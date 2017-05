Echo Show: kijelzőt kapott az Amazon okosotthon-központja

Megérkezett az elkerülhetetlen: kijelzőt kapott az Amazon Echo. Az online áruházóriás a napokban leplezte le legújabb, Alexával szerelt okosotthon-központját, amely a klasszikus modell mikrofonarzenálját egy kijelzővel és egy kamerával is megtoldja. Utóbbi szenzorból már sejthető, hogy az Echo Show néven debütáló készülék nem csak az időjárásadatok vizuális megjelenítésével tud majd többet a korábbi verzióknál, de többek között videohívások bonyolítására is alkalmas lesz.

Az eszközzel természetesen minden eddig elérhető hangalapú app, vagy ahogy a cég nevezi "skill" használható lesz, amelyet eddig a cég virtuális asszisztensével igénybe vehettünk, mostantól pedig a repertoár egy sor videós képességgel is bővül, hangparancsra indíthatók például az Amazon Video tartalmai vagy épp YouTube videók. A nagy dobást persze a fentebb említett videóhívások jelentik, amelyek egyben a cég új szolgáltatását, az Alexa Callingot is felvezetik - a hívások nem korlátozódnak a többi Echo Show tulajdonosra, a készülékről bárkit felhívhatunk, aki az Amazon Alexa appot használja. A videobeszélgetéseknél a közeli ismerősöknél a "drop in" funkció is bekapcsolható, ilyenkor a felhasználó folyamatosan látja, hogy az adott ismerős elérhető-e, és amennyiben igen, azonnal megkezdheti a videó közvetítését. A hívott fél eldöntheti, hogy bekapcsolja az Echo Show kameráját vagy csak hanggal válaszol a hívásra.

Az új készülékkel párhuzamosan bejelentett Alexa Calling egyébként minden Echo eszközre és az okostelefonos Alexa appokra is kiterjed és már a napokban, jóval az Echo Show piacra kerülése előtt elérhetővé válik a felhasználók számára. A szolgáltatással a hanghívások mellett üzenetek is küldhetők. A megoldással a cég "életre kelti" mobilos alkalmazását, az ugyanis eddig lényegében egy beállítási felület volt az Echo készülékekhez. Érdekes stratégiáról van szó, első blikkre úgy tűnik, hogy a vállalat igyekszik minél tovább saját szolgáltatásaiban tartani a felhasználókat - ennek fényében pedig erősen kérdéses, megnyitja-e az Alexa platformot más VoIP megoldások előtt.

Az Echo Show-hoz visszakanyarodva, a különböző okosotthon-kiegészítőkkel való integráció itt is megmaradt, sőt tovább bővült, hangos utasítással megjeleníthető például az Wi-Fire csatlakozó otthoni kamerák képe. A támogatott eszközök listája, ahogy eddig, most is folyamatosan bővül, az eszközzel használható kamerák között a cég az Arlo és a Ring termékeit említi, de persze a WeMo, Philips Hue és az Ecobee okosotthon-kütyük, illetve még több más gyártó készülékei is engedelmeskednek az Echo Show-nak. Az Echo sorozat legújabb tagjában egyébként összesen 8 mikrofon figyel, egy sor zajszűrő technológiával felvértezve, így a cég szerint bármilyen irányból meghallja a hozzá idézett kéréseket - de hangzás terén is az "egész szobát betöltő" élményt ígér a gyártó.

Az Amazon új terméke nettó 230 dollárért lesz elérhető, június 28-tól. A vállalat nagyon igyekszik, hogy az eszközt minden háztartásba eljuttassa, és a videohívásokat, illetve egyben az Alexa Callingot is népszerűsítse, ezért két Echo Show vásárlása esetén a teljes árból 100 dollárt elenged. Az eszköz fekete és fehér színben vásárolható meg.

A nappalik, jobban mondva az otthonok meghódításáért folytatott harcban az Amazon elképesztő tempót diktál, az elmúlt hetekben egy a harmadik felektől származó Alexával szerelt termékekhez kínált fejlesztőkészletet és a kamerával felszerelt Echo Lookot is leleplezte, márciusban pedig virtuális asszisztensével már iOS-re is elkezdett beszivárogni. A területet persze a Google és a Samsung is ostromolja, egyelőre azonban az Amazon viszi a prímet, és mint látszik esze ágában sincs feladni vezető pozícióját. A TechCrunch szerint a jelenlegi tempóval a vállalat idén az Echóhoz hasonló, hangvezérelt "okoshangszórók" piacának mintegy 70 százalékát uralja majd.