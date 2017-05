Nem sikerült a Google védjegy érvénytelenítése

Egy kerületi bíróságot követően a fellebbviteli bíróság is úgy ítélte meg, hogy a Google megtarthatja a védjegyét, mivel nem igaz az, hogy "google"-t inkább már általános kifejezésként, szinonimaként használják az internetezők a webes keresésre, írja az Ars Technica. A fellebbezést egy magánszemély nyújtotta be San Francisco egyik körzeti fellebbviteli bíróságához, ezt azonban elutasították, részben mivel a Google kifejezés sokkal többet fed le az általános keresőnél.

Az ügy még 2012-ben indult, mikor Chris Gillespie 763 domaint vásárolt, amelynek a címében a "google" szó szerepelt más kifejezésekkel együtt. Emiatt a vállalat a nézeteltérések megoldását elősegítő szabályzat (UDRP) keretében panaszt nyújtott be védjegybitorlás azaz domain-kalózkodás miatt. Egy választottbírói testület igazat adott a vállalatnak és elrendelte a domainek elkobzását Gillespie-től, aki ezt követően pert indított a Google védjegy érvénytelenítése érdekében.

Az általános védjegyek lényege, hogy nem állhatnak védjegyoltalom alatt, mivel nem rendelkeznek egyéb tulajdonsággal mint az adott termék leírása, így "az Apple számítástechnikai márkanévként teljeskörű védelmet élvez, nem lehetséges ugyanezzel a márkanévvel almaüzletet, almaföldet" levédetni - magyarázza a Védjegy információs portál. Az általános (generic) vagy általánosított (genericized) védjegyeknek három típusa van, ezek közül az egyik, mikor egy márka elveszti a jogi védettségét vagy nem sikerült a kérvény és így "elhagyatottá" vált, ilyen például az App és az App Store is. Másik kategóriába tartoznak, amelyek korábban védjegyek voltak, de ezt általánosítással elvesztették, mint például az Aspirin, a Linóleum vagy a Flip phone (eredetileg a Motorola védjegye). A harmadik kör része, amely még mindig jogilag védett valamilyen szempontból, úgy mint a Google is.

A bíróság indoklása szerint a kérdést gyakran a "ki vagy te / mi vagy te" teszt szokta eldönteni, amely azt vizsgálja, hogy a vásárlóközönségnek elsődlegesen mi jut eszébe a kifejezésről. Ha a válaszadók a "ki" leírással mutatnak be egy adott terméket vagy szolgáltatást, akkor az azt jelenti, hogy az továbbra is első sorban a cég tulajdona, vagyis a védjegy érvényben marad. Azonban ha a közönség inkább a "mi" definícióval mutat be egy terméket vagy szolgáltatást, akkor az általánossá válik. Úgy is mondhatjuk, hogy az embereknek szignifikánsan többször jut eszébe egy termék, mint az előállítója, akkor az már általánosnak számít.

Ebben az esetben viszont a kerületi bíróság tesztjén az általánosítást nem sikerült bizonyítani, ezért is nyújtotta be Gillespie a fellebbezést, mely szerint a bíróság nem ismerte fel, hogy az internetezők a "google"-t főleg igeként használják (magyarul például "guglizás"). A fellebbviteli bíróság szerint viszont Gillespie nem értette meg, hogy általánosnak mindig egy bizonyos típusú terméket vagy szolgáltatást lehet csak nevezni, és ebből kifolyólag tévesen feltételezi, hogy az ige használata automatikusan általánosságot jelent. Így a fellebbviteli bíróság is a kerületi bíróság ítéletét erősítette meg, és nem rendelte el a Google védjegy érvénytelenítését - a határozat teljes szövege itt olvasható.

Ha sikerült volna az általánosítási per, akkor Gillespie és mások is használhatták volna a továbbiakban a google-kifejezést tartalmazó domaincímeket, így viszont ez továbbra sem lehetséges. A védjegy előnyei közé tartozik, hogy a tulajdonosok védjegybitorlási pert indíthatnak a szövetségi bíróságon, amellyel pénzügyi jogorvoslatot is szerezhetnek, akár jogtalan nyereségről vagy a kártérítés költségeiről van szó. Az egyértelmű bitorlás mellett a vállalatok másik, "zavaróan hasonló védjegyet" is bejelenthet a bíróságnak - ilyen jellegű összetűzésből több is található az Apple és a Swatch történetében, például a svájci óragyár akadályozta meg az iWatch elnevezést az Apple okosóráira, mivel az iSwatch már korábban megjelent a kínálatában.