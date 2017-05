Sikerült kibújni az Amazonnak az antitröszt-bírság alól

Nem indít hivatalos eljárást (és így nem szab ki büntetést sem) az Európai Bizottság az Amazon ellen, amiért a gyanú szerint visszaélt erőfölényével és korlátozta az e-könyves piaci versenyt - írja az Európai Bizottság közleménye. Az informális vizsgálat-egyeztetés 2015 nyarán indult az Európai Gazdasági Térség (EGT) két legnagyobb e-könyves régiójában, az Egyesült Királyságban és Németországban. A Bizottság észrevétele szerint ezekben az országokban a kereskedelemmel foglalkozó cég olyan megállapodásokat kötött a beszállítókkal, amelyek megvédték működését a versenytől, és ezzel együtt megnehezítették más e-könyv disztribútorok helyzetét, mint ahogy arról korábban beszámoltunk.

A vádpontok azt tartalmazták, hogy a vállalat "megkövetelte az elektronikus könyvek beszállítóitól, hogy (i.) értesítsék az Amazont, ha máshol kedvezményesebb vagy eltérő feltételeket nyújtanak és/vagy (ii.) az Amazonnak olyan feltételeket biztosítsanak, amelyek közvetlenül vagy közvetve egy másik elektronikuskönyv-kiskereskedő részére kínált feltételektől függenek". Mindez közvetve magasabb kiskereskedelmi árakhoz, és az Amazon magasabb jutalékához vezetett. A vállalat azonban vitatta az előzetes értékelést, és önként állított össze egy ajánlatot a kötelezettségvállalásairól, amelyhez a beszállítók is elküldhették az észrevételeiket.

Összeállt a végleges lista, melyet az Európai Bizottság el is fogadott, így nem szabja ki a bírságot, ami a vállalat éves árbevételének 10 százalékát is jelenthette volna. Az Amazon elfogadta, hogy a jövőben nem kell jelenteni számára a más cégeknek nyújtott eltérő feltételeket (így árakat sem), és nem kell egyenlő vagy jobb feltételeket biztosítani számára a beszállítóknak. Ez a kötelezettség kiterjed az alternatív és új üzleti modellekre, az e-könyvek kiadásának időpontjára és katalógusára, az e-könyvek, promóciók, ügynöki árak, ügynöki jutalékok és nagykereskedelmi árak vonatkozásában egyaránt. A kiadók 120 napon belül felmondhatják a jelenlegi szerződéseket, amelyek azt tartalmazzák, hogy nem nyújthatnak árleszállításokat más platformokon - a jövőben megkötött szerződésekben pedig már nem is szerepelhetnek ilyen záradékok.

"A mai döntés megnyitja a lehetőséget a kiadók és a versenytársak számára, hogy az e-könyvekkel kapcsolatban innovatív szolgáltatásokat fejlesszenek, megnövelve ezzel a választási lehetőséget és a versenyt az európai fogyasztók javára. Az Amazon a kiadókkal kötött megállapodásokban olyan záradékokat használt, amelyek megnehezítették más e-könyv platformok számára, hogy innovatívan és hatásosan vegyék fel a versenyt az Amazonnal. Szeretnénk biztosítani a tisztességes versenyt az európai e-könyvek piacán, amely több mint 1 milliárd eurós értékű." - nyilatkozta Margrethe Vestager versenyjogi biztos.

Az Európai Bizottság reményei szerint így a kisebb kereskedőknek több esélye lesz új üzleti modellekkel, ajánlatokkal, e-könyves funkciókkal és úgy általában innovatív termékekkel vagy szolgáltatásokkal kísérletezni. A vásárlók pedig több lehetőség közül dönthetnek, mikor kereskedőt választanak. Hogy ennek valóban ekkora hatása lesz-e a jövőre nézve, az kérdéses, de ha az Amazon nem tartja be a vállalt kötelezettségeket, akkor azt követően már nem kerülheti ki az Európai Bizottság bírságát.