Google I/O: a házat a mesterséges intelligenciára

Android: kétmilliárd eszköz

Ahogy az Apple-től is megszoktuk, a Google is néhány használati statisztikával vágta mellbe a közönséget. A legfontosabb mérföldkő: a napokban az Android platform elérte a kétmilliárd aktív eszközt. Ez elképesztően nagy szám, különösen annak fényében, hogy a Google ebbe kizárólag a Google-ernyő alá tartozó, Play Store-os eszközöket számolja be, a kínai belpiacos, Google-mentes modelleket nem, ezek pedig további százmilliós tétellel dobják meg a platformot. Ezzel jelenleg ez a világ messze legnagyobb (többé-kevésbé egységes) számítástechnikai platformja, az iOS cirka egymilliárd, a Windows ökoszisztéma pedig 1,2-1,5 milliárd eszközével szemben.

De ami igazán erődemonstráció, hogy az Android mellett-mögött (persze attól nem függetlenül) hány további Google-szolgáltatás jár már milliárdos felhasználói bázis (monthly active users) fölött. A Chrome, a YouTube, a kereső és a Maps már 2015-ben megütötte ezt a szintet, tavaly pedig a Gmail is belépett a klubba. Úton vannak a fiatalabb szolgáltatások is, a Drive már 800 milliónál jár, a még mindig mindössze 2 éve bejelentett Photos pedig egészen elképesztő 500 millió felhasználót gyűjtött. Ők együtt már napi (!) 1,2 milliárd (!!) fotót töltenek fel a szolgáltatásba - gyakorlatilag sok felhasználó minden elkészített fotója ott landol.

Mobile first to AI first

A Microsoft néhány héttel beelőzött, amikor a Build fejlesztői konferencián bejelentette: a "mobile first, cloud first" világnézetet fokozatosan az "intelligent cloud, intelligent edge" mottóra cseréli. Ez egyértelműen a mesterséges intelligenciával (pontosabban: mesterséges intelligenciákkal) felvértezett felhős és helyben futó platformokat jelenti, amelyek szoros együttműködésben dolgoznak egymással. A Google most gyakorlatilag azonos irányt jelentett be, a "mobile first" logikától megkezdi az elmozdulást az "AI first" felé. Ez (ahogy a Microsoft esetében) sem egy úttörő iránymutatás, csupán felismerése annak, hogy milyen irányba fejlődik a számítástechnika globálisan - és fejlődne a Google vagy épp a Microsoft nélkül is. A lényegre: a Google eddig is az AI egyik úttörője volt, a jövőben azonban elképesztő lendülettel veti magát bele ezekbe a fejlesztésekbe.

Ami a Google esetében egészen egyedülálló: a cég nem tartogatja a sufniban az AI-fejlesztéseket, azokat már ma is beveti konzumer appokban, tömegesen, széles körben. Az egyik ilyen, már éles funkció a Gmail "okos válaszok" funkciója, amellyel egyszerű, néhány szavas válaszokat tud generálni a rendszer a kérdést tartalmazó emailekre. Ezt már most is ki lehet próbálni, sajnos magyarul egyáltalán nem tud tapasztalataink szerint.

Egy másik terület, ahol az AI-t a cég nagyon aktívan használja, az a képfeldolgozás. A Goggles és Word Lens appokra (sőt, a Google Now on Tap funkcióra) emlékezhetnek a veteránok, most nagyon hasonló funkcionalitást kínál az új Lens. Ez egy vizuális kereső, amely képes a képen látható információkat felismerni, elemezni és kontextusában értelmezni. Felismer híresebb épületeket, növényeket, szöveget és persze vonalkódot is. Idegen nyelvű szövegeket fordít. Maps-integráció is van, a kocsma előtt állva és lefotózva a bejáratot megkapjuk az értékeléseket, a nyitvatartást és az árszínvonalat. A Lens egyébként a Google Photos-szal is integrálódik hamarosan, így az eltárolt fotókra is kérhetünk egyenként kielemzést majd.

A Photos már csak a (már említett) 1,2 milliárd fotó miatt is melegágya a mesterséges intelligenciának, a cég most újabb és újabb funkciókat élesít. Például hamarosan a drótkerítésen át készült fotókról eltüntethetjük a kerítést - Photoshop vagy más eszközök beizzítása nélkül, kattintásra. Az is érdekes, hogy a Google pontosan felismeri, ma a digitális képekkel nem is elsősorban azok minősége, hanem a mennyiség redukálása az igazi kihívás, a nyaraláson készülő fotókból leválogatni egy albumra valót bizony erősen időigényes feladat. Ezt azonban ma már az AI elég jól el tudja végezni, kidobja a homályos, kiégett, alulexponált darabokat, a maradékból készít egy finomfelvágottat vidám csoportképekkel, akciódús jelenetekkel, tájképekkel - majd az egészet egy (online megrendelhető) nyomtatott fotós albummá konvertálja - csak Amerikában, persze.

