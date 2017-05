Fapados vezetékes kínálattal támadja a DIGI-t a Telekom

Új márkát indít a magyar távközlési piacon a Magyar Telekom, flip néven. A szolgáltató a saját márkás megoldásairól leválasztva elsősorban alapszolgáltatásokat kínál az új márka égisze alatt, a szolgáltatások mellett alap kiszolgálást, valamint szabad, kötöttségek nélküli felhasználást kínálva az előfizetőknek. A flip tévé, internet- és telefonszolgáltatást kínál, egybe csomagolva, a Telekom eddigi árképzéséhez képest rendkívül kedvező áron, ráadásul mindezt hűségvállalási kötelezettség nélkül.

A flip 3 triple play díjcsomag lényegében egy fapados kombinált csomag, mely a Telekom vezetékes hálózatát használva kínál különböző technológiai háttérrel internetcsomagot (FTTH, EuroDOCSIS, xDSL), IPTV szolgáltatást valamint vezetékes telefonszolgáltatást, havonta 4000 forintért. A flipben lévő tévés előfizetés 130 tévécsatornát kínál, azaz pontosan annyit, amennyi a Telekom a jelenleg elérhető Szuper Családi HD díjcsomagjában szerepel (a Telekom által kínált IPTV kényelmi szolgáltatások ugyanakkor nem érhetők el a flipben). Az internetszolgáltatás letöltési sávszélessége 100 Mbps.

A szolgáltatáskínálat a szolgáltató tájékoztatása szerint több mint félmillió háztartásban érhető el Magyarországon. A lefedettségi területet vizsgálva feltűnő lehet, hogy a Telekom elsősorban azokban a városokban, kerületekben vagy régiókban indította el a flipet, ahol jelen vannak vezetékes versenytársai, ahol egyedüliként szolgáltat, ott jellemzően nem érhető el a fapados konstrukció - akkor sem, ha erre a műszaki feltételek egyébként adottak lennének.

A flip ez alapján is nyilvánvalóan az alacsony árszintet kínáló versenytársak, azok közül is elsősorban a DIGI kombinált csomagjainak a piaci riválisa lehet. De legalábbis beszédes, hogy a Telekom a flipez képest nem ritkán másfél-kétszeres áron nyújt hasonló összetételű szolgáltatáscsomagot saját márkaneve alatt - bár az árakat tekintve korábban is szegmentált a konkurencia jelenléte alapján. A vállalat ugyanakkor többször is felhívja a figyelmet arra, hogy a flip egy "lecsupaszított" megoldás, mind a kényelmi funkciókat, mind az ügyfélkezelést tekintve (a flipnek például lényegesen kevesebb személyes ügyfélszolgálata lesz, mint a Telekom brandnek).

Az új konstrukciót a Telekom igyekezett a lehető legjobban leválasztani cégen belül, ezért a flip működését saját igazgatóság, valamint többek közt dedikált műszaki támogató csapat koordinálja majd. Az ügyfelek ezzel együtt a Magyar Telekom előfizető lesznek, ugyanakkor nem a Telekom szokásos ügyfélszolgálati csatornáin keresztül intézhetik ügyeiket.