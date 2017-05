Nem állt meg a tabletpiac zsugorodása

Tovább csökken a tabletek eladási száma az IDC adatai szerint, így 2017 első negyedéve már a tizedik egymást követő negyedév, amióta a piac zsugorodik. A jelenlegi esés ugyan csak egy számjegyű, összesen 36,2 millió darabot adtak el, ami 8,5 százalékkal kevesebb az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest - de két évvel ezelőtt például tízmillió darabbal többet értékesítettek, amelyhez viszonyítva a jelenlegi szemmel látható változás.

Jól szemlélteti a Statista grafikonja a piac alakulását, amely az egyes negyedévek alakulását mutatja be az évről-évre kimutatható változás alapján. Tehát 2012 év végéig volt képes folyamatos növekedésre a piac, majd nagyjából még két év lassabb ütemű növekedés következett - egy kiugró 2013-as negyedik negyedévvel. Azonban egy évvel később, 2014 negyedik negyedévében meredek változás volt tapasztalható, és a piac zsugorodása innentől kezdve már egyszer sem állt meg.

"Az az ütem, amelyben a tabletpiac 2010 és 2013 között nőtt, szokatlan volt minden más konzumer fókuszú eszköz piacához képest. Azonban úgy tűnik, a vásárlók több oknál fogva kevésbé voltak hajlandóak frissíteni ezeket a készülékeket, vagy éppen újabbat vásárolni belőlük. Továbbra is úgy hisszük, hogy a fő mozgatóerő az okostelefonoktól való függés, valamint a tabletek minimális technológiai és formai újítása." - foglalta össze Ryan Reith, az IDC mobilpiaci kutatásainak igazgatója.

Két nagyobb kategória különíthető el a tabletpiacon az IDC elemzői szerint, amely a megjelenés mellett az eladásokban is eltér. Az egyik a billentyűzettel együtt kínált táblagépek piaca, amelyet az elemző cég "kettészedhető tableteknek" nevez, és inkább próbálnak a hagyományos notebookokra és laptopokra hasonlítani - ezek eladása továbbra is növekszik. A másik termékkategória pedig a billentyűzet nélküli táblagépeké, amelyből 2014 óta egyre kevesebbet tudnak eladni a kereskedők.

Még mindig az Apple vezet

Ha a 2017 első negyedéves adatokat nézzük, még mindig az Apple a piacvezető, akárcsak az ezelőtti időszakban. Az iPadekből összesen 8,9 millió darab fogyott az idei első negyedévben, ez 13 százalékos esésnek felel meg a tavalyi eladáshoz képest, és már a 13. negyedév amelyben csökkenés tapasztalható - azonban az Apple még mindig a piaci megoszlás 25,9 százalékát teszi ki. Az IDC szerint ennek a fő oka a 9,7 hüvelykes alacsonyabb árú iPad Pro sikere, amely hamar az élmezőnybe került a billentyűzettel felszerelhető eszközök közt. Ez azért is kiemelkedő, mivel a gyártó maradt a mobil operációs rendszernél, míg a versenytársai a Windows-alapú készülékekre kezdenek áttérni.

Második a Samsung 6 millió eladott táblagéppel, amely mindössze 1,1 százalékos esést jelent az előző évhez képest, és ezzel a piaci részesedés 15,2 százalékát tudhatja magáénak. A vállalat szintén próbál a billentyűzettel rendelkező, sőt hibrid gépek piacára áttérni, mint ahogy az idei MWC-n a Galaxy Book 10.6 és a Galaxy Book 12 bejelentéséből is kitűnt - ezek a modellek Windows 10-et futtatnak, így a cég szerint alkalmasak vállalati használatra is.

A Huawei volt az egyetlen, amely növekedést tudott felmutatni a tabletpiacon, ugyanis a 2,7 millió eladott készülék 31,7 százalékkal többnek felel meg az egy évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva - ez ugyan kisebb arány mint mikor egy éve szinte megduplázta a piacát, de a növekedés így is kiemelkedő eredmény ezen a piacon. A stratégia a Samsunghoz hasonló, mivel a cég olcsó hagyományos androidos tabletjei korábban is jól fogytak, de folyamatosan alakítja át kínálatát a Windows-alapú kettészedhető eszközökre. Egyelőre a kétfajta kategóriát együttesen kínálú "mix stratégia" bevált a gyártónak.

Egy éve robbant be a listára az Amazon.com, és az akkori "abszurd, 5421 százalékos növekedési ütemmel" rögtön a harmadik helyre került, mostanra viszont stabilizálódott a helyzete és beállt a negyedik helyre, az 5 százalék körüli piaci részesedéssel rendelkezők csoportjába. A 2,2 millió eladott az olcsó Kindle Fire táblagép 1,8 százalékos csökkentést jelent az egy évvel ezelőttihez képest. Az Amazon valódi stratégiája pedig az, hogy az olcsó eszközökön keresztül szolgáltatásokat és termékeket értékesítsen a vásárlóknak, ami eddig sikeresnek tűnik.

Az ötödik helyet ezúttal a Lenovo foglalja el 2,1 millió eladott darabbal, ami 3,8 százalékos csökkenést jelent, és ezzel 5,5 százalékot tesz ki a piaci részesedésben. Az IDC meglátása, hogy a pozíciója tovább fog nőni a notebookok átalakításával kettészedhető tabletekké, vagyis a lassú reakcióidő lassan beérik, és hamarosan sikerül lefedni a piac különböző árszegmenseit.

A listán nem szereplő többi gyártónak összesen 14,4 millió tabletet sikerült eladnia, ami a piac 42,7 százalékát fedi le. Többek közt ebbe a kategóriába tartozik a Microsoft Surface is, amely továbbra sem érte le a 2 milliónál nagyobb eladást, így a pontos számokat továbbra sem ismerjük.

Metodológia

Az IDC definíciója szerint a tablet fogalma legalább 7 hüvelyk képátlójú eszközöket foglalja magában. Ide sorolja a cég a 2-in-1 eszközöket is, tehát a lecsatolható billentyűzettel rendelkező, de önállóan is használható modellek is tabletek a fenti felmérésben. A tablet definíciója ugyanakkor operációs rendszertől független, tehát az iOS, a Windows és Android rendszerek egyaránt benne vannak.