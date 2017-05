Jó egészségnek örvend a félvezetőpiac

A Gartner szerint jól teljesített 2016-ban a félvezetőpiac, amely így 2,6 százalékos növekedéssel zárta a tavalyi évet. A piaci forgalom ezzel a 2015-ös 334,9 milliárdról 343,5 milliárdra duzzadt. A növekedés hátterében most is több trend áll, a lista első sorában többek között ott van a szerverpiac virágzása, amihez szorosan kapcsolódik a DRAM és NAND áremelkedés is. A kiszolgálók piacát évek óta remekül meglovagló Intel most sem okozott csalódást, a vállalat 4,6 százalékos növekedést produkálva szilárdította meg első helyét, amit 15,7 százalékos részesedéssel tart.

A második helyen az ugyancsak egészséges növekedést felmutató Samsung Electronics áll, a dél-koreai vállalat 5,9 százalékos gyarapodással 40 milliárd dollárnyi félvezetőt gyártott és értékesített. Mindez a már említett memóriáknak köszönhető, a DRAM és NAND chipek piacán ugyanis ősz óta a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot. A Samsung legutóbbi pénzügyi jelentéséből az is jól látszik, hogy mindez számszerűen mennyit jelent: memóriás részleg bevétele 53 százalékkal, 10,68 milliárd dollárra emelkedett, a megtermelt üzemi eredmény pedig több, mint kétszeresére, 5,56 milliárdra ugrott.

Helyet cserélt az SK Hynix és a Qualcomm, így utóbbi felugrott a dobogó utolsó fokára. Ennek ellenére nem lehet elégedett a Qualcomm, amely cég forgalma 4,1 százalékos csökkenést mutat. Ennek valószínűleg az az oka, hogy tervezőcég alól kezd kicsúszni a talaj egy része, a belépő és középkategóriás alkalmazásprocesszorok kínálatában egyre élesedik a verseny, ugyanis több okostelefon-gyártó kezdett saját processzor tervezésébe. Legalább ennyire aggasztó, hogy már a modemes üzlet is fenyegetés alatt áll, például a legújabb iPhone-ok egy jelentős részét már Intel chipekkel szerelte az Apple.

A harmadik helyről letaszított SK Hynix sem lehet boldog, pláne annak fényében, hogy éves forgalomba 10,2 százalékkal csökkent, ami a memóriás áremelkedések miatt furcsa. Ugyanakkor a dél-koreai gyártó esetében nagyrészt DRAM-ra korlátozódik piac, NAND chipek terén pedig jelenleg technológia hátrányának ledolgozására koncentrál a vállalat, amelynek hatása optimális esetben már az idei számokban megmutatkozhat.

A Gartner rövid közleménye még kitér néhány érdekességre a tavalyi eredményekkel kapcsolatban. Egyik ilyen, hogy míg az összes szereplő átlagosan 2,6, addig a piac 74,9 százalékát birtokló top 25 vállalat ennél közel négyszer nagyobb, 10,5 százalékos növekedést produkált, ergo a nagyok és a nagyobbak produkciója átlagban felülmúlta a piac többi részét, ami tovább serkentheti a konszolidációt. Utóbbihoz kapcsolódik, hogy néhány szereplő már tavaly is így ért el kiugró növekedés, amire jó példa az Avago felvásárlása, amely a Broadcom két évvel ezelőtti akvirálásának hála nőtt 191,1 százalékot, és ugrott fel a 17.-ről az 5. helyre.