Frissültek az Amazon Fire táblagépei

A kisebb, Amazon Fire 7 tablet valamelyest feljavított, héthüvelykes IPS kijelzőt kap, igaz még mindig szerény, 1024x600 pixeles, 171 PPI-s felbontással, továbbá 1 gigabájt RAM-ot, egy négymagos, 1,3 gigahertzes meg nem nevezett processzort és microSD-vel bővíthető, 8 vagy 16 gigabájt belső tárhelyet. Az eszköz jó láthatóan a belépőszintet képviseli, ezt azonban az ára hálálja meg, a tabletért az Amazon már nettó 50 dollártól árulja, ha az ember meg tud barátkozni a zárképernyőn megjelenő reklámokkal. Az Amazon Fire HD 8 már kicsit izmosabb, a belépőszintet persze utóbbi sem hagyja el. A nyolchüvelykes IPS panel itt 1280x800 pixelt vonultat fel, 189 PPI-vel, processzora változatlan, RAM-ból viszont már 1,5 gigabájtot kapott. A tárhelyopciók itt 16 és 32 gigabájt, ára pedig a korábbi trendeknek is alányes 10 dollárral, így nettó 80 dollárról indul.

A gyártó szerint mindkét készülékház kicsit vékonyabb és kicsit könnyebb lett, illetve az akkus üzemidőben is javulást ígér a cég. A frissítés természetesen a két tablet gyerekeknek szánt kiadásához is elért, utóbbi variánsok vaskos gumiborításáért és a kétéves garanciáért azonban valamivel mélyebben kell a pénztárcába nyúlni - a nettó 100 és 130 dolláros árak mindenesetre még így sem vészesek, különösen figyelembe véve, hogy azokban az Amazon FreeTime Unlimited szülői felügyeleti rendszerre vonatkozó egy éves előfizetés is benne van (ez egyébként havi 3 dollárt kóstál).

Látható, hogy a tabletek specifikációikkal mára letűnt korok készülékeit idézik, az alacsony áruknak, illetve a rajtuk keresztül kínált amazonos tartalmaknak köszönhetően azonban így is rendkívül népszerűek a kategóriában. Ezért még ha a mostani frissítések nem is olyan jelentősek, könnyen lehet, hogy mégis sok korábbi Fire-tulaj is megveszi majd az új verziókat, hiszen "csak 50 dollárról" van szó. A vékonyka inkrementális frissítéseknél nagyobb motiváció lehet azonban, hogy táblagépeken a cég virtuális asszisztense, az Alexa is elérhető lesz, amely kategóriájában az elmúlt évben vezető szerepet vívott ki magának.

A vállalat ugyanígy az egyébként erősen leszállóágban lévő tabletpiacon is szép sikereket ért el. Az IDC idén május elején közzétett rangsorán globálisan a jelenleg a negyedik helyet foglalja el, a vezető Apple, az ezüstérmes Samsung és a szintén dobogós Huawei után, ami 5,6 százalékos piaci részesedést jelent. A cég persze nem a hardvereladásokból akar nyereséget termelni, stratégiájának lényege, hogy az olcsó készülékeken keresztül szolgáltatásait értékesítse a vásárlóknak.