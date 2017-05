Windows 10 - ősszel jön az új verzió

Folytatja a Windows 10 tavaszi kiadásával megkezdett irányt a Microsoft, így az őszi kiadás is marad Creators Update - egy Fall (ősz) szóval megtoldva. A frissen bejelentett Windows 10 Fall Creators Update egyelőre nem kapott hivatalos rajtot, a cég a tesztelők visszajelzései és a kód minősége alapján később határozza meg. A rendszert azonban a kíváncsiak már kipróbálhatják, a Windows Insider programban már megkezdődött az előzetes terjesztése.

Joe Belfiore Windows-guru: minden eszközt imád a Windows!

Lássuk, milyen újdonságokkal érkezik a rendszer!

Fluent Design System

Hivatalos utódot kapott a kissé megkopott, bár többször frissített Metro formanyelv is a Fluent Design System formájában - korábban ezt pillanthattuk meg Project Neon néven. Ez egy teljes, vadonatúj UI-framework, amely a Google-féle Materialhoz hasonlóan nem csak az egyes felületelemek kinézetét, hanem viselkedését, animációit, sőt, interakcióit is tartalmazza-modernizálja. A Fluent az őszi frissítés része lesz majd és a várakozásoknak megfelelően sajnos csak UWP-s alkalmazások használhatják majd. A Fluent egyébként már a Windows 10-es UI design irányelvet hivatalosan is jelenti, így UWP-fejlesztőknek már nem opcionális a keretrendszerrel való barátkozás.

A Fluent nagyjából hasonló logikát követ, mint az említett Material, tele animációkkal, apró kellemes figyelmességekkel, parallax görgetéssel, különböző anyagok hatását keltő előregyártott felületekkel. Ezek része az akril is, amely sok ponton az alapértelmezett felületelem lesz - gyakorlatilag visszahozza a cég az Aero Glass felület egyik legjellegzetesebb (bár eléggé megosztó) elemét.

Ahogy említettük, a Fluent keretrendszer nem csak a megjelenítést, hanem az interakciót is tartalmazza, nem csak billentyűzet-egér, hanem érintés, gesztusok, stylus, sőt, 3D-s környezetben a tekintet is alkalmas lesz a vezérlésre. Ugyanis a Fluent nem csak a 2D-s alkalmazásoknál, hanem a HoloLens és a Mixed Reality appoknál is bevethető, így ezekre az interakciókra is felkészült.

A fejlesztőknek szóló dedikált szekcióelőadásban további részleteket is megtudtunk a Fluentről. Az egyik, hogy a most (pontosabban a Windows 10 Fall Creators Update-hez tartozó SDK-val) debütáló verzió csak a legelső hullámot jelenti, amelyet folyamatosan frissít majd a Microsoft. Ezzel a csapat elkerülné, hogy a keretrendszer idejétmúlttá váljon, a folyamatos fejlesztéssel tovább marad friss a rendszer. További részletek a projekt weboldalán.

OneDrive Files On-Demand - újragondolt szinkronizálás

Az eredeti SkyDrive felhős tárhely egyik legjobb funkciója a rugalmas szinkronizálás volt, az egyes állományokat a rendszer képes volt kérésre egyenként letölteni, transzparensen. Ehhez akkor a fejlesztők a Windows Intézőhöz (Windows Explorer) írtak kiegészítést, amely a mappában mutatta a letöltött és csak a felhőben lévő fájlokat is, kérésre (például megnyitás parancsra) pedig a háttérben letöltötte a kért dokumentumokat. Az implementáció azonban nem volt problémamentes, az egyszerű felhasználók sokszor nem tudták megállapítani, hogy az ikonnal jelzett fájl éppen nincs is a gépen, ami roppant frusztráló volt, ha éppen internet nélkül (és így a szükséges fájl nélkül) maradtak, de előfordult, hogy az alkalmazások a placeholder fájlt akarták megnyitni, nem várták meg a sikeres letöltést. A Microsoft a problémás implementációt végül továbbfejlesztés helyett lelőtte, a Windows 10-zel pedig teljesen kivezette ezt a funkciót.

