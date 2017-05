Alvásfigyelő céget vásárolt az Apple

Felvásárolta az Apple az alváskövető szoftverekkel és hardverekkel foglalkozó Bedditet, amit a cég a frissített adatvédelmi szabályzatával is megerősített. Eszerint a felhasználók alvásai adatainak gyűjtésére mostantól az Apple szabályzata vonatkozik, de az adatkezelést továbbra is a Beddit végzi a közlemény szerint. A vásárlók mostantól az Apple HealthKit segítségével tudják csatlakoztatni a Health appot a Beddit mobilalkalmazásához, de ennek elvégzése opcionális, és a cég igyekszik hangsúlyozni, hogy a felhasználók követhetik milyen adatok vándorolnak át a két app között.

A Beddit app 2015-ben tűnt fel az Apple alkalmazásboltjában, és mivel a cupertinói cég rendszeresen figyelemmel követi a Store analitikáját népszerűség és demográfiai adatok szerint, ezért felfigyelhetett az alváskövető termékek népszerűségére, jegyzi meg a TechCrunch. A finn származású cég 2007-ben jött létre, és jelenleg a 150 dolláros áron kapható Beddit alvásfigyelő 3-as verziójánál tart - a csomag egyrészt a lepedő alá helyezhető szenzoros szalagot tartalmaz, másrészt a Bluetooth kapcsolatú iOS-es alkalmazást.

A rendszer méri többek közt az alvással és ágyban töltött időt, az elalvás idejét és az alvás hatékonyságát, az alvásciklusokat, a mély- és felületes alvást. Ezenkívül figyeli a szívritmust, a légzést és a horkolás idejét, illetve hosszát. Mindehhez az appon követhető analitika kapcsolódik, amely alapján elemezheti a felhasználó, hogy milyen körülmények okozzák a pihentető és a nehézkes alvást. Az alkalmazás egy "okos ébresztőt" is tartalmaz, amely az alvási ciklusoknak megfelelően választja ki az ébresztés időpontját.

Mostantól pedig a Beddit által gyűjtött adatokat a felhasználók szinkronizálhatják az Apple Health alkalmazásával, úgy mint az alvásanalitikát, szívritmus- és légzésfigyelő adatokat. A felhasználók úgy is dönthetnek, hogy megengedik további adatok tárolását is egészségügyi alkalmazásnak, köztük a nemet, születési dátumot, magasságot és a súlyt, amelyekkel pontosabban kiszámíthatóak az alvást befolyásoló tényezők.

Ahogy lenni szokott, az Apple ezúttal sem közölt adatokat a felvásárlás körülményeiről és az értékéről. Egyelőre a jelek szerint a Beddit megtartja a márkát, illetve a felhasználókat, akik a Health-szinkronizálási lehetőségen kívül nem tapasztalhatnak mást - de mint azt a TechCrunch is kiemeli, az Apple-re nem jellemző, hogy a felvásárolt cégeket önállóan sokáig hagyja tovább működni. Valószínűleg az Apple-nek kevésbé a márkára vagy a vásárlók megszerzésére van szüksége, hanem az alvásfigyelési módszereket szeretné megtanulni a cég erre specializálódott fejlesztőitől, és az analitikát finomítani más rendszereiben, például az Apple HealthKiten keresztül. A Bloomberg értesülései szerint a cég az Apple Watch-ra is tervez natív alváskövetőt beépíteni, mivel jelenleg csak más cégek alkalmazásait lehet rá letölteni, így ehhez is hasznos lehet a Beddit tapasztalata.