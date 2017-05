Kétezer dollár fölött szárnyal a bitcoin

Minden eddigi rekordját megdöntötte a bitcoin, miután értéke a hétvégén átlépte a 2000 dolláros álomhatárt. A kriptovaluta kisebb visszaesésekkel az év legnagyobb részében növekedést mutatott, amely most ért el a csúcsdöntő értékhez - e cikk keletkezésekor az egyik legnagyobb bitcoinváltó, a Coinbase már 2187 dolláros értéken jelzi a valutát. A növekedés üteme egészen elképesztő: a bitcoin ára egy szűk hónappal ezelőtt, április végén 1300 dollár környékén mozgott, ehhez képest most több mint 50 százalékkal lőtt ki. A kriptovaluta piaci kapitalizációja, azaz az összes forgalomban lévő bitcoin értéke így most 32,2 milliárd dollár.

A hirtelen növekedés mögött több tényező is állhat, abban az Investopedia szerint jó eséllyel az is közrejátszott, hogy a nagy pénzintézetek egyre inkább nyitnak a bitcoin, illetve az egyéb kriptovaluták felé, továbbá a blockchainre építő szolgáltatások fejlődése és a kínai szabályozások frissülése is lendületet adott a területnek. A kínai központi bank januárban szólította fel az ország bitcointőzsdéit az egységes szabályzat szerinti működésre, amelyek azóta egyre szigorúbb keretek közé helyezik a tevékenységüket - a szigorításoknak többek között a pénzmosás megelőzésében is fontos szerepe van.

Hasonló a helyzet Japánban is, ahol márciusban fogadták el a bitcoin szabályozására vonatkozó törvényt, amely a kriptovalutát is bevonta a pénzmosás elleni szabályozások ernyője alá. Az ország fogja egyébként messze a legnagyobb szelet a bitcoin vitorlájába: a Coindesk szerint a valutába áramló pénz legnagyobb részét, több mint 45 százalékát japán jenből váltják.

A felsoroltaknak hála bitcoinnak tavaly év végén sikerült ismét átlépnie az ezer dolláros határt. Erre egyébként 2013-ban volt először példa, noha nem sokkal később az akkori vezető bitcoinváltó, a Mount Gox összeomlása miatt az árfolyam ismét bezuhant. Az elmúlt három évben a valuta ismét összeszedte magát, aránylag stabil növekedéssel - az elmúlt hónap látványos ugrása azonban ismét a 2013-as "lufira" emlékeztet. Hogy ez utóbbi kidurran-e a közeljövőben, és ha igen mikor, nehéz lenne megítélni, a TechCrunch szerint ugyanakkor egyes elemzők akár a 10 ezer dolláros vagy nagyobb árfolyam elérését is lehetségesnek látják.

A valuta ráadásul akár most is növekedhetne még az eddiginél is tempósabban, a gyarapodásnak azonban technológiai korlátai is vannak. A bitcoin skálázódását nagyban lassítja, hogy annak elterjedésével a hálózatnak egyre nehezebb dolga van az egyre növekvő számú tranzakció gyors azonosításában és megerősítésében - ezen a későbbiekben az olyan megoldások segíthetnek, mint a protokoll alapjául szolgáló Bitcoin Core referenciakliens újabb verzióiban bevezetett SegWit amely a hálózat tranzakciós kapacitását dobhatja meg.

Az elképzelést, amely szerint a technológiai oldal korlátai jelentik a szűk keresztmetszetet a bitcoin legújabb értékrobbanásában, alátámasztani látszik, hogy vele párhuzamosan más, modernebb kriptovaluták még meredekebb növekedést mutatnak. Ilyen a 2012-ben létrehozott ripple is, amely bankokat hivatott közvetlenül összekötni belföldi vagy nemzetközi tranzakciókhoz (kihagyva különböző köztes szereplőket, mint például az elszámolóházak). A ripple árfolyama egy hónap alatt szédületes ütemben, mintegy tízszeresére nőtt május közepére. De az blockchain alapú számítási platformként működő ethereum is szép tüskét produkált, az elmúlt hónapban megduplázta értékét. A kisebb szereplők gyors térnyerését remekül illusztrálja, hogy a bitcoin már nem felel a kriptovaluták piacának legnagyobb részéért, abból mára 47 százalékot hasít ki - tavaly ez az érték még 80 százalék környékén mozgott.