Kéretlenül települt a kéretlen hívásokat felismerő Truecaller

Egy új frissítéssel, az Android 7.1.1-től kezdve a Truecaller alkalmazás vette át a tárcsázó helyét az alacsony árairól ismert, brit Wileyfox mobiltelefonokon. Erről azonban egyáltalán nem tájékoztatta a rendszer a felhasználókat és nem kérte a beleegyezésüket Martin Rünz, PhD-hallgató blogbejegyzése szerint. Pedig az alkalmazás rengeteg adathoz hozzáfér az adatkezelési szabályzat leírása alapján.

"A Truecaller személyes információt gyűjt Öntől és minden olyan eszközről, amelyet a szolgáltatásunkkal összefüggésben használ. Ezek az információk magukban foglalhatják például a geolokációt, az IP címét, a készülék ID-t vagy az egyedi azonosítót, a gyártót és a típust, a készülék és a hardver beállításait, a SIM kártya használatot, a telepített alkalmazásokat, a hirdetési ID-kat és adatokat, az operációs rendszert, a böngészőt, az operátort, az IMSI-t, a kapcsolati információkat, a képernyő felbontást, a használati statisztikákat, a kommunikációs alapbeállításokat, hozzáférést a telefonkönyvhöz, a készülék log- és esemény információihoz, a bejövő- és kimenő hívások illetve az üzenetek logjaihoz, kulcsszavaihoz és metaadataihoz (...)" - továbbá a szolgáltatással kapcsolatban mindenhez. Az információkat pedig partnereknek és szolgáltatóknak is továbbíthatja az adatkezelési szabályzat szerint.

A Truecaller felhasználók felé mutató funkciója, hogy felismeri telefonszám alapján a hívó felet, és információkat mutat meg róla, akkor is, ha nem szerepel a mobil telefonkönyvében. A szolgáltatás egyébként népszerű például Indiában, mivel a spam hívások kiszűrését ígéri a felhasználóknak. Az országban gyakoriak a kéretlen hívások, amelyet a telefontulajdonosok nehezen tudnak kivédeni, de az app az első hívás után felismeri a spam-hívót és figyelmen kívül hagyja a következőekben vagy teljesen blokkolja a számot. Ebben az esetben sem működik a cég önzetlenül, a Techseen leírása alapján különböző stratégiai partnerségeket köt olyan kereskedőkkel, amelyeknek hívását nem blokkolja és valószínűleg ez jelenti az üzleti modellt - ennek praktikus okai is vannak, például egy áruház a csomag kiszállítását egyeztetheti a vásárlóval, de így az elfogadott listán lévő cégek akár kéretlenül is telefonálhatnak.

Az üzleti modell azonban nem ez: a korábban már emlegetett Unroll.me-hez hasonlóan a cél az adatgyűjtés majd ezek értékesítése külső felek felé. Ennek része, hogy minél több információt begyűjtsön a különböző telefonszámokról, és a felhasználók teljes címjegyzékét átvegye - mint ahogy ennek veszélyeire már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet az XDA androidos fejlesztői fórum, mikor a hívásokat felismerő cég a Cyanogennel partneri viszonyt kötött. Azt viszont nehéz megmagyarázni, hogy miért kér hozzáférést ennyi információhoz, vagy hozzáférhet-e beleegyezés nélkül is az adatokhoz a cég.

Egy közlemény tájékoztatta arról a Truecaller blog olvasóit múlt hónapban, hogy a Wileyfox Swift 2, Swift 2 Plus és Swift 2 X okostelefonokon az Android 7.1.1-től kezdve ez a szolgáltatás válik az új tárcsázóvá - eddig csak opcionálisan állt rendelkezésre. A leírás szerint ez az első ilyen jellegű kapcsolat Európában, mikor a tárcsázó helyét teljesen az app vette át.

A Wileyfox okostelefonjai 2015 óta kaphatóak Európában, amelyek a költségtakarékos kategóriában a legjobbak közé tartoznak, a tech újságírók "brit OnePlus" címmel is illetik. Egyik előnyeként a Cyanogen operációs rendszer futtatását szokták felhozni. Például a Trusted Reviews mostani ajánlójában felsorolt nyolc mobil közül kettő is Wileyfox, a nagyjából ötvenezer forintnak megfelelő árú Swift 2 és a nyolcvanezer forintos kategóriában lévő Swift 2 X is - mindkettő az új frissítéssel Truecaller tárcsázót kapott.

A Truecaller bejegyzése hozzáteszi, hogy aki nem szeretné az alkalmazást használni, deaktiválhatja (teljesen eltávolítani viszont nem lehet), és telepíthet helyette más, a Play Store-ban elérhető tárcsázót. Ezt válaszolta Martin Rünz kérdésére a Wileyfox ügyfélszolgálata is, amellett, hogy ha nem regisztrált a felhasználó a szolgáltatásba, akkor az hagyományos tárcsázóként működik. Ha regisztrál, azzal viszont tagja lesz a "Truecaller közösségnek" és megosztja címjegyzékét másokkal is. Az aktiválás megszüntetése és a telefonszámlista eltávolítása a megadott oldalon lehetséges. A válaszlevél végén viszont ez szerepelt: "Sajnos nem távolíthatja el a Truecallert mint alapvető tárcsázót, de ha szeretné, használhatja más szolgáltató alkalmazását." Arra a kérdésre, hogy ha a felhasználó nem regisztrál a szolgáltatásba, akkor biztosan semmilyen adatához nem férnek-e hozzá, az ügyfélszolgálat már nem válaszolt. Rünz végül letörölte a Truecaller alkalmazást, így a telefon tárcsázó nélkül maradt.

Hasonló a Truecallerhez a Google Caller ID szolgáltatása is, amely a Google felhőjében összegyűjtött adatokból igyekszik azonosítani a hívószámot, mint például a Google fiókok profiljaiból, akár Google+-ról kinyert adatok alapján. Ebben az esetben is kijelzi a rendszer a hívó fél nevét és fotóját, illetve be lehet jelölni a spamhívásokat - viszont nem köti össze a telefonjegyzékek információit, hanem a saját adatbázisából dolgozik, ami sokkal nagyobb a Truecaller szolgáltatásánál.