Windows 10 S - kinek jó ez?

Új kiadást kap a Windows 10 - jelentette be tegnap, oktatási fókuszú rendezvényén a Microsoft. A Windows 10 S névre keresztelt operációs rendszer komoly megkötésekkel érkezik, első körben pedig az (amerikai) oktatási piacot hódítaná vissza a Google-től, de várhatóan ennél sokkal komolyabb hatása is lesz a piacra. Lássuk a részleteket!

Windows 10 S - a lényeg

A Windows 10 S legfontosabb megkülönböztetője, hogy kizárólag a Windows Store-ból képes alkalmazásokat fogadni. Azok lehetnek Centenniallal konvertált hagyományos Win32-es alkalmazások és "igazi" UWP-s appok is, a lényeg, hogy kizárólag a Store-ból letöltőtt alkalmazás futtatható a rendszeren. Letölteni persze lehet más appokat is, azonban a rendszer nem fogja azokat elindítani, az aláírás nélküli binárisoktól megtagadja a rendszer a futást. Jó hír, hogy a Store-ba hamarosan felkerül a "full" asztali Office programcsomag, így nem kell az UWP-s alkalmazásokkal beérniük a felhasználóknak.

Microsoft Surface Laptop - az első mohikán

Az új Windows 10-kiadás alapját egyébként meglepő módon nem a Home verzió, hanem a Pro adja, képességeiben sokkal közelebb áll ahhoz. Az operációs rendszer támogatja például a Bitlocker háttértár-titkosítást, a nagyvállalati barangolást (enterprise roaming), és a két üzleti megoldás, a Windows Store for Business és a Windows Update for Business is elérhető rajta. Szintén fontos elem, hogy teljes MDM-támogatással érkezik, vagyis könnyedén integrálható vállalati eszközkezelő rendszerekbe. A Pro kiadáshoz képest azért van lényeges különbség is, a rendszer nem képes on-premise tartományba lépni (domain join), kizárólag Azure Active Directory-t támogat.

Fontos (bár eléggé érthetetlen) megkötés, hogy a Windows 10 S-en az alapértelmezett böngésző fixen az Edge. Ugyan futtatható más böngésző is, ha azokat feltölti a Store-ba a fejlesztő, a linkeket azonban kizárólag az Edge fogja megnyitni, ez az alapértelmezés nem is állítható át. Szintén szigorú megkötés, hogy a beépített kereső csak Bing vagy azzal szerződésben álló regionális keresőmotor lehet.

Miért jött létre?

A Windows 10 S kapcsán a Microsoft megfogalmazása teljesen egyértelmű: az új rendszer a Chrome OS-nek kíván versenytársat állítani, elsősorban az oktatási piacon. És itt rögtön vázoljuk is a kontextust, mert fontos: a Chrome OS nem egy általánosan népszerű operációs rendszer, a Google másik rendszere, az Android sokkal-sokkal sikeresebb nála. Van azonban egy speciális réspiac, ahol a Chromebookok tarolnak: az Egyesült Államok általános- és középiskoláiban. Ezek az intézmények elképesztő ütemben vezetik be a Chrome OS-t, a Chromebookokat, a Google-féle felügyeleti rendszert, a G Suite-et és a Classroomot.

A kontextus egy képen: Amerikában tarol a Chrome OS. Máshol alig látszik.

Ennek több oka van: az egyik, hogy a Chromebookok elképesztően nyomott áron hozzáférhetőek, intézményi vásárlók akár nettó 120 dolláros darabáron is tudnak ilyen gépeket vásárolni, így egész osztályok, laborok felszerelése sem csillagászati összeg. A másik fontos ok, hogy az üzemeltetés, a rendszer felügyelete egyszerű, mint a faék: a laptopok integrálása az iskolai infrastruktúrába, a diákok és tanárok fiókjainak kezelése mind-mind nagyon egyszerű a Google felhős rendszerében, gyakorlatilag nem üzemeltetői, hanem haladó felhasználói készségeket kér. Ez pedig fontos szempont, míg vállalati környezetben van szakképzett, tapasztalt belsős vagy külsős IT, az oktatási intézményekben ez nem általános, még az Egyesült Államokban sem.

A harmadik ok pedig az, hogy a Chrome OS tényleg különlegesen alkalmas az iskolai felhasználásra. A diákok reggel lekapják a töltőszekrényről a gépet (mindegy, melyiket), bejelentkeznek, és néhány másodperc múlva már használhatják is az eszközt - köszönhetően annak, hogy a Chrome OS koncepciójában szinte vékonykliensként működik.

Ilyet mi is tudunk!

