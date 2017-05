A gamerek és adatközpontok hátán szárnyal az Nvidia

Kemény tempót diktál az Nvidia, hasítanak a vállalat bevételei: frissen közzétett jelentése szerint azok az idei első, azaz a cég könyvelésében 2018-as első pénzügyi negyedévben nem kevesebb mint 48 százalékkal híztak fel éves viszonylatban, így a gyártó közel 1,94 milliárd dolláros forgalmat bonyolított. Az előrelépés a profit esetében még látványosabb, egészen elképesztő 144 százalék, az összeg így a tavaly ilyenkor jelentett 208 millióról 507 millió dollárra gyarapodott.

A tisztességes eredmények törzsét nem meglepő módon a GPU szegmens hozta, amely egy év alatt derekas 45 százalékkal tudott növekedni, míg végül 1,56 milliárd dollárnál állt meg. Ez jelentős részben a legfrissebb, Pascal architektúrás termékek terjedésének tudható be, amelyek népszerűek voltak a vásárlók körében. Ha nem is ugyanez a nagyságrend, de a Tegra processzorok is lendületes növekedést mutatnak, ütős, 108 százalékos emelkedéssel a divízió bevétele 332 millió dollár volt a tárgyalt időszakban - ebben nagyban közrejátszott az is, hogy a Nintendo legújabb, nagy sikerű Switch konzoljában is Tegra lapkák dolgoznak, a játékgépből a megjelenést követő első hónapban mintegy 2,74 millió darab talált gazdára. A Tegrák másik nagy vásárlója egyébként a Tesla, amely az Nvidia Drive PX2 rendszerével veszi a chipeket. Az "egyéb" kategória, amely lényegében a vállalat az Intellel kötött szabadalmi licencmegállapodását fedi, még 43 millió dollár forgalmat hozott a konyhára. Igaz ez a tavalyi számokhoz képest 35 százalékos konszolidációt jelent, a mínusz attól nagyon messze van, hogy látható karcot ejtsen a kíméletlenül zakatoló vállalat eredményein.

Piaci szegmensekre bontva a játékosok vágták a legtöbb pénzt a gyártóhoz, a "gamer" kategóriába pozicionált termékekből az Nvidiának csaknem 1,03 milliárd dolláros bevétele származott, ez 49 százalékkal haladja meg a megelőző év hasonló pénzügyi időszakában mért összeget. A forgalom-ezüstérem a vállalat által célba vett, legdinamikusabban növekvő piaci szegmenst illeti, méghozzá az adatközponti termékekét: a gyártó itt brutális, 186 százalékos növekedésről számol be, amely 409 millió dolláros bevételhez vezetett. A cég szerint a robbanásszerű növekedést a deep learning feladatok, illetve a GPU-s számításokra építő felhős rendszerek iránti egyre növekvő igény hajtotta. Ezt követi a dobogón 205 millió dollárral a professzionális megjelenítési piac, igaz itt az előrelépés jelentősen visszafogottabb, mindössze 8 százalék éves szinten.

Az autóipart célzó termékek 140 millió dollárt termeltek a 2018-as első pénzügyi negyedévben a cégnek, 24 százalékkal többet, mint egy éve. Utóbbi szegmens egyébként, ha a GPU-khoz viszonyítva szolidabb növekedést is mutat, egyre fontosabb a cég számára, miután a láthatáron már-már felbukkanó önvezető autók piacán már most komoly verseny alakult ki a komponensgyártók között - a területen az Intel mellett többek között az LG és már a Samsung is ringbe szállt. A fentebb említett Drive PX2 csomaggal kapcsolatban az Nvidia egyébként már összesen 225 iparági szereplővel - potenciális vásárolóval - egyeztet, de talán még izgalmasabb, hogy a cég tervei szerint idén eléri a 3. szintű autonómiát rendszerével, ahol az autó már lényegében minden vezetéshez kapcsolódó feladatot saját hatáskörben végez, noha a sofőrnek még készen kell állnia, hogy ha az autó jelez, képes legyen átvenni a volánt. A vállalat legkevésbé sem visszafogott ambícióit jól mutatja, hogy 2018-ra már a 4. szintet tűzte ki célul, ahol az autó bár kérheti a sofőrt a kormány átvételére, emberi közbelépés nélkül is tudja majd kezelni az adott helyzeteket.

A piaci területekhez visszakanyarodva, csökkenést csak az OEM és IP szegmens jelentett, az innen befolyt 156 millió dollár 10 százalékkal múlja alul a tavalyi eredményt. A gyártó előrejelzései alapján a következő negyedévben is növekedést vár, igaz az csak hajszállal haladja majd túl a most jelentett összeget, a prognózis nagyjából 1,95 milliárd dolláros forgalmat ígér.