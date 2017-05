Felkapcsolta a Wi-Fi-t rövid- és középtávú járatain a Lufthansa

Élesedik Lufthansa fedélzeti Wi-Fi szolgáltatása a csoport Európán belül közlekedő repülőgépein. A FlyNetet a vállalat idén januárban, Frankfurtban jelentette be, akkor a megoldás tesztje tíz gépen indult meg, mára azonban jelentősen növekedett a Wi-Fi-képes utasszállító-flotta mérete.

A sikeres tesztek után jön a terjeszkedés: a légitársaság friss bejelentése szerint a Lufthansa és leányvállalata, az Austrian Airlines számos gépén már mától elérhető vezeték nélküli internetkapcsolat, de heteken belül az Eurowings járatai is csatlakoznak a Wi-Fi-s repülők sorához. A Lufthansa logójával festett gépekből jelenleg 19, az Austrian Airlines flottájából 31, az Eurowingsnél pedig 29 repülőgépet szereltek fel az online kapcsolathoz szükséges műholdvevő antennákkal, de a cégcsoport folyamatosan dolgozik a Wi-Fi-képes gépek számának bővítésén.

A szolgáltatás lelke egy a repülőgép hátán, védőborítás alatt elhelyezett antenna, amely a gép mozgása közben úgy pozicionálja magát, hogy folyamatosan rálásson a cég által használt, teljes bolygót lefedő három műhold valamelyikére. Az Inmarsat Global Xpress hálózatára támaszkodó, Ka-sávot használó széles sávú műholdas technológiával az érintett járatok stabil kapcsolatot ígérnek. Az internetkapcsolatot a Deutsche Telekom biztosítja, az ahhoz szükséges rendszerek felszereléséért, illetve a légiközlekedési előírások betartásáért pedig a Lufthansa Technik felel. Utóbbi szakembereinek egyébként mintegy 200 kilogramm plusz felszerelést köztük másfél kilométer új vezetéket kell beépíteniük minden egyes gépbe, hogy azok a bolygó körül keringő, nagyjából emeletes busz méretű műholdakkal kommunikálni tudjanak - ez repülőnként négy napot vesz igénybe. Az Austrian Airlines gépeinek nagy részébe egyébként Budapesten, a Lufthansa Techniknél építették be a szükséges berendezéseket.

A FlyNet esetében még sajnos nem az otthon, netán a munkahelyen megszokott tetszőlegesen használható Wi-Fire kell gondolni, ugyanakkor így is komoly előrelépésről van szó a hagyományos középtávú járatok online száműzetéséhez képest. A megoldás három konstrukcióban lesz elérhető: a legolcsóbb, 3 euróért igénybe vehető FlyNet Message csomagban csak üzenetküldő appok használatára van lehetőség, 7 euróért már böngészést is engedő FlyNet Surf pakk kapható, a 12 eurós Flynet Stream csomag pedig a videostreaminget is lehetővé teszi. A kért összeget bankkártyával vagy PayPallel is kicsengethetjük, a későbbiekben pedig a törzsutasprogram terhére illetve roamingpartnereken keresztül is használható lesz a szolgáltatás.