Ennél egy fokkal kényesebbek az új beépített megosztási funkciók. Az egyik lehetővé teszi, hogy összes (vagy valamilyen kritérium alapján válogatott) fotónkkat megosszuk valakivel - például a házastárssal, élettárssal. Itt kritérium lehet például, hogy a gyerekekről készült fotók legyenek közösek. A másik megosztási funkció a "Suggested Sharing", amellyel a közös eseményekről, builkról, kirándulásokról gyűjthetjük be a barátok, ismerősök fotóit egy közös mappába. Ez ugyan ma is lehetséges, de manuális munkát igényel minden résztvevőtől - az új funkció azonban ezt a lépést automatizálni tudja, és az értesítésre kattintva rögtön lehet osztani a képeket.

Google Assistant - második hullám

Az előzőekben is feltűnt itt-ott az Assistant, ami mára a Google keresőjének második generációjaként fogható fel. Ez hajtja a Lens-t is, és persze a tavalyi I/O-n bemutatkozott Home otthoni digitális asszisztensben is ez dolgozik. A platform az elmúlt hónapokban rengeteg funkcióval gazdagodott, megjött például a többfelhasználós támogatás, vagyis hang alapján meg tudja a rendszer különböztetni az egyes kérdezőket és személyre szabott, dedikált választ tud adni.

Most a leginkább hiányzó részletek pótlását végzi a Google, így a Home-hoz immár telefonon pötyöghetünk be kérdéseket/adhatunk utasításokat. De indíthatóak pusztán hangparancssal telefonhívások is (kizárólag az Egyesült Államokban), és megjelent a "proaktív segítség", ami gyakorlatilag hangos értesítéseket jelent - vagyis a Home kérdés nélkül is tud kezdeményezni beszélgetést.

A Google most a megoldást külső fejlesztők számára is megnyitja, az Assistant ezzel a Cortanához és az Alexához hasonlóan platformmá válik. Ez azt jelenti, hogy összekapcsolható más online szolgáltatásokkal, a rendszer támogat minden lényeges funkciót a kártyás fizetéstől a számlázásig/szállítási címig, sőt, a Google-től bekérhetőek a fiók létrehozásához szükséges adatok is. Ez utóbbi lényeges a súrlódásmentes élményhez, így elegendő az Assistant felületén maradni, nem kell átlépni más appba vagy ki a webre ahhoz, hogy egy tranzakciót (pizzarendelés, stb.) lebonyolítsunk. Érdekes, hogy míg a platformot használó külső funkciókat a Microsoft és az Amazon is "skill", vagyis készségnek hívja, a Google saját terminológiájában az "action", vagyis cselekvés szót választotta.

A bejelentéscsokor másik fontos eleme, hogy az Assistant immár SDK-t kapott, amellyel szinte tetszőleges háztartási eszközbe beépíthető lesz a beszélgetős asszisztens, a kávéfőzőtől a hűtőig, így már mások is létrehozhatnak a Google Home-hoz hasonló megoldásokat, és azt persze kombinálhatják az eszköz saját, beépített funkcióival is.

Kétsebességes Android

Az Androidra térve persze tonnányi bejelentés övezi a soron következő Android "O" kiadást. Mielőtt ezekre rátérnénk, érdemes külön kiemelni egy vadonatúj koncepciót: ez lesz az Android Go. A rendszer alapját az Android O adja, annak azonban egy speciális, lecsupaszított, fapados kiadása lesz a Go, amely kimondottan gyenge hardveren is jól muzsikál majd. A rendszert szerény, 1 gigabájtos operatív tárhoz tervezte az alapoktól a Google, ennek megfelelően a felhasználói felület és a kernel is speciális kiadást kap, amelyek kevesebb memóriát igényelnek.

A rendszer mellett a Go dedikált alkalmazásokat is kap, amelyeket szintén a fejlődő országok igényeihez szab a Google. Itt csak az egyik szempont a szerény hardver, az appok az adatforgalommal is óvatosabban bánnak. A gós Chrome például alapértelmezésben bekapcsolt Data Saver funkcióval érkezik, a YouTube Go pedig képes Wi-Fi-n előre letölteni a videókat, amelyeket ráadásul a felhasználók egymásnak ad-hoc át is tudnak küldeni. További funkció, hogy a beállítások menüben az adatforgalmi adatok integrálódnak a telefonszolgáltató backendjével, így mindig ugyanazt az adatot mutatják, amit a szolgáltató lát - erről a felületről pedig feltöltés is kezdeményezhető.

A Google a saját házi feladatát nagyjából elvégezte és ugyanezt várja a fejlesztőktől is: a Go platformhoz ugyanis mások is készíthetnek dedikált fapados appokat (a Facebook ugye a Lite sorozattal már régóta követi ezt), amelyeket a Google ki is emel a Play Store felületén a fejlődő országokban. Ehhez az elvárás, hogy a telepítőnek (.apk) 10 megabájtnál kisebbnek kell lennie, hasznos funkciót kell kínálnia offline állapotban is, valamint mind a memóriával, mind az akkuval kesztyűs kézzel kell bánnia.

