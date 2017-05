NFC-s mobilfizetési szolgáltatást indít a Telenor

Ismét mobilfizetésbe és mobiltárca-készítésbe vágják fejszéjüket a hazai szolgáltatók és bankok, 2017 első felében mindjárt két új szereplő is lecsapott az androidos telefonok NFC moduljaira: az MKB Bank után most a Telenor-Budapest Bank páros jelentkezett saját megoldásával, a Telenor Walletbe költöző Telenor MobilPass egyérintéses fizetési szolgáltatással. A Telenor Wallet neve az elmúlt évekből már ismerős lehet, a virtuális tárca már jó ideje elérhető Android és iOS platformokon is, ráadásul nem csak a szolgáltató ügyfelei számára. Az appból olyan funkciók érhetők el, mint a parkolás, autópályamatrica-vásárlás, telenoros számlabefizetés, utasbiztosítás vagy épp a lottó, illetve a MasterPass integrációval online fizetésre is lehetőség van a segítségével.

A funkciók között mostantól a MobilPass is feltűnik, noha ennek használata már megköveteli, hogy a felhasználó már Telenor-ügyfél legyen. A szolgáltató és a Budapest Bank által közösen fejlesztett megoldás az egyérintéses fizetést támogató, a köztudatban leginkább "PayPass-képesként" elterjedt termináloknál teszi lehetővé a fizetést, az okostelefont egyszerűen a terminálhoz érintve. A koncepció kényelmes és jól ismert - annyira, hogy a MobilPass több eleme is a szebb napokat is látott Mobiltárcára emlékeztet.

A szolgáltatófüggőség mellett ilyen elem az új funkció használatához szükséges, az NFC-s fizetésre felkészített SIM kártya, amely a fizetéshez igényelt adatokat tárolja. Ezt az érdeklődők a kijelölt Telenor üzletekben vehetik át, ahol a virtuális MobilPass kártya mellett egy ingyenes plasztikkártya is jár, utóbbival az egyérintéses (vagy ha úgy tetszik érintés nélküli) fizetést nem támogató termináloknál is kiegyenlíthető a számla, illetve internetes vásárlásra és ATM-es készpénz-felvételre is lehetőség van.

Fontos különbség a korábbi hasonló megoldásokkal szemben, hogy a Telenor Wallet és a MobilPass saját egyenleggel dolgozik, amelyet a felhasználó tölthet fel, tetszőleges bankszámláról, meglévő bankkártyáikat közvetlenül még a szolgáltatóval partner Budapest Bank ügyfelei sem köthetik be az alkalmazásba. A konstrukció, bár az egyenlegfeltöltéssel egy plusz lépést követel meg a felhasználóktól, cserébe lényegében bankfüggetlen tud maradni, ami nem elhanyagolható előnyt jelent a piacon, ahol jelenleg kizárólag banki NFC-s fizetési megoldásokkal kell versenyeznie, egész pontosan a területen a versenyt tavaly megnyitó Gránit Pay-jel és friss vetélytársával, a fentebb is említett MKB Pay-jel.

Az előny után rögtön egy hátrány is jön a képbe: a Telenor MobilPass havi bruttó 490 forintért vehető igénybe. Ezt a Budapest Bank egy ajándék egyenlegfeltöltéssel kompenzálná valamelyest, az újonnan érkező felhasználók számlájára a pénzintézet ezer forintot tölt fel, hogy rögtön kipróbálhassák a mobilos vásárlást, ráadásul az első három hónapban a páros elengedi a havidíjat. Számlanyitási díj viszont legalább nem terheli a szolgáltatást, illetve díjmentes SMS-értesítést is küld a rendszer a tranzakciókról.

Kockázatos kártyajáték

Maga a fizetés egyébként nem tartogat meglepetéseket, ötezer forint alatt PIN megadása nélkül bonyolíthatjuk a tranzakciót, lehetőségünk van továbbá különböző limiteket is beállítani a MobilPasshoz tartozó számlán a költések kapcsán, illetve a Walletben a tranzakciók részletesen nyomonkövethetők. Az új szolgáltatás fejlesztését egyébként a Telenor a Cellumra bízta, a biztonsági-műszaki háttérről pedig a Gemalto gondoskodik. Telenor Wallet egyébként az NFC-s fizetés mellett már olyan funkciókkal is bővült, mint a pizza.hu-s ételrendelés, kuponbeváltás vagy a jegy.hu rendszerére támaszkodó jegyvásárlás.

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy nem a Telenor-Budapest Bank a frissen bejelentett szolgáltatása volt az utolsó mobilfizetési megoldás amely idén napvilágot látott, jó eséllyel szolgáltatói és banki oldalról is láthatunk még majd indulókat az év folyamán. Mindenképp kockázatos lépés a vállalatok részéről, hogy NFC-s SIM-ekre építik a szolgáltatást, hiszen a plusz kör, amit így óhatatlanul le kell futni az ügyfélszolgálaton, sok felhasználót rettenthet el a csatlakozástól - a potenciális ügyfelek listája pedig így is telenorosokra szűkül, ráadásul ebből a csoportból kivonhatjuk a Gránit Bank és MKB ügyfeleket, akik a havidíjas MobilPass helyett valószínűleg inkább saját bankjuk termékét választják majd. Utóbbi két megoldás ráadásul HCE-alapú, így új SIM-et sem igényel. A Telenor döntésében vélhetően szerepet játszott, hogy annak idején, mikor még úgy tűnt, a kék szolgáltató is csatlakozik a MobilTárca kezdeményezéshez, ebben az irányban már elindultak a fejlesztések, igaz akkor végül nem lett termék az elképzelésből.

A felhős megoldások sokkal kényelmesebbek, lényegében egyetlen app-letöltéssel használatba vehetők, de az NFC-s SIM sem ördögtől való, előnye például, hogy kikapcsolt telefonnal is működik. Ráadásul láthattunk már a koncepcióra épített, kiemelten sikeres kezdeményezést is: a MobilTárca post-mortem cikkünkben említett brit Vodafone ugyancsak SIM-ekkel dolgozva hozta létre saját népszerű mobiltárcáját. Ez ráadásul PayPal-integrációt is kínál, így a felhasználók a sarki boltban PayPal egyenlegükről is költhetnek. Egy hasonló kooperáció valószínűleg itthon is mindjárt vonzóbbá tenné a szükséges sétát a Telenor ügyfélszolgálatokra, a közeli jövőben egyelőre ne számítsunk ilyenre, mivel egyelőre a Budapest Bank az exkluzív pénzügyi szolgáltatópartnere.

Azt valószínűleg már fölösleges mondani, hogy a MobilPass csak androidos készülékeken vehető igénybe, miután az Apple saját fizetési megoldásának tartogatja az iPhone-ok NFC képességeit, a mobilos Windows platformra való fejlesztésben pedig mára kevés üzleti racionalitás maradt - bár vannak még eltökélt kezdeményezések, mint az OTP Mobiltól ismert Simple, amelyek nem hagyták magára a platformot.