Játékosan is tanulható az assembly

Három olyan játékot gyűjtött össze az IEEE Spectrum, amely szórakoztató formában mutatja be az assembly programozási nyelv tudományát. Egyikkel sem lehet igazi hardvereket kódolni, hanem a programok virtuális rendszereket használnak minimális utasításkészlettel, mégis megragadják az assembly lényegét - így egyszerű parancsokkal is komplex működést lehet bemutatni.

Egyik ilyen játék a 2015-ben a Tomorrow-nál megjelent Human Resource Machine, amely mostanra elérhető Windows, Mac, Linux és Nintendo Switch változatban. A program úgy mutatja be a kódolást, mintha egy puzzle játék lenne, tehát egyáltalán nem igényel előzetes ismerteket a játékosoktól, és nagyon egyszerű parancsokkal indul. A kerettörténet szerint az irodai dolgozók minden egyes szinten kapnak egy munkát, amelyet automatizálni kell. A kód sikeres megírása után léphet a játékos a következő szintre, miközben a feladatok egyre nehezebbé válnak, a parancsok bonyolódnak.

A Human Resource Machine fejlesztői azt akarták szemléltetni, hogy "a programozás egyszerű, logikus, szép és olyan, amit mindenki meg tud érteni, miközben szórakozik is". A háttértudással rendelkezők viszont felismerhetik, hogy az iroda egy számítógépet szimbolizál bemenettel és kimenettel, illetve a padlón slotokkal, amellyel a regiszterekben lehet eltárolni az adatokat. A dolgozó egyszerre csak egy csomagot vihet a kezében, a doboz pedig számokat vagy betűket jelenít meg, amelyet egyszerű fogd és vidd mozdulattal lehet a helyükre tenni. A játék két paranccsal kezdődik, de összesen csak 11-et tartalmaz, amellyel a játékfejlesztők szerint már bármilyen számítógépes algoritmust lehet szimulálni a való világból. Minden szinthez tartozik egy optimizációs kihívás is, amellyel tesztelhető, hogy a megoldás mennyire megfelelő méret és a végrehajtás gyorsasága szempontjából. A játék 10 dollárért szerezhető be a Tomorrow weboldaláról.

Másik ilyen játék a TIS-100 a Zachtronics kiadótól szintén 2015-ből, amely az IEEE Spectrum szerint sokkal kifinomultabban motiválja a játékosokat a továbbhaladásra. Windows, Mac, Linux és 2016-tól kezdve iPad változatban elérhető, és ez utóbbin látszik leginkább a nosztalgikus hatás az 1980-as évek programozási felületét idéző megjelenésből - ez tehát inkább azoknak kedvez, akik már akkor is ilyen rendszeren dolgoztak vagy csak szeretnék kipróbálni milyen lehetett.

A játék története arról szól, hogy a felhasználó egy TIS-100 számítógépet örökölt Randy bácsikájától, és a problémák assemblys megoldásával tudja megjavítani a memória sérült részeinek hibáit, amellyel egyre közelebb kerül a gép az eredeti rendeltetéséhez. A TIS-100 szokatlan párhuzamos architektúrával rendelkezik, melynek a csomópontjai egymásnak küldik az üzeneteket. Több mint 20 puzzle feladványt lehet megoldani a programmal, miközben az ismerősök versenyezhetnek is egymással - mekkora a ciklusok, az utasítások vagy a node-ok száma. Továbbá a felhasználók saját játékot is létrehozhatnak a játékon belül 3 sandbox és egy "vizuális konzol" segítségével. A programhoz 7 euróért lehet hozzájutni Steamen, a Gog.com-on vagy 4 dollárért az iTunes-on.

Szintén a Zachtronics adta ki a harmadik játékot, amely a legfrissebb a felsorolásból, ugyanis a Shenzhen I/O tavaly novemberben jelent meg Windows, Mac és Linux változatban. Hasonló a program működése a TIS-100-hoz, sőt a két játék összekapcsolódó modulokat is tartalmaz, de ezek mellett vannak teljesen különálló modulok is, mint például rádiókhoz és kijelzőkhöz.

A háttértörténet a kínai Shenzhenbe viszi a játékban szereplő villamosmérnököt, amely mostanában a technológiai fejlődés egyik központja. A felhasználók különböző gyártók termékei, mint például mikrokontrollerek és memóriák közül választhatnak, hogy mit használnak fel az áramkörök építéséhez. A játékhoz harminc oldalas kézikönyv is tartozik, amely eredeti adatokat, felhasználói útmutatókat és műszaki rajzokat is tartalmaz. Nagyjából 15 euróért lehet hozzájutni Steamen vagy a Gog.com oldalon.

A három közül a Human Resource Machine, amely leginkább kezdőknek is ajánlható ahhoz, hogy elkezdjenek ismerkedni az assembly nyelvvel. A Zachtronics két játéka inkább a tapasztaltabb vagy ínyencebb fejlesztőket célozza meg. Ha a programok nem is tanítják meg teljesen az assembly programozást, de annak alapjaival megismertetik a felhasználót, és kedvet csinálnak a további tanuláshoz, illetve elmélyedéshez.