Kétmillió eurós befektetést kapott a Codecool

Kétmillió eurós befektetésben részesült a Codecool, amely egyike az iskolarendszeren kívüli programozóképzést nyújtó intézményeknek Magyarországon. A közlemény szerint az iskola küldetése, hogy "pótolja az informatikai ipar jelenlegi és jövőbeni szakemberhiányát (...) gyakorlatorientált képzési programján keresztül" - ebben láthatott perspektívát a PortfoLion, mivel a problémával nem csak a magyar munkaerőpiac szembesült, hanem a környező országok is. A tervek szerint 2022-re Európa 24 városában működik majd Codecool iskola - pár hónappal ezelőtt pedig azt is hozzátették a mentorok, hogy a hosszútávú terv az európai terjeszkedéssel összesen 10 ezer ember egyidejű képzése.

"A piaci igények európai szintű jelenlétén túl a befektetés mellett az szólt, hogy a Codecool az alapítása után a magyar piacon gyorsan bizonyította az oktatási programja versenyképességét, a lengyel terjeszkedéssel pedig igazolta a képzés rugalmas nemzetközi adaptálhatóságát" - mondta Simó György, az alapot kezelő PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési partnere.

Az elképzelés azért is impozáns, mivel jelenleg csak két ország három városában működik a képzés - Budapesten kívül még Miskolcon és Krakkóban, összesen 300 tanulóval - a mentorok tapasztalata szerint a problémák és a hallgatók gondjai is hasonlóak a városokban. Fő célközönség a 18-40 év közöttiek, akik nem tudtak elhelyezkedni az első diplomájukkal, kiestek az informatikusképzésből vagy pályát szeretnének módosítani. A tandíj "utófinanszírozott", tehát ha a 18 hónapos tanfolyam lezárulása után garanciát vállalnak az elhelyezkedésre - a 1,5 millió forintos tandíjat csak ebben az esetben kell törleszteni a résztvevőknek a fizetésükből.

Úgy épül fel a rendszer, hogy a résztvevők 12 hónapon keresztül végzik a képzésen belüli feladatokat, majd pedig 6 hónapra gyakorlatra mennek. Azt az alapítók elvi kérdésnek tartják, hogy az oktatók mind programozói tapasztalattal rendelkezzenek a versenyszférából, viszont a mentorálás teljes munkaidős állás. Az egy éves felkészülés utolsó pár hónapja a tanulóknak választható specializációval telik, a kínálat térségenként és évfolyamonként is eltérhet, főleg a cégek aktuális visszajelzéseitől függően. Jelenleg a budapesti specializációk között főleg a Java szerepel (standard, enterprise és mobil irány egyaránt), de sok frontend és JavaScript fejlesztőt is keresnek, továbbá a C/C++ beágyazott fejlesztőkre, a C#/.NET-re is van igény. Tapasztalat egyelőre viszont még nincs, mivel olyan csoport még nincs, amelyikből mindenki végzett és elhelyezkedett, de 40-50 fő már a gyakorlatát tölti.

"Mivel elképzeléseinket a szakmai és a vállalati oldal pozitívan visszaigazolta immáron két országban is, elérkezettnek láttuk az időt a további, elsősorban közép-európai növekedéshez szükséges tőkebevonásra." - magyarázta Vinnai Balázs informatikai vállalkozó, a Codecool egyik alapítója. A befektetés megszerzésének sikerét pedig az alapító abban látja, hogy áprilisban a magyar kormány bejelentette a Digitális Jólét Program újabb szakaszát (DJP 2.0), melyben önálló fókuszt élvez a munkaerőpiac igényeire választ adó oktatási programok kérdése - így véleménye szerint a vállalatok és a diákok után a szakmai és a szabályozói oldal is felismerte a problémát, és hogy a Codecool programja erre megoldást jelent.

"A jövőben minden iparágban és minden szinten digitalizálódni fog a munkavégzés. Emiatt valódi szakmai tudást nyújtó, új megközelítésű oktatás kell. A Codecool-hoz hasonló alternatív iskolarendszerek éppen emiatt fogják olyan gyorsasággal és mélységben átalakítani az oktatási piacot, mint ahogyan azt az Amazon.com és az online értékesítés tette a kereskedelmi szektorban." - tette hozzá Vinnai.

A kétmillió eurós befektetésből a Codecool 2 új iskolát nyit külföldön a következő 12 hónapban, amellyel ezer főre bővíti az egy évben képzett junior programozók számát - és 5-re a befogadó városok számát. Az öt év múlva ígért cél, vagyis 24 különböző európai városban a képzés elindítása azonban még így is nagy ugrásnak tűnik.