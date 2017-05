Ausztria lépett a facebookos sértő bejegyzések ellen

El kell távolítani a Facebookról a gyűlöletbeszédnek számító bejegyzéseket Ausztria bíróságának ítélete alapján - írja a Reuters. Az ügyet az Osztrák Zöld Párt terjesztette elő, mivel tavaly a pártvezetőt egy álnévvel regisztrált adatlapról folyamatosan sértegették. A zöldek többszöri kérésére sem intézkedett a Facebook a bejegyzések törléséről, ezért a bécsi kereskedelmi bíróság tavaly decemberben előzetes döntést hozott arról, hogy az osztrák jog szerint gyűlöletbeszédnek számító írásokat le kell venni a Facebookról.

A bécsi fellebbviteli bíróság megerősítette az előzetes döntést, és elrendelte a közösségi óriástól, hogy törölje a zöldek pártvezetőjéről szóló sértő megjegyzéseket és ennek megosztásait. Továbbá azt is hozzátette, hogy nem elég a bejegyzéseket Ausztriában láthatatlanná tenni, hanem úgy kell levenni őket, hogy a külföldi állampolgárok számára se maradjon elérhető.

Még annál is többet várnak a zöldek Ausztria legfelsőbb bíróságától, mint a döntés megerősítése - a céljuk az, hogy a bíróság ne csak az azonos, hanem a hasonló tartalmak törlését is elrendelje a Facebooktól. Valamint azt is, hogy az oldal azonosítsa az álnéven regisztrált profilokat, és lépjen fel ellenük. A fellebbviteli bíróság szerint a hasonló tartalmak felismerése, illetve eltávolítása nem várható el a közösségi oldaltól.

Ezenkívül a Zöld Párt pénzügyi kártérítést is követelne a vállalattól, mert véleménye szerint bátorítaná a hasonló problémával küzdő magánszemélyeket, hogy a jogi lépések anyagi kockázatát nem feltétlenül kell vállalnia. A Facebook Bécsben tartózkodó jogásza nem nyilatkozott a döntéssel kapcsolatban és a cég szóvivője sem reagált egyelőre a Reuters kérdésére.

Eva Glawischnig, az Osztrák Zöld Párt vezetője

Az ügyön a jogalkotók Európa-szerte dolgoznak, hogyan lehetne az online érdekeltségű nagyvállalatokat - mint a Facebook, a Google és a Twitter - rávenni a gyűlöletbeszédre és erőszakra felbujtó közlemények gyors eltávolítására. A német kabinet például előző hónapban hagyott jóvá egy tervet arról, hogy a közösségi hálózatoknak 50 millió euróig terjedő bírságot kell fizetni, ha nem törlik az ilyen jellegű bejegyzéseket a megadott időn belül - a panasz benyújtásától kezdve 24 órája lenne a cégnek a "nyilvánvalóan bűnös tartalmak" és hét napja más illegális tartalmak levételére, idézi a TechCrunch. Továbbá az Európai unió is olyan szabályalkotást tervez, amely megvédi a tagállamait a hasonló megnyilatkozásoktól.

Nemrégiben az Egyesült Királyság is felvetette a problémát, hogy a Facebook sorozatosan figyelmen kívül hagyta a szélsőséges és gyermekbántalmazást bemutató tartalmak eltávolítási kérelmeit. Végül az esetek médiamegjelenését követően oldotta meg a cég a bejegyzések törlését.

A közösségi oldal egyértelműen küzd azzal, hogy nem tudja megfelelő gyorsasággal kezelni a beérkező panaszokat - ezért is nyilatkozott úgy Zuckerberg a pénzügyi negyedéves jelentés elemzői konferenciabeszélgetésén, hogy a meglévő 4500 alkalmazott mellé további 3000 közösségi moderátor felvételét ütemezte be. Eközben automatizált megoldáson, gépi tanuláson alapuló rendszeren is dolgoznak a fejlesztők, de ahogy Zuckerberg megjegyzéséből kitűnt, ezt még a képekkel és a videókkal kapcsolatban kevésbé tudják megoldani