában eleinte ennél bonyolultabb, melyet rögtönzött tesztünk is igazolt.

A Telekom a HWSW-t is bevonta a 4G Hang szolgáltatás éles tesztelési fázisába, így a szolgáltatótól egy SIM-et és egy VoLTE-képes okostelefont (Samsung Galaxy S7) is kaptunk kölcsön. A szolgáltatás használatához először is aktiválni kell az előfizetésre az ingyenes 4G Hang opciót, ez a teszt SIM-en értelemszerűen már aktív volt, de a Telekom idővel minden előfizetőjénél automatikusan bekapcsolja majd.

A szolgáltatás másik sarokköve, vagyis maga a készülék esetében már sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet, így a Telekomnál egyelőre csak a Samsung Galaxy S7 és S8 típusoknál engedélyezett a 4G Hang. Mint megtudtuk, a VoLTE-képes készülékek tesztelése és a portfólióbővítés a Telekomnál az anyavállalat által koordinálva, csoportszintű együttműködés keretében valósul meg.

Problémás ajánlások

A VoLTE fontos jellemzője, hogy a hálózat és a készülék együttműködését részletes szabványok határozzák meg, ezzel együtt – mivel bizonyos ajánlások lehetőséget adnak eltérő megvalósításra - kiemelt szerepe van az kompatibilitási vizsgálatoknak. Az operátorok a készülékgyártókkal közösen egy több lépésből álló közös labor és élő hálózati tesztsorozattal vizsgálják, hogy különböző szituációkban is hibamentes legyen a készülék és a hálózat együttműködése. A legfontosabb a készülékekben lévő IMS Stack (IP Multimedia Subsystem) és a mobil hálózat felőli IMS beállítások "összehangolása" - állítják a Telekom szakemberei.

Az első VoLTE képes készülékek még egyedileg tartalmazzák a hálózati beállításokat, de a várakozások szerint a későbbiekben a gyártók támogatni fogják az "egységes dinamikus operátor függő hálózati paraméter beállítás" megoldást, amikor megszűnik az a kötöttség, hogy csak az operátornál vásárolt készülékek tartalmazzák a megfelelő hálózati paramétereket. Ez azt jelentheti, hogy idővel minden, a nyílt piacon, esetleg másik operátornál vásárolt 4G-s készülék automatikusan VoLTE-képes lehet. A piaci jóslatok szerint ugyanakkor erre legalább 1-2 évet még várni kell.

Addig is a Telekom révén kicsit már most belekóstolhattunk abba, mit kínál ma a technológia a felhasználók számára. Fontos, hogy a VoLTE-hívások felépüléséhez nem szükséges, hogy mind a hívó, mind a hívott fél VoLTE-képes készülékkel rendelkezzen, ám a hívás számos paraméterét befolyásolhatják a terminálok, a legjobb eredmény pedig értelemszerűen akkor érhető el, ha mindkét fél VoLTE-alapokon kapcsolódik.

A szolgáltatótól kölcsönkapott Samsung Galaxy S7 esetében a VoLTE-funkciót külön aktiválni kell a készülék menüjében, ami már csak azért is jó, mert így könnyedén kipróbálhattuk, hogy a készülék hogyan viselkedik a régebbi technológiákkal. A 4G Hang teszteléséhez teszthívások egész sorozatát folytattuk le, többek közt olyan végpontokkal, melyek szintén VoLTE-módban kommunikáltak.

Halló! De jól szólsz!

A felhasználó számára a 4G-s hanghívás két tapasztalható előnnyel is kecsegtet, az egyik a hívás hangminőségének további javulása, a másik a rövidebb hívásfelépülési idő. Előbbi kapcsán érdemes tudni, hogy a 3G (és a 2G is) HD Voice és a 4G hang egyaránt AMR/WB (AMR/Wideband) codec-et használ, ám míg 2G és 3G esetén a maximális codec rate 12.65kbps, addig 4G-ben 23.85kbps. Ez utóbbi csak 4G-4G esetben lehetséges, ami beszédminőségben érezhető és mérőkészülékkel könnyen mérhető javulást hoz.

Bár a beszédhang minőségét egyéb tényezők is befolyásolhatják (elég csak a készülékek mikrofonjára gondolni), a két VoLTE-képes Samsung készülék közt létrejött hívás hangminőségébe nehéz lenne belekötni, különösen a 2G-s (nem AMR/WB-alapú) hanghívással összehasonlítva. A beszédhang minősége összemérhető a népszerűbb VoIP-platformok minőségével, azzal a fontos különbséggel, hogy a Telekom ez esetben garantál egy minőségi szintet a hálózatán, szemben a VoIP-rendszerekkel, melyek legjobb esetben is "best effort" jelleggel működnek.

