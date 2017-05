Élesedett a kamionos Uber

A cég most le is csap az iparágra, bejelentette Uber Freight alkalmazását, amellyel az egyéni kamionsofőrök okostelefonjait, illetve a kisvállalkozásokat célozza meg, egyelőre az USA-ban. Az alapkoncepció itt is ugyanaz, mint az egy ideig Magyarországon is aktív, "mezei" Uber esetében, csak épp az app nem a személyautó-sofőröket és utasokat párosítja össze, hanem a kamionosokat és az elszállítandó árut. Az alkalmazást az Uber által ellenőrzött sofőrök és szállításra váró partnerek használhatják, akik a személyszállító variánshoz hasonlóan egy-két gombnyomással egymásra találhatnak.

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

Az Uber az automatizált ügyfélpárosításon túl a tempós kifizetésekkel kínálna előnyt a hagyományos megoldásokkal szemben. Míg a cég szerint a szállítmányozó cégek jellemzően 30 napig vagy tovább várnak a szállításért járó összegek beérkezésére, az Uber Freight "eltökélt, hogy néhány napon belül" eljuttassa a pénzt a fuvarozóknak. A cég ráadásul ígérete szerint a tervezettnél hosszabb várakozásokért is kompenzálja a sofőröket. A cég ártáblázata szerint két óra késleltetés után óránként 75 dollárt fizet a kamionosoknak, a fuvar elhalasztása pedig napi 300 dollárt ér. Ha a megrendelő végül nem használja fel a szállító szolgáltatását, az Uber 200 dollárt fizet a sofőrnek, illetve minden fölöslegesen megtett mérföldért további 2 dollárt csenget ki. Mindezek mellett a cég a váratlanul felmerülő a fentiek közé nem sorolható hátráltató körülményekért is kompenzál, ilyen esetekben a sofőrök emailben kereshetik meg az Ubert.

A kezdeményezésnek jó eséllyel az Uber a tulajdonában lévő, önvezető kamionokon dolgozó Otto fejlesztésében is nagy szerepe lesz, a sofőröktől begyűjtött nagy mennyiségű adat és fuvarozási tapasztalat a későbbiekben kincset érhet a cégnek a területen - hosszú távon annak sofőr nélküli teherautói ugyanúgy átvehetik az Uber Freight sofőrök helyét, ahogy a személyszállító szolgáltatásnál az önvezető autók. Az Otto szénája mindenesetre az utóbbi hónapokban nem áll túl jól, miután a Google által birtokolt Waymo azzal vádolja, hogy a cég lopott szellemi tulajdonnal dolgozik, amivel akár másfél milliárd dollár kárt okozhatott a keresőóriásnak - a vállalatnak a későbbi sikerhez tehát még egy komoly csatát is meg kell vívni a bíróságon.