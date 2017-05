Ingyenessé teszi a MailChimp a marketingautomatizációt

Az e-kereskedelemben népszerű MailChimp leginkább a hírlevélkezelő szolgáltatásairól ismert, de különböző marketinges eszközöket is kínál a felhasználói számára. Eddig ezek a funkciók viszont csak előfizetőknek voltak ingyenesen elérhetőek, vagyis azoknak, akik kétezer fő feletti regisztrált felhasználószámmal rendelkeznek - számukra a rendszer sávosan határozza meg a fizetendő díjat a lista mérete alapján. Mostantól viszont a kisebb hírleveles adatbázissal rendelkező cégek is igénybe vehetik plusz költség nélkül a marketinges funkciókat a MailChimp blogbejegyzése szerint.

Ilyen marketingautomatizációs funkciók közé tartozik például a kosarat rendelés előtt elhagyó felhasználók emailes megkeresése, a termék megvásárlását követő levélküldés vagy nyugtaküldés. Összességében a szolgáltatás ahhoz kínál funkciókat, hogy ha az e-kereskedelmek vásárlásra szeretnék rábírni az oldaluk látogatóit vagy pedig valamilyen követő aktivitást várnak a kapcsolat fenntartása érdekében, mint például üdvözlés, szülinapi köszöntés, visszajelzéskérés vagy kuponküldés. Ezenkívül egyedi beállításokra is van lehetőség, ha a felhasználó bármely aloldalt meglátogat, akkor utána a beállításnak megfelelő üzenetet kap. A Mailchimp nyilatkozata szerint csak az elhagyott bevásárlókosarak utáni értesítőüzenetek miatt átlagosan további 619 dollárhoz jutottak a cégek - írja a TechCrunch.

Mindezt a marketinges tevékenységet manuálisan is meg lehet oldani, de annak az eredménye valószínűleg kevésbé pontos, nem gyűjthető be annyi információ, vagy csak sokkal kényelmetlenebb módon. Ebben az esetben viszont a MailChimp pontosan logolja többek közt a vásárlás időpontját és terméket, ami alapján az üzenetet azonnal ki tudja küldeni. A direkt email számít jelenleg is a leghatékonyabb formának a felnőtt felhasználók célcsoportjában, mivel személyre szabott és közvetlen módon lehet vele elérni a vásárlókat - valószínűleg más lenne a helyzet a fiatalok körében, akik az email kevésbé használják, számukra inkább például a Messenger, az Instagram vagy a Pinterest igyekszik kitalálni újabb elérési formákat.

A MailChimp főleg webshopoknak, e-kereskedelmi megoldásoknak kínálja szolgáltatásait, de külön kategóriát hozott létre a nonprofit, az oktatási, a zenei és a szoftveres szolgáltatók számára is. Az eltérő profillal rendelkező cégek számára ugyanis különböző funkciókat kínál, például a zenei oldalakon naptárbejegyzést is lehet felvenni a koncertekhez, majd a rendszer ez alapján küld emlékeztető emaileket a vásárlóknak.

A MailChimp célja az ingyenessé tett marketingfunkciókkal jó eséllyel az, hogy a kétezer alatti feliratkozószámmal rendelkezőket is átemelje ezen a szinten, így a hírleveles cég még nagyobb adatbázist és még több előfizetőt toborozhat.