Drágulnak az App Store alkalmazásai

Megnövelte az Apple az App Store alkalmazásainak árát és az appon belüli vásárlás árát az eurózónában, és bár Magyarországon nem euró a hivatalos fizetőeszköz, az áremelkedés hazánkban is tapasztalható. Múlt héten jelentette be a változást a cég egy fejlesztőknek küldött üzenetben, mostantól pedig az eddig megszokott 0,99 euró helyett már 1,09 euró az alapérték, hívja fel a figyelmet a 9to5Mac. A vásárlói árak és a fejlesztők bevétele országonkénti lebontásban is megtekinthetőek a kiadott dokumentumban.

Ahogy a táblázatban látszik, Magyarországon és más európai országokban is megjelentek az alternatív árak, amelyek korábban például Kínában és Indiában voltak elérhetőek, de mostantól az Európai unió tagállamai is részesei lettek a körnek. A legolcsóbb fizetős alkalmazás eszerint 0,49 euróba fog kerülni, amelyet a fejlesztő nem szeretne ingyen adni, de normál áron nem vásárolnák meg túl sokan. Továbbá ebben a formában marad meg a 0,99-5,99 euró között az eurónként növekvő választható összeg. Az árak változása pedig nem lesz befolyással az automatikusan megújuló előfizetésekre a múlt heti értesülések szerint.

Legutóbb 2015 januárban volt áremelkedés az euróövezet országaiban, akkor 0,89-ről 0,99 euróra nőtt az appokért fizetendő összeg. Máskülönben nem annyira ritka az árak változása, az Egyesült Királyságban idén év elején 25 százalékkal nőttek a díjak, és így a 0,79 fontos alkalmazások 0,99 fontra drágultak.

Az Apple döntését valószínűleg az árfolyam változása indokolta korábban a font és most az euró esetében is. Emiatt viszont a fejlesztők attól tartanak, hogy a drágább appokat kevesebben fogják vásárolni - sok országban viszont az alternatív árak megoldják ezt a kérdést.