A Microsoft több úton igyekezett fogást találni az elmúlt években a Chrome OS ellen, de kevés sikerrel. Így a cég szépen visszaült a tervezőasztalhoz, elemezte a Google-féle rendszer előnyeit és implementálta azokat a Windows 10-ben. Ennek az erőfeszítésnek az eredménye a Windows 10 S, amely a fent említett Chromebook-előnyöket tudja kínálni. A Google oldalán persze a rendszert kiegészíti egy felhős infrastruktúra is, tegnap a Microsoft ennek is állított ekvivalens (vagy közel ekvivalens) versenytársat januárban leleplezett, most elindult az Intune for Education formájában.

A Windows 10 S a Microsoft kínálatában is megjelenik a rendszerrel párhuzamosan bemutatott Surface Laptopon, de az általános- és középiskolákat nyilván nem az ezer dollárnál kezdődő modell fogja megcélozni. Itt szállnak síkra a Microsoft gyártópartnerei, amelyek már be is jelentették az első fecskéket, a HP és az Acer is nettó 300 dolláros masinán kínálja a korlátozott rendszert, a szoftverház közlése szerint pedig érkeznek majd ennél is olcsóbb, akár nettó 189 dolláros modellek is. A vásárlás után egyébként lesz lehetőség a rendszert teljessé tenni, 50 dolláros tranzakcióval a limitációk feloldhatóak és egy teljes értékű Windows 10 Pro fut majd az eszközön - mondja a Microsoft.

Intune for Education - fizetős, de könnyű használni

Az új rendszer aduásza pedig az, hogy bárhol, bármin képes futni, amin ma Windows 10 fut. Ez azt jelenti, hogy a bevezetéséhez nem kell géppark-csere, mint a Chrome OS-hez, elegendő a meglévő windowsos gépekre az új kiadást telepíteni, ezzel villámgyorsan "egyenruhába" húzható akár egy teljes belső IT - akár iskolában, akár máshol.

De mik is ezek az előnyök



Visszatérve a rendszerre: a korlátozásokért cserébe a Windows 10 S komoly előnyöket kínál, amit érdemes alaposan megfontolni - akár végfelhasználóként is. A Windows platform egyik komoly problémája például, hogy az alkalmazások rettenetesen szemetelnek - a rendszerleíró adatbázistól (registry) a Program Files mappáig, plusz a tetszőlegesen létrehozott további mappákon, ideiglenes tárolókon át rengeteg helyre szórják szét adataikat és állományaikat, ami a gyakorlatban a teljes, tökéletes eltávolítást lehetetlenné teszi. A Windows Store és a Centennial erre megoldást kínál, a sandboxba/konténerbe zárt alkalmazások nem írhatnak a konténeren kívülre (néhány szorosan kontrollált kivételtől eltekintve), ami azt jelenti, hogy annak törlésével úgy törölhetjük az alkalmazást, hogy maradéktalanul el is tűnik a gépünkről. Vagyis a rendszer még évek múltán sem lesz lassabb vagy instabilabb és a tárhelyet sem zabálja fel a lerakódott zacc - pontosan úgy, ahogy egy Chromebook esetében sem.

A további előnyök között sorolható a (lényegesen) magasabb biztonság. Ugyan a Windows 10 S sem lesz törhetetlen (semmi nem az), a külső alkalmazások ilyen szigorú tiltása rengeteg támadási vektort zár ki, a ransomware-től a nem szándékosan telepített spyware-ig. Ez nyilván nagyon fontos oktatási környezetben, ahol így rengeteg üzemeltetési feladat megspórolható, de rengeteg más helyen (informatikában kevésbé jártas idősek vagy épp gyerekek, stb.) hasznos lehet a rendszer ezen oldala. Ez megint olyan tulajdonság, ami a Chrome OS-ről is elmondható, de ettől függetlenül ez még fontos előny.

Nem Windows RT 2.0

A Windows 10 S-t a bejelentést követő órákban sokan hasonlították a Microsoft korábbi, elvetélt megoldásához, a Windows RT-hez. Ez egy hasonlóan (de nem ugyanúgy) zárt rendszer, amely kizárólag metrós alkalmazásokat tudott futtatni néhány, a Microsoft által jóváhagyott (és a rendszerrel szállított) szoftver mellett. Ehhez képest a Windows 10 S teljes Win32 kompatibilitást kínál, amit külső fejlesztők is használhatnak - az egyetlen feltétel a Centennial-csomagolás, vagyis a sandboxos futás.

Az viszont nagyon érdekes hasonlóság lesz, hogy a Windows RT-hez hasonlóan a Windows 10 S is fut ARM utasításarchitektúrán. Ez pontosan ugyanaz az operációs rendszer lesz, mint az x86-os társa, azzal a különbséggel, hogy a Win32-es x86-os alkalmazások emulációs rétegen futnak, így ha lassabban is, de ténylegesen használhatók lesznek - illetve valószínűleg az ARM-os verziót nem tudjuk majd Windows 10 Próra frissíteni.