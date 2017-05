A Mozillán belül függetlenedik a Thunderbird

Évekkel ezelőtt felmerült, hogy a Mozilla elengedi a Thunderbird levelezőkliens kezét, mivel erőforrásait inkább más fejlesztésekre szeretné koncentrálni. Az alkalmazás megszüntetését azonban sokan nem szerették volna, mivel a nyílt forrású fejlesztést sokan biztonságosabbnak tartják más rendszereknél, például a biztonsági szakemberek adathalászat elleni védelmet, "Do Not Track" támogatást, intelligens levélszemét-kezelőt építettek a rendszerbe. Több lehetőség közül végül a szervezet úgy döntött, hogy a projektet a "Thunderbird Council" üzemelteti tovább, amely az elmúlt időszakban is ellátta a szolgáltatás felügyeletét - szerepel a Mozilla blogbejegyzésében. Az alapítvány a jövőben jogi és pénzügyi hátteret nyújt a rendszernek, de az infrastruktúra leválik, és a működési feladatokat a különálló tanács fogja végezni.

A problémát az jelentette Mitchell Baker, az alapítvány elnökének 2015-ben körbeküldött belsős levele szerint, hogy a Firefox böngésző és a Thunderbird túl szoros kapcsolatban van. A két termék egymással versengő igényeket támasztott, és így a rendelkezésre álló erőforrásokat kétfelé kellett osztani, de a Mozilla inkább a Firefoxra fókuszált volna erősebben. A Thunderbirdre lényegében pedig alig jutott figyelem, 2012 óta nem kapott jelentős frissítést.

Három lehetőség merült fel a rendszer jövőjével kapcsolatban: csatlakozhatott volna a Software Freedom Conservancy (SFC) vagy a The Document Foundation (TDF) projektjeihez, és a harmadik pont volt az, hogy a fejlesztők a Mozillával egy új megállapodást kötnek. A független Thunderbird Alapítvány nem az elsődlegesen ajánlott lépések közt szerepelt, de az esetet vizsgáló 2016-os Phipps-jelentés hozzátette, hogy a jövőben megfelelővé válhat a teljesen önálló működés.

A tárgyalásokkal párhuzamosan a Thunderbird Tanács elkezdte összegyűjteni, hogy a levelezőrendszernek milyen feltételekre van szüksége a működéshez, és támogatásokat gyűjtött a felhasználóktól a megvalósításhoz. Hónapok alatt összegyűlt annyi bevétel, hogy a projekt a Mozilla infrastruktúrájáról leváljon és saját fejlesztőket toborozzon. Mostanra a thunderbird.net a Mozillától különálló infrastruktúrával működik a leírás szerint, és néhány saját funkcióval is rendelkezik, mint például az email postafiókok automatikus konfigurációjához használt ISPDB szolgáltatás - de jogi szempontból továbbra is az alapítvány a tulajdonos, illetve a frissítések és a weboldal felügyeletét is ellátja.

Néhány "fájdalmas pont" továbbra is maradt, amelyek a Thunderbird és a Firefox számára is érezhetőek, ilyen például a build/release, a lokalizáció és az eltérő tervek az add-onokkal kapcsolatban. Bár a levelezőrendszer fejlesztői nagyon remélik, hogy a problémák a közeljövőben megoldódnak, de véleményük szerint ezek akkor is felmerülnének, ha a TDF-hez vagy az SFC-hez kellene csatlakozniuk. A Thunderbird számára viszont jobbnak tűnik a jelenlegi működési felállás, ami meglátásuk szerint már nem lassítja a Firefox előrehaladását.

Egyik sarokpontot az jelenti, hogy a levelezőrendszer szeretne függetlenedni a Gecko nyílt forrású böngészőmotortól, ami miatt a Mozilla közelében akar lenni, hogy a fejlesztők segítsék a Gecko általi összeférhetetlenségek megoldását. Középtávon a levelezőkliens Gecko-alapú alkalmazás marad, de a technológiák egy része jelenleg arra a platformra támaszkodik, amelyet a jövőben már nem akar támogatni. A hosszútávú terv az, hogy a Thunderbird webes technológiákra tér át, de ez még időt, fejlesztőket és tervezést igényel, ezért várják az önkéntesek jelentkezését.

Egyelőre tehát a Thunderbird Tanács és a Mozilla Alapítvány közösen dolgozik és együttesen hozzák a döntéseket, annak ígéretével, hogy a levelezőkliens fejlesztői jelentős haladást tudnak elérni, és technikailag függetlenné válnak a szervezeten belül. Ha hat hónapon belül bármelyik fél úgy látja, hogy ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor a Mozilla megszünteti a jogi és az anyagi támogatást a projekt számára. A Thunderbird ebben az esetben sem szeretne más alapítványokhoz csatlakozni, hanem a tanács saját jogi szervezetet hozna létre, és a felajánlásokat onnantól kezdve az új szervezet kezelné.