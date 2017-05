Nem lehet többé rootolt telefonra Netflixet letölteni

Korlátozást vezetett be a Netflix, úgyhogy mostantól a rootolt és bootloader feloldással rendelkező androidos okostelefonokra nem lehet letölteni a filmstreamelős alkalmazást. A problémára a Redditen lettek figyelmesek a felhasználók, majd először az Android Police számolt be róla, hogy valószínűleg a Netflix tiltja a rootolt eszközök egy részét. Később maga a vállalat is megerősítette, hogy nemzetközi szinten blokkolja a módosított készülékeken az app letöltését.

"A legutóbbi 5.0 kiadásunkkal már teljes mértékben a Google Widevine DRM-re támaszkodunk; ezért számos eszköz, amely nem minősül a Google által hitelesítettnek vagy pedig megváltoztatott, az nem működik a legutóbbi alkalmazásunkkal, és ezen felhasználók nem láthatják többé az appot a Play Store-ban." - közli a Netflix. Az alkalmazás frissítési leírásában pedig ez szerepel: "Az 5.0 verzió csak azokkal a készülékekkel működik, amelyek a Google által hitelesítettek és megfelelnek minden Android-követelménynek."

Az említett Widevine DRM a Google által kidolgozott digitális jogok kezelésére vonatkozó technológia, amely különböző asztali és mobilplatformokon működik. A DRM megoldások azok, amelyek például lehetővé teszik a digitális mű azonosítását, a műhöz fűződő jogok kezelését és a tartalom felhasználásának szabályozását, tehát összefoglalóan az azonosítást és a jogérvényesítést - esetünkben a Widevide akadályozza meg, hogy a streamelt tartalmat a felhasználó az eszközén rögzítse és később például újra visszajátssza Netflix-előfizetés nélkül.

A Netflix nem részletezte, hogy miért nem támogatja a továbbiakban a rootolt eszközöket, de egyértelműnek tűnik, hogy az operációs rendszer feletti kontrollal rendelkező felhasználóknál nagyobb esély van a filmek letöltésére és a kalóz tartalmak terjesztésére - jegyzi meg például az Engadget.

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

Három szintet állapít meg a Google-féle DRM rendszer az eszközök biztonsági besorolásakor, attól függően, hogy minden folyamatot lehet-e futtatni megbízható végrehajtási környezetben (TEE), addig hogy semmi nem lehet futtatni. Bár az Android Police az eddigi visszajelzések szerint úgy látja, hogy a Play Store inkább az Android Pay-nél is alkalmazott SafetyNet státuszt használja az azonosításhoz, amely szigorúbb vagy legalábbis más besorolást használ, és a Widevine szerint a legbiztonságosabb szinten lévő bootloader feloldott eszközöket is megfoghatja.

Azok, akiknek a készüléke bokkolt, egyáltalán nem találják az alkalmazást a Google Play keresőből, ha pedig közvetlenül az alkalmazáslistából választják ki, akkor a megjelenik a felirat, mely szerint "a készüléke nem kompatibilis ezzel a verzióval". Ha már valaki korábban telepítette az alkalmazást, annak egyelőre működik a szolgáltatás, de ez a későbbi frissítések során még megszűnhet.