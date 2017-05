Fintech Piactér gyűjti össze a terület legjobb hazai startupjait

Elképesztő tempóban sokasodnak a fintech startupok, a modern pénzügyi megoldásokat kínáló csapatoknak ráadásul a befektetők is előszeretettel adnak plusz lendületet - noha utóbbiak, mint azt az idei FintechShow-n megtudtuk, a szőnyegbombázós módszer helyett tavaly már sokkal célozottabb, cserébe viszont nagyobb összegű tőkebevonásokkal dolgoztak.

Egyértelműen az egyik legfelkapottabb és legpörgősebb, digitális iparágról van szó, amelybe nem csak globálisan, de itthon is egyre több, kisebb-nagyobb csapat vágja bele a fejszéjét, akár valamilyen inkubátor, mint az MKB Fintechlab vagy az NN biztosítótól megismert Sparklab ernyője alatt, akár egészen saját erőből. A magyar csapatok száma olyan szépen sokasodik, hogy azokat már nem egyszerű követni és észben tartani - ebben segít mostantól a terület iránt érdeklődőknek a FintechZone, a frissen indított Fintech Piactérrel.

Az online felületen az oldal a legígéretesebb hazai, digitális pénzügyekben vagy azokhoz kapcsolódó tevékenységekben utazó startupokat gyűjti össze, legyen szó akár mobilfizetésről, csalásdetektálásról, befektetésről, kiadáskövetésről, API megoldásokról, biztosítási termékeket felrázó insurtech megoldásokról. A FintechZone listája első körben negyven magyar csapatot tömörít, amelyek neve mellett azok rövid ismertetését, a weboldalához vezető linket, illetve a hozzájuk kapcsolódó FintechZone cikket is megtaláljuk.

A terület népszerűségének lankadatlan növekedésével biztosra vehetjük, hogy a lajstrom hamarosan bővülni fog, már csak azért is mert a készítők Magyarországon megközelítőleg 150 fintech prototípust-megoldást tartanak számon, amelyek közül szinte hétről hétre érnek be az újabb termékek, amelyek aztán élesben próbálnak szerencsét a piacon, netán a befektetők "zsűrije" előtt. A Fintech Piactér egyébként ezeknek a csapatoknak is kifejezetten hasznos lehet, nem csak azért, hogy időben megtudják, hogy az abszolút egyedi, világmegváltó ötleteikkel már hányan próbálkoztak meg, de potenciális együttműködések is létrejöhetnek, partnerek is egymásra találhatnak a piactéren - azt ugyanis már jól tudjuk, hogy a fintech-piachoz az összefogás a kulcs.

A fintech egyre forróbb téma, ezért köré húzzuk fel a HWSW májusi meetupjait is. Május 16-án a fejlesztői, május 17-én pedig üzemeltetői fókuszú fintech-témákkal készülünk, a HWSW free! meetupok szokott helyszínén az AnKERT-ben!