A hívásfelépülési idő is rövidebbé vált a VoLTE-kommunikáció bekapcsolását követően, bár a tárcsázást követő instant kapcsolatfelépüléstől még hosszú másodpercekre van a rendszer. VoLTE-VoLTE-kapcsolat esetén (két, egyforma Galaxy S7 készüléket, azaz azonos termináloldali környezetet használva) a legjobb hívásfelépülési idő 3,4 másodperc volt, míg a legrosszabb 4,5 másodperc. Ha a beszédhívást teljesen 2G-alapokra tettük, ennek az időnek szinte pontosan a kétszeresére, átlagosan 8-9 másodpercre volt szüksége a hálózatnak ahhoz, hogy a vonal túlsó végén felépüljön a hívás.

A hívásfelépülési idő azonban nem pusztán kényelmi szempont, a hosszúra nyúló folyamat bizonyos helyzetekben komoly csapdát is rejthet magában. Annak biztosítására ugyanis, hogy a 4G hálózatba bejelentkezett mobil is tudjon hívást indítani vagy fogadni, a CS-Fallback nevű lett eljárás lett bevezetve. Ennek lényege – amire a neve is utal – hogy hívásindításnál, vagy -fogadásnál a mobilt ideiglenesen vissza kell kényszeríteni a 3G-s vagy 2G-s hálózatba.

Ennek a megoldásnak része, hogy a hívásfelépítési szakaszban a beszédet kezelő CS (vonalkapcsolt) és az adat kommunikációt kezelő (csomagkapcsolt) hálózati elemek egymást közt egy "átadást" hajtanak végre, a mobil visszakerül a CS hálózatba a hívás idejéig. Ez a folyamat a hívásfelépítésnél több extra lépéssel (elemek közötti jelzésváltással) jár, ami egyrészt megnöveli a hívásfelépítési időt, másrészt külön hibalehetőség is – elvétve, de lehetnek ebből adódó hívás megszakadások. A CS fallback további hátránya, hogy ezzel az eljárással nem lehetséges hang és 4G adat szolgáltatást egyszerre használni.

Mivel a VoLTE-hívásoknál a CS fallback nem játszik szerepet, ezért a készülék a hívás teljes időtartama alatt a 4G-hálózaton tud maradni, ami a fent említett hibalehetőség kiküszöbölése mellett többek között lehetővé teszi azt is, hogy hívás közben a készülékkel továbbra is használható legyen a nagy sávszélességű internetkapcsolat. Bár ennek egyelőre kevés kézzelfogható előnye lehet a felhasználók számára, a jövőben ez az üzemmód több helyzetben is segítséget nyújthat a mobilos infrastruktúra zökkenőmentes használatához.

Elemi érdek

A hálózatok és kliensek VoLTE-képessé tétele azonban ennél is jobban érdekében áll az operátoroknak, legalábbis technológiai alapokon. A készülékek teljes 4G-re terelésével (beleértve az internethasználatot és a beszédhívást) értékes kapacitás szabadítható fel a jelenleg 2G-s és 3G-s hálózatokhoz használt spektrumokban, később pedig - amint a 4G hanghívás kellőképpen elterjed - ezt a kapacitást át lehet csoportosítani a 4G-s vagy akár 5G-s rendszerek számára, amelyek a spektrumot sokkal magasabb hatékonysággal tudják kihasználni.

Hogy erre pontosan mikor és milyen ütemben kerülhet sor, azt egyelőre nem tudni, mindenesetre nem könnyíti meg az operátorok helyzetét a tény, hogy a készülékkompatibilitás biztosítása jóval keményebb diónak mutatkozik, mint a mobilnet-kapcsolat esetén. Emellett láthatóan komoly kihívást jelent a mobilszolgáltatók számára az is, hogy az ügyfeleknek elmagyarázzák, a 4G-s hangszolgáltatással miért járnak jól, vagy jobban, mint a korábbi rendszerekkel, netán ennek apropóján nagyobb tömegeket vegyenek rá arra, hogy lecseréljék évek óta jól működő, vagy éppen csak tavaly vásárolt (okos)telefonjukat.