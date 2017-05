Az Oculus után a Samsungot pereli a ZeniMax

Folytatja hadjáratát a ZeniMax: miután az id Software-t is birtokló vállalat pert nyert a Facebook tulajdonában lévő Oculussal szemben, most a cég technológiáját ugyancsak alkalmazó Samsungnak megy neki, mondván, a vállalat Gear VR headsetein keresztül ugyancsak profitált a sértett cégtől jogtalanul megszerzett szellemi tulajdonokból.

Az Oculust a ZeniMax tavaly februárban bíróságon azzal támadta meg, hogy mikor John Carmack átigazolt a csapatukhoz 2013-ban, titoktartási szerződésbe ütköző adatokat osztott meg velük - enélkül a szellemi tulajdon nélkül pedig az Oculus Rift VR headset nem jöhetett volna létre, így az Oculus-alapító Palmer Luckey és csapata sem lehetett volna sikeres. De a cég szerint a Facebook keze sem tiszta, ugyanis mikor az 2014-ben felvásárolta a virtuálisvalóság-szemüveget fejlesztő céget kétmilliárd dollárért, már tudott az ügyről, ezért a vád szerint a közösségi óriás is kártérítéssel tartozik.

A bíróság végül ugyan nem találta bűnösnek az Oculust kódlopás vádjában, az ítélet szerint ugyanakkor a vállalatnak összesen 500 millió dollárt kellett fizetnie a ZeniMax részére, melyből összesen 300 milliót áll maga a cég a titoktartás megszegésének kihasználásáért, a szerzői jog megszegéséért és a védjegybitorlásért. További 150 millió dollár Brendan Iribe és 50 millió Palmer Luckey, vagyis az Oculus társalapítójának része a kártérítésből.

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

A folytatásban a Samsungra fordult a ZeniMax célkeresztje, amelynek okostelefonnal használható VR-szemüvegén ugyancsak ott figyel a "powered by Oculus" felirat. A készülék ugyanis, bár "agyaként" és kijelzőjeként a gyártó okostelefonjait használja, az Oculusszal együttműködésben készült, ennek megfelelően a ZeniMax szerint létrejöttében a cégtől Carmack által illetéktelenül elvitt információk is szerepet játszottak, és ugyanígy az Oculus által "titokban fejlesztett Mobile SDK" fejlesztőkészlet sem készülhetett volna el nélkülük.

Az Ars Technica továbbá arról számol be, hogy a vállalat szerint birtokában vannak olyan biztonsági felvételek, amelyek bizonyítják, Carmack beengedte az id Software korábbi alkalmazottját, Matt Hoopert a ZeniMax irodáiba, ahol érzékeny adatokhoz férhetett hozzá. A vád szerint Hooper aznap emailben kapcsolatba is lépett emailben az Oculusszal, egy a konkurens VR-es munkásságát aláásó tervvel kapcsolatban.

Egyelőre korai lenne találgatásokba bocsátkozni az ügy végkimenetelét illetően: bár az Oculusszal szemben a ZeniMax korábban részleges győzelmet aratott, az adatlopás kapcsán a bíróság nem adott igazat a cégnek, és egyelőre semmi nem utal arra, hogy a Samsung tudatában lett volna, hogy az általa is felhasznált Oculus-technológia létrehozásához a cég vitatható eredetű adatokat is felhasznált. Mindeközben egyébként Carmack is viszonozza a tüzet, 22,5 millió dollárra perli a a ZeniMaxot, az id Software-es kivásárlásához kapcsolódó kifizetéseket érintő szerződésszegés miatt.