Android O - további részletek

Az új Android-főverzióról már korábban elkezdett beszélni a Google, és várhatóan egészen a nyáron-ősszel esedékes hivatalos rajtig folyamatosan jönnek majd az újdonságok. Most néhány érdekességet demózott a cég, mint a kép-a-képben módot, amellyel a fejlesztők kis ablakot tarthatnak nyitva a háttérben futó alkalmazásukra - ez például videóchat, navigáció, videós streaming esetében jöhet jól, de más fejlesztők is kiaknázhatják.

Az ikonokat az indítóképernyőn megpöttyözi már a rendszer, ha az adott apphoz tartozik olvasatlan értesítés - nagyjából hasonló módon, ahogy az iOS-en mindig is működött vagy amit a Samsung is implementált. A megvalósítás ötletes, az ikonra hosszan nyomva rögtön az értesítéshez ugorhatunk vagy törölhetjük a pöttyöt, így azért le lehet takarítani az ikonsort a zavaró jelzésektől.

Izgalmasabb, hogy bővül a Google-féle jelszókezelő, amely immár natív alkalmazások belépő űrlapjait is ki tudja tölteni, ugyanúgy, ahogy például a LastPass. Az alkalmazást telepítve a rendszer rögtön mutatja, ha van Chrome-ban eltárolva az adott szolgáltatáshoz adat, így néhány kattintással már benn is lehetünk. Ez fontos, az ilyen megoldások teszik lehetővé, hogy minden online fiókhoz különböző és erős jelszót használjunk - ami a tömeges jelszólopások korában már kötelező.

Az O alapjaihoz is hozzányúlt a Google, az akkus üzemidő, a biztonság és a stabilitás oldalán is lesz előrelépés. A biztonságot a platformon a Google háttérben futó szolgáltatásai garantálják most is, ez azonban eddig teljességgel láthatatlan volt a felhasználók túlnyomó többsége számára. A Google szerint ez hamis biztonságérzet helyett hamis kiszolgáltatottság-érzetet teremthetett, ezért is terjedhettek el a platformon a semmit nem csináló antivírus-megoldások. A megoldás a Google Play Protect, amely immár külön appként jelenik meg és láthatóbbá teszi, hogy a Google a háttérben aktívan ellenőrzi (napi rendszerességgel) a telepített alkalmazásokat, scanneli a háttértárat és végez el egyéb biztonsági funkciókat.

Az androidos futtatókörnyezeten minden generációban gyorsít a Google, nincs ez másképp az O-nál sem, sok esetben duplázódó teljesítményt tud elérni az új kiadás - ugyanolyan binárisok futtatásánál. A harmadik újdonság pedig a háttérben futó appok további korlátozása, a rendszer minden eddiginél jobban visszaszorítja az akkut leszívó alkalmazások működését.

A fejlesztőknek óriási, hogy az Android O immár teljesen hivatalosan támogatja a Kotlin nyelvet - ez hasonló erejű bejelentés, mint amikor az Apple a Swiftet tette az asztalra. Azonban amíg a Swift még ma is csak a fejlődés elején jár, a Kotlin már egy kész, stabil nyelv, amelyet immár az Android Studio és az SDK is teljes mellszélességgel támogat majd.

Új, Google-féle világ

A keynote nagyon világosan felvázolta, hogy hogyan állnak össze a különböző szolgáltatások egy Google-féle világban. A cégnél elképesztő mennyiségű adat áll rendelkezésre minden felhasználóról, a fotóktól a névjegyzéken át a teljes levelezésig, a naptárbejegyzésektől a bankkártya adataiig. És ugyan más cégek felhős platformjai is rendelkeznek darabokkal ebből (az Amazon, a Facebook, a Microsoft és az Apple is játékos), a Google-t egyelőre léptelenek utolérni kényelmes, átgondolt, egyszerűen csak működő szolgáltatásokkal.

Nagyon látványos, hogy ugyan a Facebook egészen elképesztő fotómennyiségen ül, az Apple pedig az iPhone-on saját hatáskörben dominálja a fotókat, mégis a Google tudta létrehozni a Photos alkalmazást, amelyhez még csak közelítőt sem kínál senki a piacon. Pedig az Apple és a Facebook is rendelkezik a névjegyzékkel, mesterséges intelligenciával és globális adatközponti rendszerrel - mégsem láttak fantáziát egy ilyen átfogó fotós szolgáltatás létrehozásában. A Photos persze csak kiragadott példa, de jól illusztrálja, hogy amikor a Google-nak igazán fontos egy terület, akkor képes a cég egészen különböző pontjairól összegyűjteni a releváns tehetséget, tudást és adatokat, majd összefésülni azt egy ragyogó megoldássá. Mindezért a felhasználó persze az adataival (esetünkben például a fotóival) fizet, a tömegek számára azonban ez alacsony ár azért a kényelemért, amit a szolgáltatás nyújt.

A fejlesztői újdonságokról következő cikkünkben számolunk be.