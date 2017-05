Metaplatformot épít a Microsoft

A Microsoft a Windows Phone piaci kudarca után mantrájává emelte: oda kell menni, ahol a felhasználók vannak. Ha androidos telefonokat és iPhone-okat vásárolnak, akkor ott kell nekik szolgáltatásokat eladni, élményeket kínálni - és a cég végre is hajtotta a víziót, mindkét platform elsőrangú állampolgárává vált a Microsoft-ökoszisztémának. A redmondi vállalat azonban nem elégszik meg ezzel, nem szeretne csak egy lenni a sok mobilos szolgáltatás/alkalmazás közül a telefonon, ezért puccsal felérő bejelentést tett: új, platformokon és operációs rendszereken átívelő új ernyőt emel.

Project Rome: Alt-Tab alkalmazások és eszközök között



A koncepció megértését kezdjük a felhasználói élménnyel. A Windows 10 következő kiadása, a Fall Creators Update hozza el az új alkalmazásváltó felületet, s vele a Timeline nézetet. Ez egész egyszerűen annyit tesz, hogy a PC-n éppen futtatott alkalmazások hagyományos nézete alatt megjeleníti azokat a tevékenységeket is, amit a felhasználó más eszközein végzett: filmet nézett, weboldalakat böngészett, prezentációt szerkesztett, stb. Ha a felhasználó egy ilyen tevékenységre kattint, akkor ott folytathatja, ahol abbahagyta: nézheti tovább a mozit vagy dolgozhat tovább a prezentáción.

Segítőkész Cortana ajánlja fel a folytatást.

A koncepció lényege, hogy ezek az eszközök nem csak más Windows 10-es PC-k vagy mobilos Windowst futtató eszközök lehetnek, hanem androidos és iOS-es tabletek, okostelefonok is. Így az androidos PowerPoint és a windowsos PowerPoint között villámgyors lehet az átmenet: megnyílik az alkalmazás, leszinkronizálja az állományt és meg is nyitja. A váltás másik irányba is zökkenőmentesen működik: ha a PC-n alkalmazásban olvassuk a híreket, akkor a gépet lecsukva és a telefont felvéve a Cortana app fel is kínálja, hogy folytassuk az olvasást, egy kattintással pedig ugyanabban a cikkben, ugyanabban a bekezdésben lehetünk.

Munkára kimondottan hasznos lehet a Timeline. A tevékenységek visszafelé görgethetőek, sőt a lista kereshető is, így gyorsan vissza lehet találni ahhoz a feladathoz-tevékenységhez, amit akár napokkal korábban abbahagytunk. A megoldásnak pedig még akkor van hozadéka, ha egyetlen PC-n használjuk: a Timeline ugyanis nem pusztán az állományokat, hanem a tevékenység gazdag kontextusát tárolja el - milyen anyagot (URL-t, állományt, stb.) milyen alkalmazásban használtuk, pontosan hol tartottunk benne, stb.

Ha a koncepció ismerősen hangzik, nem véletlen: az Apple Handoff már megvalósította ezt 2015-ben, ott azonban ez csak macOS és iOS között működik, rengeteg további korlátozással. A Microsoft azonban tényleg keresztplatformos működést ígér, a megoldás alapjai pedig már a Windows 10 következő alverziójának szerves részét képezik majd.

A keresztplatformos stratégiának a vágólap is a részét képezi, megint az Apple Universal Clipboard nyomdokain haladva: a vágólap tartalmát felhőben szinkronizálja a szolgáltatás, ennek köszönhetően például elérhető gazdag, metaadatokkal megspékelt másolás-beillesztés windowsos gépek vagy PC és mobileszköz között. Az átadott információ nem csak szöveg, hanem kép, formázott szöveg, link, szinte bármi lehet. A funkcióhoz a mobilos oldalon ezt támogató billentyűzetre van szükség, a Microsoft bejelentése szerint legalább egy partner, a cég leányvállalataként működő Swiftkey implementálni fogja.

Kihúzni az ernyőt

Lássuk, hogyan működik ez a fejlesztők szempontjából. A kulcselem a Microsoft Graph, a cég felhős infrastruktúrája, amely rögzíti és tárolja a felhasználói tevékenységet. A fejlesztők ebbe a tárolóba írhatják bele az alkalmazásaikban végzett tevékenységet, annak paramétereivel, a felhasználók pedig ezen adatok segítségével állíthatják vissza a munkát. Ehhez az API-t a Windows 10 Fall Creators Update beépítve tartalmazza, így a a windowsos fejlesztők ezt közvetlenül hívhatják.

Timeline - abbahagyott tevékenységek, folytatásra készen.

A mobilos operációs rendszerek esetében annyival bonyolultabb a helyzet, hogy a Microsoft által biztosított Project Rome SDK-t kell használni az alkalmazás fejlesztésénél, ez biztosítja a megfelelő API-kat a Microsoft Graph eléréséhez, a titkosított adatátvitelhez, a hitelesítéshez, stb. Az SDK mellett persze az API-kat használni is kell, vagyis a fejlesztőnek (értelemszerűen) implementálnia kell azt.

Lehet ez sikeres?

Ahhoz, hogy a platform sikeressé váljon, "csak" két csoportot kell megnyerni: a fejlesztőket és a felhasználókat. Ha a felhasználók megszeretik és elvárják a Project Rome által nyújtott felhasználói élményt, és ha a fejlesztők javuló használati statisztikákat látnak az alkalmazásaikban és örömmel beépítik az SDK-t azokba, akkor tényleg befuthat a szolgáltatás.

Nagyon nehéz (mondjuk ki: lehetetlen) lesz viszont meggyőzni az Android és az iOS platformok tulajdonosait a Project Rome-ban való részvételről. A Google és az Apple is agresszíven küzd azért, hogy az operációs rendszert használó felhasználót ezer kötéllel kösse saját ökoszisztémájához, egyik oldalon a Gmail, a kereső, a Maps és tucatnyi online termék, a másik oldalon az iMessages és hasonló iOS-exkluzív megoldások szolgálják a felhasználók megtartását, könnyen kitalálható, hogy e két szereplő biztosan nem karolja fel a Project Rome-ot.

Ez pedig komoly akadálya lesz a metaplatform sikerének. A tevékenységcentrikus megközelítés ugyanis azt jelenti, hogy a kulcstevékenységeket be is kell kötni a Project Rome-ba, úgy mint böngészés, levelezés, térképhasználat, navigáció, zenehallgatás, vagy épp a munkára használt appok. A Microsoft saját hatáskörben csak a legutolsó kategóriát tudja behúzni a mobilos Office-ok segítségével, de például a böngészőket (Chrome és Safari) gyakorlatilag lehetetlen lesz. Van persze némi mozgástere a Microsoftnak itt, van az a pénz például, amiért a Samsung saját Chrome-klónja megkapná a Project Rome SDK-t, ez viszont az általános ernyőtől még nagyon távol van.

Márpedig a kezdeményezés legnagyobb problémája az lesz, ha töredezett és kiszámíthatatlan élményt nyújt. Ha a felhasználó várakozásait nem tudja konzisztensen kiszolgálni, akkor a felhasználó nem fog támaszkodni erre a platformra, nem várja el annak támogatását az alkalmazásoktól és furcsaságként, értelmezhetetlen felesleges funkcióként tekint majd rá. Jelenleg ez a kimenet sokkal valószínűbbnek tűnik, de ne temessük el a Project Rome-ot a bejelentés napján, lehet a Microsoftnál néhány titkos ötlet, amivel az amúgy roppant vonzó víziót mindennapi valósággá tudja emelni.