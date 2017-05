Szinte feleződő bevétel és veszteség a FitBitnél

Felülmúlta az elemzői várakozásokat a FitBit, a vállalat a prognosztizáltnál kisebb veszteséggel tudta zárni 2017 első negyedévét - derül ki a sportkarperec-gyártó nemrég közzétett pénzügyi jelentéséből. Ez persze csak azt jelzi, hogy az elemzők még az összeomló eladásoknál is rosszabb helyzetre számítottak, ehhez képest relatíve jobb lett az eredmény, köszönhetően az igen szigorú költségkontrollnak. A vállalat éves szinten brutális zuhanást tudhat maga mögött a bevételeket tekintve, azok a 2016 eleji forgalomhoz képest mintegy 41 százalékot estek vissza, 298,9 millió dollárra. Ezzel együtt a tavaly ilyenkor jelentett 11 milliós profit is vastagon mínuszba csapott át, a cég az idei Q1-ben több mint 60 millió dolláros veszteséget könyvelhetett el.

Arányaiban a legnagyobb zsugorodást az ázsiai csendes-óceáni térség hozta, a bevétel itt 63 százalékkal csökkent, így a terület 21 millió dollárt hozott a cégnek a negyedévben, de az Egyesült Államokból befolyó összeg is látványosan visszaesett, 52 százalékkal egészen 170 millió dollárig zsugorodott. Amerika többi régiója a tavalyinál 15 százalékkal hozott kevesebbet a konyhára, 20 millió dollárral járult hozzá a FitBit bevételeihez. A szinte globális visszaeséssel szemben ugyanakkor az EMEA régió (Európa, a Közel-Kelet és Afrika) tartani tudta a frontot, sőt még növekedést is produkált, összesen 17 százalékot, ami 88 millió dollárra hizlalta a szegmensből befolyó bevételt.

A legtöbb forgalom a tavaly bemutatott termékekből jött be, egész pontosan a Fitbit Charge 2, Fitbit Alta HR és Fitbit Flex 2 termelte ki a bevétel 84 százalékát. Az idei első negyedévben a cég 3 millió eszközt értékesített, annak jelentős részét ráadásul olyan visszatérő, azaz olyan ügyfelek számára, akik már rendelkeztek valamilyen FitBit készülékkel - az ő soraikból az összes vásároló 36 százaléka került ki. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a vállalatnak az új termékekkel sikerült nem elhanyagolható számban olyan felhasználókat is aktivizálni, akik bár korábban vásároltak valamilyen FitBit kütyüt, azt már legalább 90 napja csak a fiókban porosodott náluk. A közösség élénkítésére a cég szoftveroldalon is ráfeküdt, az eszközeihez tartozó appban egy új, Community szekciót is létrehozott, ahol lehetőség van kapcsolatba lépni az ugyancsak FitBit eszközöket használó ismerősökkel - utóbbit a márciusi rajt óta több mint 5,2 millió felhasználó kezdte használni.

A rázós évkezdet utána a cég valamelyest javuló második negyedévre számít, 330-350 millió dollár között mozgó bevétellel, az egész évre vetítve pedig 1,5-1,7 milliárdos forgalomra számít - az egyébként szintén elég lejtős, fájdalmas zakóval lezárt tavalyi évben mért 2,17 milliárdnál is számottevően kevesebbre. A vártnál jobb 2017 Q1-es eredmények mindenesetre hoztak némi optimizmust a cégnek, ami annak részvényein is érződik, azok a hírre 10 százalékkal emelkedtek, amivel az elmúlt időszak meredek eséséből sikerült valamennyit visszakapaszkodni. A gyártó a tervek szerint a későbbiekben is a most kirajzolódó stratégiát folytatja majd, azaz új eszközeivel és az új funkciókkal erősen próbál majd kedvezni a meglévő felhasználói bázisnak is.

Az Apple a viselhető eszközök új királya

A cég visszaesését az is jól illusztrálja, hogy a FitBit az elmúlt év során a Strategy Analytics elemzése szerint a viselhető eszközök piacán a harmadik helyre csúszott vissza, 2017 elejére a Xiaomi és az Apple is beelőzte. A cupertinói óriás ezzel átvette a vezető helyet a területen, a maga 3,5 millió eladott okosórájával a piacnak immár 15,5 százalékáért felel. Nyomában 3,4 millió eladással a Xiaomi, 15,5 százalékos piacrésszel, a FitBitnek pedig csak a bronzérem maradt, a 3 millió eladás 13,2 százalékos részesedésre volt elég.

Érdekes megfigyelni, hogy az élen járó trióból az elmúlt évben csak az Apple tudott növekedni, az viszont kifejezetten tempósan, eladásai a 2016 Q1-es 2,2 millióhoz képest idén 1,3 millióval növekedtek. Ezzel szemben mind a Xiaomi, mind pedig a FitBit visszazuhant, előbbi 400 ezeres mínuszt produkált eladott darabszámban, míg a finteszkarperec-gyártó eladásai félelmetes zsugorodással több mint másfél millió darabbal csökkentek.