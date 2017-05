Négy mikrofonnal fülel az új Alexa hardveres kit

Új fejlesztőkészlet bukkant fel a láthatáron, amellyel külső cégek is beépíthetik az Amazon virtuális asszisztensét termékeikbe. Az online áruházóriás a Conexant komponensgyártóval fogott össze a pakk elkészítéséhez - ráadásul nem először, a két cég már tavaly decemberben megkezdte együttműködését. Akkor a Conexant egy két mikrofonnal felszerelt hardverpakkot adott ki, amely több méteres távolságból is pontos hangfelismerést ígért. Az új termékkel a cég még tovább megy: abban már összesen négy mikrofon figyel, így minden irányból képes pontosan begyűjteni az Alexához érkező parancsokat.

Az AudioSmart Development Kit for Alexa Voice Service néven rajtoló csomag ugyanakkor még mindig kicsit szerényebb, mint az Amazon hivatalos mikrofonrendszer-technológiája (amelyet a cég nemrég ugyancsak megnyitott a fejlesztők előtt), az ugyanis összesen hét mikrofonból épül fel. A Conexant szerint ugyanakkor a frissen bejelentett rendszer is hasonló eredményt produkál, a kevesebb komponensnek hála alacsonyabb áron. A készen kínált, négymikrofonos megoldással a cég az Alexa felé kacsintgató hardveres kezdeményezések fejlesztési idejét csökkentené le. Az eszközt a cég kifejezetten Raspberry Pi-barátra tervezte, az egyetlen foglalattal csatlakoztatható utóbbi GPIO tűihez, illetve USB-n is kapcsolódik az eszközhöz.

A TechCrunch szerint a tavaly megjelent két mikrofonnal szerelt variáns sikeres volt, arra számos fejlesztő lecsapott, többek között az Ecobee is felhasználta okostermosztátjának elkészítésekor. Nem meglepő, hogy a Conexant ilyen lelkes a területen, az Alexát ugyanis egyre több gyártó költözteti fel háztartási gépeire vagy egyéb okosotthon kiegészítőire - ehhez pedig a cég hangrendszerét szokták általában bevetni. Az RBC Capital becslései szerint az Amazon virtuális asszisztensének telepített bázisa 2020-ra a 128 milliót is eléri majd, így a terület komoly lehetőségeket tartogat, a Conexant ráadásul nem csak a fejlesztőkészletekkel, de a végleges termékekbe szánt komponensekkel is hasznot húzhat a piacból.

A frissen bejelentett fejlesztőkészlet újabb lépés a szegmensben folytatott kíméletlen hajrában az Amazontól - a cég rendszere már egy sor háztartási gépen ott van, de saját hardvereinek listája is bővül, a vállalat nemrég jelentette be a mikrofonok mellett már kamerával is felszerelt Echo Look eszközét. A legjobb az egészben, legalábbis az online áruház számára, hogy a munka oroszlánrészét az Alexával szerelt termékek piacra dobásakor a partnerek végzik, neki csak elérhetővé kell tenni számukra a technológiát.

Noha az Alexa nagyon erősen indította az idei évet és rohamosan növekvő jelenlétével maga mögött hagyta a konkurens termékeket, az Amazonnak még korai volna hátradőlni. A láthatáron ugyanis ott figyel a Samsung gőzerővel fejlesztett Bixby asszisztense, illetve már a Google is elkezdett a korábbiaknál sokkal inkább nyitni Assistant megoldásával a külső fejlesztők felé.