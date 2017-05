Milyen bejelentések várhatóak az idei Google I/O-n?

Közeleg a Google I/O 2017, vagyis a kereső óriás éves fejlesztői konferenciája, amelyen számos bejelentéssel és technológiai újdonsággal számolhatunk a Google különböző részlegei révén. Az előadások között az Android platform mellett várhatóan helyet kap az Android Wear, Android TV, Daydream, Chrome, Google Cloud, Google Home és Google Assistant is. Két hazai szakértő kérdésünkre elmondta, milyen bejelentésekre számítanak idén a Google-től - a nemrég közzétett ütemezés és témák alapján.

Ekler Péter, az AutSoft csapatvezetője és a BME VIK AUT adjunktusának véleménye szerint az Android O, vagyis az Android operációs rendszerének legfrissebb verziója számos új funkciót tartogat számunkra. Többek közt egy továbbgondolt értesítési rendszer lesz elérhető, amely lehetővé teszi az értesítések elnapolását és csoportosítását. Ezek mellett jobb akkumulátor idővel számolhatunk a továbbfejlesztett multitask kezeléssel, és lehetőségünk van Picture-in-Picture módra videó lejátszás esetén. Az ütemtervben külön előadást kapott a tavalyi évben bejelentett Instant App funkció, ezért vélhetően bejelentésre kerül egy fejlesztők számára is elérhető hivatalos verzió.

A 2016-os Google I/O rendezvényen mutatta be a Google az okosotthon megoldását, azaz a Google Home-ot. A legfrissebb pletykák szerint ebben az évben egy komolyabb verzió frissítés várható, amelyben szerepet kaphatnak a Project Fi és Google Voice szolgáltatásai is, amellyel akár telefonhívást is kezdeményezhetünk az eszköz segítségével Ekler Péter várakozása szerint.

Egyre népszerűbbé válnak a Google felhőalapú megoldásai, a Firebase platformnak is külön előadást szenteltek az előadások között, ezért mindenképpen számíthatunk esetleges új funkciókra és nagyobb volumenű frissítésekre is. Továbbá közel egy év telt azóta, hogy a Google bejelentette a VR platformját, a Daydream-et. "Erős mezőny alakult ki a VR világában a különböző cégek között, ezért mindenképpen várható valamilyen bejelentés például a Project Tango-val kapcsolatban." - mondta a BME adjunktusa.

Abban Fülöp Ákos, a budapest.mobile meetup szervezője is egyetért, hogy újra előkerül a VR témaköre, a Daydream és a hozzá tartozó bő egy éves fejlesztés eredményeként. További meglátása szerint "a legbiztosabb dolog, hogy a Firebase kap egy hatalmas frissítést, egyrészt ezt burkoltan mindig jelzik, másrészt a későbbi előadásokon is kiemelt téma lesz a BigQuery-vel és a DataStudio-val egyetemben" - állítja a szakértő.

"Design és ezáltal termék téren is kecsegtetnek érdekességekkel, ugyanis a keynote után az egyik első előadás pont az Android Wear / VR / TV / Auto témáról fog szólni. (...) Úgy néz ki, az utóbbi évek analitikai tapasztalatait és elkészült szolgáltatásait beépítik végre a Google Play-be is a következő frissítéssel meg megannyi más, chatbot (API.AI), új értesítési rendszer mellett." - teszi hozzá Fülöp Ákos.

Fejlesztői konferencia keynote-előadására mindkét csapat szervezett közös megtekintést, némi szakmai programmal egybekötve - ezekről a Google I/O Extended oldalon lehet tájékozódni.

A BME VIK AUT valamint a GDG Budapest idén immár ötödik alkalommal szervez közvetítést és előadássorozatot a BME Q épületének QB402-es termében - május 17-én és 18-án egyaránt 17 órai kezdettel. A Google I/O legfontosabb bejelentéseinek streames közvetítése mellett a témához kapcsolódó előadásokat tartanak az AutSoft munkatársai és több hazai fejlesztő, például a Java 9 újdonságairól, a hatékony automatizált tesztelésről, az AppEngine-ről és Android API-ról.

A budapest.mobile meetup is készül idén Google I/O Extended eseménnyel, amelynek a Supercharge irodája ad otthont május 17-én 19 órai kezdettel. Közvetítés után pedig szakmai kerekasztalon beszélik ki a szervezők a részleteket két szakértővel, Radics Richárddal és Ács Dáviddal.

A Google legfontosabb bejelentéseiről természetesen a HWSW is beszámol majd az előadásokat követően.