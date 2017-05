Önálló VR-szemüvegekben látja a jövőt a Google

Formálódik a Google VR-víziója, a vállalat idei I/O fejlesztői konferenciáján egyértelművé tette, korántsem mond le a területről, sőt, az eddigi, okostelefonra építő irányvonal mellett egy új úton, is elindul és tavaly rajtolt Daydream VR-platformját önálló, telefon nélküli headsetekre is kiterjeszti. Ezzel együtt persze a Daydream-képes okostelefonok is érkeznek, többek között egy nyári frissítéssel az Oculus-szövetséges Samsung zászlóshajója, a Galaxy S8 széria is nyit a platform felé, illetve az LG egy még rajt előtt álló csúcsmodellje is megkapja hozzá a támogatást.

Ahogy a konferencián a vállalat VR fejlesztésekért felelős igazgatója, Clay Bavor elmondta, az önálló, "telefonmentes" szemüvegek koncepciója (amelynek referenciadizájnja a Qualcomm berkeiben már elkészült) teljesen elköszön a kábelektől, a telefontól - és főleg a PC-től. Ennek fényében tehát egy egészen újszerű elképzelésről van szó, amely nem csak mozgáskövető-megjelenítő funkciót lát el, mint a számítógépre köthető Oculus Rift, HTC Vive, netán az LG okostelefonjaihoz kábelen csatlakozó szemüvege, de nem is telefont használ megjelenítőnek, mint a Samsung GearVR - bizonyos tekintetben a megoldás leginkább a Microsoft Hololensre emélkeztet, AR helyett VR kivitelben, ahol minden szükséges hardver a headsetben kap helyet. Mindez, akárcsak az okostelefonos megoldások, a Daydream ernyője alá kerül.

Ez az elképzelés egyébként Gabe Newell idén februárban felrajzolt víziójába is illeszkedik: noha a Valve elnöke és cége a VR bukására is felkészült, az alapító optimista kilátásai szerint a több, és jobb minőségű tartalom mellett a dedikáltan VR-hez tervezett komponensekből felépülő headsetek hozzák majd meg a kategória sikerét. A teljesen önálló szemüvegekkel most úgy látszik a Google is ebbe az irányba halad, ahogy a vállalat blogposztjában fogalmaz, "teljes mértékben VR-hez optimalizált hardverre" épít majd. Ehhez pedig már gyártópartnerei is felsorakoztak: a Qualcomm referenciaheadsetjére építve már a HTC Vive és a Lenovo nevével fémjelzett készülékek is gőzerővel készülnek, a tervek szerint pedig még idén piacra is kerülnek.

De az AR-ről sem feledkezett meg a keresőóriás, a cég a virtuális tartalmak pozicionálásához a valós térben továbbra is Tango technológiájára támaszkodik, amely idén az ASUS ZenFone AR-ban bukkan majd fel. Az AR-fókuszú, Snapdragon 821 chipre építő telefont a gyártó már a januári CES-en belengette, noha egészen mostanáig nem volt információ a megjelenés pontos idejéről. A Google szerint az eszközre idén nyáron számíthatunk.

A Tango technológiával persze a vállalat nem csak a felhasználó élethűen megjelenített virtuális tartalmakkal való szórakozását célozza, annak a beltéri navigációban is komoly szerepet szán. A Tango dolgozik ugyanis a cég VPS (Visual Positioning Service) megoldása mögött is, amely segít az egyes eszközöknek gyorsan és pontosan meghatározni helyzetüket a zárt terekben, épületekben. Utóbbi funkciót a cég néhány múzeumban és üzletben már kísérleti jelleggel élesítette. De a Tango az AR mellett a VR headsetekben is szerephez jut, arra épít ugyanis a megjelenés előtt álló készülékekben használt Worldsense technológia, amely külső szenzorok nélkül produkál, ahogy a Google fogalmaz, "drámai előrelépést" a viselő fejmozgásának követésében és pozicionálásában.

Idén év végéhez közeledve tehát a várakozások szerint már a boltok polcain is megtestesül a Google legújabb VR-víziója, amely történetesen más, komoly iparági szereplők elképzeléseivel is egybevág. Az ünnepi szezonban minden bizonnyal rálátást kapunk majd, hogy az első dedikáltan VR-hez szánt hardverkomponensekből épített, teljesen önálló szemüvegek hoznak-e áttörést az iparágban. Azt persze már most biztosra vehetjük, hogy kifogástalan hardver ide vagy oda, ha azt a vállalatok nem töltik meg megfelelő tartalommal, hiába fáradoztak a gyártók mérnökei - a Google ugyanakkor jó eséllyel már ezen az ügyön is dolgozik, nemrég vásárolta fel ugyanis az egyik legnépszerűbb VR játékot fejlesztő Owlchemy Labs csapatát.