12 ezer fájl, elfoglalt kapacitás: 0

A döntést dühös véleménycikkek fogadták, a cég azonban hajthatatlan maradt - egészen mostanáig. A Builden ugyanis a Microsoft bejelentette, hogy a Windows 10 Fall Creators Update-tel visszatér az időközben OneDrive-ra átnevezett szolgáltatás megkülönböztető funkciója, és jobb is lesz, mint eredetileg. A kulcs, hogy a szinkronizálást nem a Windows Explorer, hanem egyenesen az operációs rendszer szintjén implementálta újra a Microsoft (így például parancssorból is működik). A letöltött és a le nem töltött fájlokat immár a rendszer jól láthatóan megkülönbözteti, a felhasználónak pedig lehetővé teszi az állományok "leszúrását", vagyis a fix letöltést.

A fejlesztés előnye például kis SSD-vel szerelt laptopoknál jöhet jól: jelenleg a felhasználónak ugyanis két választása van, vagy szinkronizál egy mappát, vagy nem. Ez komoly limitáció a néha terabájtosra rúgó céges megosztásoknál, ezeket gyakorlatilag nem lehet most OneDrive-val leszinkronizálni. A jövőben viszont a fájlokat ugyanúgy látjuk majd, mintha helyben lennének, letölteni pedig csak azt kell, amit tényleg meg is akarunk nyitni.

Mixed Reality

A Microsoft már viszonylag régen bejelentette, hogy a cég egységes AR/VR stratégiában gondolkodik, az "átlátható" sisakkal rendelkező HoloLens AR-koncepciója mellett a zárt VR-sisakokat is teljes mellszélességgel, egységes keretrendszerekkel és API-val támogatja. A Windows Mixed Reality szintén a Windows 10 Fall Creators Update részeként érkezik majd meg, ez teszi lehetővé, hogy a rendszer futtató gépekre perifériaként VR-sisakokat kössünk. Ezzel egyértelművé vált, hogy leghamarabb a karácsonyi szezonban indulhat be az ilyen eszközök tömeges értékesítése.

Eszközökre térve: a Builden a cég bejelentette, hogy a korábban demózott, PC-gyártók által készítendő és értékesítendő sisakok mellé vezérlőt fejleszt. Igen, a vezérlőt kimondottan a Microsoft fejlesztette, a cég részletes specifikációinak megfelelően készítik azt majd a gyártók. Ez komoly lyukat töm be a cég VR-stratégiájában, eddig ugyanis Xbox-kontrollerre hárult a VR-bemeneti eszköz feladata. Az új (egyelőre névtelen) kontrollerek úgynevezett 6DOF (hat szabadságfokú) eszközök, amelyek helyét a sisakhoz és a szobához/környezethez képest is követi a rendszer. A követést végző érzékelők a sisakban lesznek, így nem kell a szobát előre berendezni egy jó VR-ezéshez, ami komoly versenyelőnye lehet a Microsoftnak. A sisak+kontroller kombóhoz már árat is mondott a cég, az Acer istállójából egy ilyen csomag nettó 400 dollárba kerül majd a karácsonyi szezonban.

Demóapp: Windows Story Remix

Kezd hagyománnyá válni, hogy az új féléves Windows-kiadáshoz a Microsoft készít egy saját alkalmazást, amivel demózza a felhasználók számára is a rendszer újdonságait. Ez a feladat az előző kiadásban a Paint 3D-re hárult, most pedig egy hasonló kreatív app, a Windows Story Remix látja ezt el. Az ötletes, és egészségesen egyszerűen használható app videós tartalom gyártására vethető be és képes egyszerűbb videós effekteket készíteni. Az egyszerűséget nem véletlenül hangsúlyozzuk: a látott demó alapján a cég egységsugarú felhasználóknak is bőven használható, kényelmes appot rakott össze, ami üdítő szakítás az olyan (szintén ezt a területet célzó) alkalmazásokkal szemben, mint a Movie Maker.

Nem is magyarázzuk tovább, az alábbi videó mindent bemutat: