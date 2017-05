Küszöbön a Pénzügyi IT 2017 konferencia

Tovább zakatol a tavaszi fintech-insurtech vonat Budapesten, amelynek következő állomása a Portfolio.hu Pénzügyi IT 2017 konferenciája. A rendezvényen komoly előadólista állt össze, amelyen a legnagyobb hazai banki szereplőktől a telkókon át többek között biztosítótársaságok és ígéretes hazai fintech startupok is képviseltetik magukat.

A nap témái közül kiemelkedik az idei év egyértelműen legfontosabb banki IT projektje, az azonnali átutalási rendszer, de egy 2017-es fintech eseményen a PSD2 és a GDPR mellett sem mehetünk el, a konferencián részletesen kiderül, hogyan készülnek fel a pénzintézetek és a startupok a nyitott banki jövőre. Természetesen az insurtech megoldások sem maradnak le a palettáról, a biztosítók digitalizációs folyamatai mellett az adatelemzés, telematika, sőt még az önvezető autók kérdésköre is előkerül majd.

Hogy csak néhányat említsünk a felszólalók közül, az eseményen ott lesz Bartha Lajos, az MNB pénzügyi struktúrákért felelős igazgatója, Csányi Péter, az OTP Bank ügyvezető igazgatója és Hetényi Márk, az MKB vezérigazgató-helyettese is. A színpadon továbbá Rakovszky Balázs a T-Systems Magyarország Pénzintézetek üzletágának igazgatója is feltűnik, de ott lesz az NN biztosító elnök-vezérigazgatója, Sztanó Imre, illetve Eölyüs Endre, a Mastercard Europe igazgatója is. A legígéretesebb hazai fintech startupok közül a Wyze-t Mudri György vezérigazgató képviseli, valamint Faluvégi Balázst, a Blueopes társalapítóját is meghallgathatjuk a konferencián.

A Pénzügyi IT 2017 időpontja tehát május 30., helyszíne pedig a Sofitel Hotel Budapest (1051 Budapest, Széchenyi tér 2.). A rendezők 200-250 résztvevőre számítanak, öt fő jelentkezése esetén pedig csoportos kedvezményt biztosítanak. További részletekért és a jegyvásárlásért érdemes felkeresni a Pénzügyi IT 2017 weboldalát.