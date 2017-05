Visszahívja az otthonról dolgozókat az IBM

Nem dolgozhatnak többé otthonról az IBM munkatársai, ha szeretnék megtartani az állásukat. A szoftveróriás volt az elsők közt, amely elindította a távmunka lehetőségét, de mostantól bevezet egy új szabályzatot az együttműködéssel kapcsolatban, és ez már nem engedi meg az otthoni munkát, amellyel eddig a 380 ezer dolgozó 40 százaléka élhetett. A változásról először a The Wall Street Journal számolt be, amely arról írt, hogy a vállalat megváltoztatta a munkahelyi házirendet, és csendben visszavonja az évtizedek óta jól működő programot, amelynek a vállalat az egyik úttörője volt.

Két héttel ezelőtt a cég még a gyakorlat előnyeit részletezte egy blogbejegyzésben, és egyáltalán nem szerepelt a leírásban, hogy az IBM-nél hamarosan véget ér ez a munkamódszer. Arról írt többek közt a IBM Smarter Workforce Institute kutatása, hogy a távmunkában dolgozók elkötelezettebbek, innovatívabbak, boldogabbak. A cég szóvivője viszont most már azt hangsúlyozza, hogy az átalakulás zajlik néhány éve, hogy a vállalat a dolgozókat visszahívja az irodába.

"Sok területen, úgy mint a szoftverfejlesztés és digitális marketing, változik a munka természete, amely a munka új formáit kívánja meg. Összehozzuk a kis önirányítású agilis csapatokat, és új felszerelések, eszközök és ideiglenes munkaterek kiépítésébe fektetünk a csapatok számára." - mondta Steve Mnich, az IBM kommunikációjáért felelős igazgatója.

Részlet az IBM 2014-es távmunkáról szóló tanulmányából

A kritikusok szerint ez a lépés nagyon rossz hatással lesz a cég megítélésére, főleg a fiatalok szempontjából, akiknek már a távmunka lehetősége alapelvárás egy munkahelytől - ezért előfordulhat, hogy emiatt választanak majd inkább másik állást a jövőben az IBM helyett. A fejlesztők viszont nem nyilatkoztak ennyire pozitívan a távoli munkavégzésről a Stack Overflow legutóbbi felmérése szerint, 64 ezer válaszadóból 32 százalék egyáltalán nem szokott igénybe venni ilyen lehetőséget, 35 százalék pedig csak havi pár napra - mindössze 11 százalék tölti a teljes munkaidejét az irodától távol a világszintű felmérés alapján.

A vállalat kommunikációsa nem indokolta a döntést, de a The Mercury News által megszólaltatott szakértő szerint minden cégnek saját döntést kell hoznia arról, hogyan kezeli a távolról dolgozókat, és úgy tűnik, hogy ez a munkamódszer az IBM-nél nem úgy működött, mint amit vártak tőle. Más munkahelyi irányítási rendszerekkel foglalkozó szakértő arra is célzott, hogy az IBM legutóbbi negyedéves jelentésének visszaesést mutató adatai ösztönözték arra a vállalatot, hogy valami radikálisat tegyen - 2013-ban a Yahoo is hasonló lépésre szánta el magát, és nem engedélyezte többé a távmunkát a dolgozóinak.

Még az sem teljesen világos, hogy az IBM-nél hány munkavállalót érint az új gyakorlat, de iparági híresztelések szerint az IBM Watson digitális marketing, tervezési és szoftverfejlesztési részlegein már bevezették az új munkahelyi együttműködési szabályzatot és ezzel együtt eltörölték a távmunka lehetőségét.