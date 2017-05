A Samsung önvezető autói is kigördülnek Dél-Korea útjaira

A Samsung is sebességbe teszi önvezető autós fejlesztéseit: miután a vállalat megkapta az engedélyt a dél-koreai hatóságoktól, megkezdheti technológiájának tesztelését az ország útjain. Ezzel a vállalat nem csak az olyan riválisokkal szállhat szembe, mint a területen már régóta aktív fejlesztéseket és éles teszteket is végző Uber, vagy az úttörőnek számító Google, de mára ellenfelei között tudhatja nagy mobilpiaci vetélytársát az Apple-t is, amely ugyancsak néhány héttel ezelőtt kapta meg az engedélyt, hogy önvezető technológiával felszerelt autókat tereljen a kaliforniai utakra.

Ez persze nem jelenti, hogy a vállalat autógyártásba fogna, ha a Samsung logójával jelzett járművet szeretnénk vásárolni, sajnos a jövőben is be kell majd érnünk a harckocsikkal. A cég a komplett autók helyett kifejezetten azok önvezető rendszereinek fejlesztésére koncentrál - persze ebben a mezőnyben sincs egyedül, hasonló ambíciókkal rendelkezik az Intel is, amely márciusban mintegy 15 milliárd dollárért kebelezte be a terület egyik legismertebb nevének számító Mobileyet, vagy épp a MediaTek, amely tavaly szintén belépett a piacra. A koreai óriás egyébként a tesztek során egy Hyundai modellt szerelt fel fejlesztés alatt álló önvezető rendszerével.

Az Uber önvezető flottája

Ezzel a lépéssel a Samsung lett az első elektronikai vállalat Dél-Koreában, amely kormányzati engedélyt kapott a sofőr nélküli autók tesztelésére, de vélhetően messze nem az utolsó. Az autógyártók közül tavaly a Hyundai kapott először hasonló engedélyt. A helyi kormány a Financial Times szerint kifejezetten igyekszik, hogy rugalmasabbá tegye a hasonló tesztelésekére vonatkozó szabályozásokat, hogy könnyebbé tegye a fejlesztők dolgát és elősegítse az új technológiák elterjedését. Noha a cég hazai pályán úttörő, globálisan, mint a fentebb sorolt versenytársak sorából látszik, viszonylag későn érkezett a versenybe. Ugyanakkor érthető, hogy az autós komponensek piacáról a cég nem akar kimaradni, hiszen elképesztő ütemben növekvő területről van szó, elég megnézni a honfitárs LG eredményeit, amelyekből negyedévről negyedévre nagyobb szeletet tesznek ki az autóipart célzó termékek.

Persze nem most hallani először a Samsung törekvéseiről a szegmensben, a vállalat autós stratégiájának egyik alapkövét tavaly novemberben tette le, mikor 8 milliárd dollárért felvásárolta az autóelektronikai piac egyik élharcosát, a Harmant. A cég hosszú távú célja tehát a komponensfejlesztés, beleértve a szenzorokat, a számításokért felelős modulokat és az azokon futó algoritmusokat is, illetve olyan kész rendszerek létrehozása, amelyek "még a legrosszabb időjárási körülmények között" is képesek az autók önálló, biztonságos elvezetésére.