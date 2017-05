Sötét adattal foglalkozó céget vett az Apple

Felvásárolta az Apple a mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekkel foglalkozó Lattice Datát, értesült róla a TechCrunch. A cég főleg a "sötét adat" (dark data) területével foglalkozik, amely a strukturálatlan formában megjelenő adatokat, például szövegeket és képeket alakítja át strukturálttá. Jelenleg az adatok nagyjából 70-80 százaléka található ilyen formában, és így nem (vagy csak korlátozottan) használható feldolgozásra, illetve analitikához. A Lattice Data annak átalakítását végzi gépi tanulással, hogy az adatok rendszerezettebb formában jelenjenek meg, és így használhatóbbak legyenek a különböző műveletekhez.

A strukturálatlan adatok feldolgozásával foglalkozó céget 2015-ben alapították néhányan a Stanford kutatói közül. A nem túl sok információt tartalmazó honlap szerint a Lattice Data dolgozott többek közt a Stanford DeepDive keretrendszerének kialakításán, amelyre különböző intézményi és kormányzati projektek épültek. A hagyományos gépi tanulással foglalkozó kutatókhoz képest a cég nem kézzel összeállított szöveggyűjteménnyel dolgozik, hanem a szűk szaktudást és a meglévő strukturált adatokat használják fel, saját megfogalmazásuk szerint "az adatproblémákat adatokkal oldjuk meg".

Exploit your SQL skills! (x) Be a German Speaking Reporting Specialist at VSS Budapest!

Ahogy az Apple esetében lenni szokott, most sem közölt részleteket a felvásárlás körülményeiről, csak a szokásos szöveget tette közzé, mely szerint "az Apple időről-időre felvásárol kisebb technológiai cégeket, általában nem közöljük ennek okát és a terveinket". A TechCrunch értesülései szerint azonban a jelenlegi akvizíció 200 millió dollárjába került a cupertinói vállalatnak, és felvásárolt cég 20 fejlesztője csatlakozott a gépi tanulással foglalkozó csapathoz.

Korábban is vásárolt már fel az Apple AI fejlesztésekkel foglalkozó cégeket, tavaly például a Turit akvirálta, az iparági források szerint szintén 200 millió dollárért. A felvásárlást követően a cég leállította ennek termékeit, és a fejlesztőkből egy kifejezetten gépi tanulással foglalkozó ágazatot alakított ki. Feltételezhető, hogy a Lattice húsz fejlesztője is ehhez a csapathoz fog csatlakozni, és szintén abbahagyják a korábbi projektjeiket, hogy az Apple termékein dolgozzanak tovább.

Mint a Turi felvásárlás kapcsán is megjegyeztük, az Apple Siri virtuális asszisztense a vetélytársaknál korábban elkezdte a különböző mesterséges intelligenciára építő megoldásokat a felhasználók szolgálatába állítani, de a terméket a gyors rajt ellenére beérték a rivális megoldások, mint a Google Asszisztens vagy az Amazon Alexa. Ebben az esetben a TechCrunch arról is értesült, hogy a Lattice Data az Apple felvásárlás előtt más tech cégekkel is tárgyalt az AI-asszisztensük fejlesztéséről. Ebből arra lehet következtetni, hogy az almás vállalat valószínűleg a Sirihez fogja használni a mesterséges intelligencia területén szerzett új fejlesztői tudást. Előfordulhat, hogy a Siri következő iterációja hardveres megjelenítés lesz, amelyet előtámaszt az ismert elemző, Ming-Chi Kuo fejtegetése is a WWDC 2017-es várható bejelentései kapcsán.