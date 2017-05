Frissíti középszintű chipjeit a Qualcomm

Frissíti a középkategóriás felhozatalt a Qualcomm, a vállalat két új SoC-t jelentett be, ezek a Snapdragon 660 és 630 lapkák. A termékekkel a cég igyekszik néhány a prémium szegmensből ismerős funkciót is lecsorgatni a barátságosabb árkategóriákba, hogy azokat vonzóbbá tegye, a 600-as széria többek között most kap először gépi tanulási képességeket, de a Quick Charge 4 is megérkezik a repertoárba - emellett persze a kötelező, inkrementális újítások is megérkeztek a chipekbe.

A kettő közül magasabbra pozicionált Snapdragon a saját fejlesztésű Kryo magokat használja, két klaszterben összesen négy darab ketyeg a Kryo 260 nagy teljesítményre kihegyezett változatából 2,2 gigahertzen, illetve ugyancsak négy a kedvező fogyasztásra optimalizált variánsból, 1,8 gigahertzen. A SoC-ra egy Adreno 512 GPU is jutott, amely a gyártó szerint 30 százalékkal teljesít jobban, mint az előző generációs 510-es modell, továbbá támogatja a Vulkan API-t és maximum 2560x1600 pixeles felbontású kijelzőket hajt meg.

A chipbe mindezek mellett a vállalat Hexagon 680 DSP-je is bekerült, ami a Snapdragon 820-ból is ismerős lehet. A blokk HVX (Hexagon Vector Extensions) támogatással rendelkezik, továbbá 1024 bites vektorokkal operál, elsősorban a kép- és videófeldolgozást, illetve a VR-tartalmak megjelenítését téve hatékonyabbá. A Qualcomm szerint a Hexagon 680 az ilyen műveletekben tízszer energiahatékonyabb a CPU-s/GPU-s feldolgozáshoz képest. A Snapdragon 660 továbbá a Qualcmm Neural Processing Engine SDK-ját is támogatja, így a Hexagon 680 olyan keretrendszerekkel is használható, mint a TensorFlow vagy a Halide, a különböző gépi tanulási feladatokhoz.

A kistestvér, azaz a Snapdragon 630 továbbra sem tud szakítani a belépőkategóriába jó néhány éve bebetonozott Cortex-A53 magokkal, abból egy 2,2 és egy 1,8 gigahertzre állított négyes klasztert is találunk rajta. A GPU itt Adreno 508, a cég szerint ugyancsak 30 százalék plusz teljesítménnyel a korábbi Adreno 506-hoz képest. A Vulkan támogatás ebben az esetben sem maradhat ki a portfólióból, a felbontás viszont 1920x1200 pixelnél tetőzik. Az eszközben megtaláljuk a Hexagon 642 DSP-t is, amely az izmosabb chipben látottakhoz hasonlóan támogatja a Neural Processing Engine SDK-t, így a TensorFlow-val is használható, illetve különböző gépi tanulási feladatokra vethető be, a HVX azonban itt már kimaradt a csomagból.

Az LTE mindkét lapkánál komoly hangsúlyt kap, azok egyaránt a Snapdragon X12 LTE modemet kapják meg, amely szintén a Snapdragon 820-821 generációk öröksége. A Cat.12/13-as modem másodperceként 600 megabites elméleti maximumot ígér letöltésnél, és 150 megabitet feltöltés esetén. A chipek megkapták továbbá a Spectra 160 ISP-t is, amely a kétkamerás elrendezésekkel is megbirkózik, továbbá olyan funkciókat is támogat, mint a hibrid autofókusz vagy a hatékonyabb digitális képstabilizáció. A képességek sorából egyik lapkánál sem maradhatott ki a Qualcomm Quick Charge 4 gyorstöltési megoldása, amely, ahogy arra az Anandtech rámutat, eddig egyedül a Snapdragon 835 csúcslapkában volt elérhető. Végül de nem utolsó sorban az egyébként pin- és szoftverkompatibilis SoC-k akár 8 gigabájt LPDDR4 RAM-ot kezelnek, és a Blutetooth technológiát is támogatják. A gyártók számára a két új középkategóriás Snapdragon chip már elérhető, és a következő negyedévben már okostelefonokban is feltűnhetnek.