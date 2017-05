VMware integrációt kapnak a Google Chromebookok

Egyezséget kötött egymással a Google és a virtualizációs piacon népszerű VMware, hogy a Chromebookot, illetve a Chrome Os-t közösen terjesszék el vállalati környezetben - jelentette be a két cég a Dell EMC World rendezvényen. Ennek legfőbb része a VMware Workspace ONE integráció, amellyel a cég ígérete szerint a vásárlók a korábbinál könnyebben és biztonságosabban telepíthetnek alkalmazásokat Chrome OS eszközökre.

Eddig is többféle védelmi réteg szerepelt a Chromebookokban, ahogy azt a közlemény is hangsúlyozza, mely kiterjed az adatok titkosítására, a platformok tárolására, a Verified Boot területére, az alkalmazások és biztonsági modulok sandbox környezetére, többek közt a TPM biztonsági chipekre. A Workspace ONE pedig ahhoz járul hozzá a jövőben, hogy a biztonságos megoldások a virtualizált alkalmazásokkal összefüggésben is megjelenjenek. Az adminisztrátorok ennek keretében új funkciókat kapnak a webes és a SaaS alkalmazások telepítéséhez, konfigurálásához és biztonságosabbá tételéhez.

A Horizon desktop- és alkalmazásvirtualizációs platform 7-es verzióján, illetve a Horizon Cloudon keresztül a Windows alkalmazások is elérhetők, továbbá Chromebookokon és Chrome OS-en a Workspace ONE lehetővé teszi végfelhasználók számára a biztonságos, SSO (single sign-on) bejelentkezést, illetve a digitális munkaterület elérést, ahol vállalati alkalmazáskatalógus hozzáférést nyújt az üzleti környezetben szükséges szoftverekhez. Eközben pedig a rendszergazdák hozzáférnek az adatbiztonság javításához és az alkalmazások központosított kezeléséhez szükséges eszközökhöz a VMware közleménye szerint.

A Google és a VMware már 2015 óta együttműködik, de ez a partnerség eddig inkább az androidos eszközök és alkalmazások biztonságát érintette, legutóbb például az Android Enterprise támogatását. A cégek hozzátették, hogy az új közös tervek mellett továbbra is közösen dolgoznak a natív androidos alkalmazások fejlesztésén. A Chrome OS és a Workspace ONE partneri viszonyában ez még csak az első lépés volt - de ahogy Sumit Dhawan, a VMware End-User Computing üzletágának igazgatója hozzátette, a jövőben még további közös fejlesztések várhatóak. A Workspace ONE a VMware AirWatch és a Horizon támogatás Chromebookon mostantól elérhető.