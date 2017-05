Programozást tanít a Minecraft új kiadása

Új funkció jelent meg a Minecraft oktatási verziójában, a Code Builder már a programozást is lehetővé teszi a diákoknak - jelentette be a Microsoft a múlt heti oktatási fókuszú rendezvényén. A digitális világot fejlesztő céget 2014-ben vásárolta fel a redmondi vállalat, és két évvel később adta ki a játék Education Edition azaz oktatási célú változatát. A rendszer különböző oktatási tartalmakkal rendelkezik például földrajzi, biológiai, matematikai témakörökben, az osztálytermi használatát pedig több ország tanáraiból álló mentorhálózat segíti. A most közölt adatok szerint több mint 100 ország iskolája próbálta ki a lehetőséget, amelyek összesen harmincezer profilt hoztak létre több száz tanári óraterv mellett.

Eddig is alkalmas volt alapvető matematikai feladatok szemléltetésére a rendszer, például különböző típusú lejtők tesztelésére vagy a Boole-algebra alapjainak megértésére. A Code Builder viszont egy olyan új funkció, amellyel kifejezetten a kódolás oktatható a diákoknak. Mindehhez a cég egy új nyílt forrású platformot is létrehozott, a Microsoft MakeCode eszközöket, sablonokat és útmutatókat közöl - a Minecraft mellett egyébként a micro:bit és az Adafruit Circuit Playground Express projektekhez egyaránt.

A programozási feladatokon a tanár segítsége mellett az Agent segédeszköz vezeti végig a diákokat, amely a MakeCode, Tynker és ScratchX programokban is megjelenik. A tanulók kezdésként használhatják a vizuális blokknyelvet, haladó szinten pedig áttérhetnek a JavaScript alkalmazására. A fejlesztés eredménye azonnal megjelenik a képernyőn, így ellenőrizhetik azt, vagy a hibakeresővel megtalálhatják az elrontott kódsorokat.

Még az év folyamán további újítások is várhatóak az oktatós Minecraft kapcsán, a Code.org közreműködésével Code Studio is beépül majd a Code Builderbe, amellyel az ígéret szerint még inkább fejleszteni fogja a tanulási lehetőségeket. Az oktatási verzió pedig tavasszal újabb frissítést kap, mely érinti többek közt a parancsblokkokat, a textúra támogatását, a kaland módot, a falusi kereskedést, és további nyelveken is elérhető lesz majd. Továbbá frissül az osztálytermi funkció is, amellyel az oktatók már a chat kezeléséhez és a kártékony blokkok, például láva és TNT kezeléséhez is több lehetőséget kapnak.

Az oktatási piacot megcélzó, szintén újonnan bejelentett Windows 10 S előfizetéssel teljesen ingyenes lesz a Minecraft Education Edition, míg más iskolák számára egy év tesztidőszakot követően évente felhasználónként 5 dollár az ára - írja a Cnet. A hivatalos oktatási verzió Magyarországról is elérhető, további információk az oldalon a gyakori kérdésekben találhatóak.

A Minecraft oktatási célú használata hazánkban is elterjedt, de első sorban inkább iskolán kívüli tevékenységként ismert a hagyományos változata. Népszerű foglalkozás például a Makerspace barkácsműhelyében, ahol a 3-6. osztályosok egy középkori falut építhetnek fel a játékban, miközben történelmet is tanulnak. Az intézményi példák közé tartozik a Heltai Gáspár Általános Iskola, ahol sajátos nevelési igényű gyerekek a játékon keresztül vehetnek részt egyéni és kiscsoportos munkában, és ahogy egy videó is mutatja, megjelenik közben a kreatív gondolkodás, problémamegoldás, együttműködés, matematika, művészetek és angol nyelv. Hogy az oktatási Minecraft programozási modulja mennyire épül majd be a hazai közoktatásba, az kérdéses, de a tavaly megjelentetett Digitális Oktatási Stratégia szerint hamarosan már az általános iskolától kezdve kötelező lenne a kódolás, amelynek egyik eszköze a Code Builder for Minecraft is lehetne.