VR játékfejlesztő csapatot vett a Google

Újabb cég landolt a Google bevásárlókosarában, a keresőóriás ezúttal egy VR játékfejlesztő-céget kebelezett be, méghozzá az Owlchemy Labs csapatát. A vállalat munkássága olyan címekből lehet ismerős, mint a Rick and Morty rajzfilmsorozat alapján készült Virtual Rick-ality vagy a kategóriában rendkívül népszerű Job Simulator, amely sokáig a PlayStation VR szoftverboltjának legtöbbet letöltött játéka volt, továbbá a TechCrunch szerint nem kevesebb mint 3 millió dollár bevételt hozott a csapatnak.

A 2010-ben alapított Owlchemy Labs játékaival folyamatosan igyekszik minden fősodorbeli platformon jelen lenni, azok így a PlayStation VR mellett a HTC Vive és az Oculus termékeire is elérhetők. Az eredetileg négyfős csapat mára 23 tagot számlál és azon kevés cégek közé tartozik, akik sikert tudtak elérni a VR tartalmak között. A vállalatnak egyébként a korai időszakban a Capital Factory, a Qualcomm Ventures, a Colopl VR Fund, a The Venture Reality Fund és a területen ugyancsak érdekelt HTC adott hátszelet, összesen mintegy 5 millió dolláros befektetéssel.

A felvásárlást az Owlchemy csapata blogposztban jelentette be, és egy blogbejegyzés erejéig a Google is megemlékezett róla. Ebben a keresőóriás elmondta, a jövőben közösen dolgozik majd az akvirált céggel, nem csak annak új játékain, de újfajta, számos platformon használható interakciós modelleken is. Azt egyelőre a vállalatok nem közölték, hogy a fejlesztőcég pontosan mekkora összegért cserélt gazdát.

Az Owlchemy játékai tehát nem mennek sehová, a bejelentések alapján a későbbiekben is számíthatnak új címekre a fentebb sorolt gyártók VR szemüvegeinek tulajdonosai - és könnyen lehet, hogy nem csak ők. A Google ugyanis maga is erősen érdekelt a területen, igaz nem a dedikált VR szemüvegek piacán, hanem az okostelefonokra építő megoldások terén. A vállalat először a filléres, lényegében háztartási hulladékból összetákolható Cardboard szemüvegekkel tapogatózott ezen a területen, tavaly pedig az androidos VR alapjának szánt Daydream platformot is leleplezte, az ahhoz szánt referencia-szemüvegekkel és kontrollerekkel együtt. A cég mindezek mellet tartalmi oldalról is igyekszik lökést adni a műfajnak, idén januártól minden fejlesztő előtt megnyitotta a mobilos VR platformot, a fejlesztők így már szabadon közzétehetik VR appjaikat a Play Store-ban.

A frissen akvirált, korábban már élesben bizonyított fejlesztőcég kitűnő eszköz lehet a Google-nek, hogy minőségi játékokkal fektesse le az androidos virtuális valóság tartalmi alapjait. A felvásárlás után nem lenne meglepő, ha a közelgő új Android verzió kapcsán a közeljövőben újabb részletek derülnének ki a cég VR stratégiájáról.