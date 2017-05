Surface Laptop: itt a Microsoft MacBook kihívója

Ismét bővíti a Surface sorozatot a Microsoft, ezúttal azonban a széria nem egy újabb extravagáns hibriddel vagy méretes asztali all-in-one-nal egészül ki, helyette egy mezei notebookot dob piacra a cég, amelynek fő célközönségét nem titkoltan az egyetemisták jelentik.

Az már első ránézésre egyértelmű, hogy a vállalat oktatással kapcsolatos bejelentéseket tömörítő eseményén leleplezett készülék a MacBook elsődleges riválisa kíván lenni, ehhez pedig a cég az egyszerűen Surface Laptop névre hallgató eszköz vékony házába egészen tisztességes vasat gyömöszölt, amely műszaki paramétereiben nem a Core m-es MacBookokkal, hanem a régi Airrel és az új 13-as Prókkal mutat rokonságot.

A 13,5 hüvelykes kijelző a sorozattól megismert 3:2-es képaránnyal operál, noha a Surface tabletekénél valamivel kisebb, 2256x1504 pixeles felbontással. A panelek a Microsoft ígérete szerint egyenként kalibráltak és 100 százalékos sRGB színpalettát kínálnak. A Surface-brandnek megfelelően a kijelző érintésérzékeny és a Microsoft-féle tollas bevitelt is támogatja, de tabletté már sehogyan sem alakítható, sem "kettétépni", sem teljesen hátrahajtani nem lehet a panelt.

A legvaskosabb pontján 14,47 milliméteres, 1,25 kilogrammos készülékben igény szerint egy Intel Core i5-7200U Kaby Lake lapka dolgozhat, Intel HD 620 grafikával, de az árat felcsavarva Core i7-7660U chippel is elérhető, már Intel Iris Plus Graphics 640 GPU-val megtoldva. RAM-ból 4-16 gigabájttal vásárolható meg a notebook, a PCIe NVMe SSD mérete pedig pénztárcamélységtől függően 128 gigabájt és 1 terabájt között mozog. A készüléken egy 720p felbontású, Windows Hello támogatással érkező webkamerát is találunk, illetve a 802.11ac szabványú Wi-Fi hálózatokra is csatlakozhatunk vele.

A fizikai csatlakozók terén viszont nem túl rózsás a helyzet, a notebook bal oldalán egy hagyományos USB 3.0 aljzatot, mini DisplayPort és headset csatlakozókat találunk, míg a jobb oldalon egy Surface Connect Port árválkodik, utóbbi töltéshez és dokkoláshoz használható. Az új notebookokon, tableteken, okostelefonokon, de még asztali PC-ken is rohamosan terjedő USB-C aljzat tehát lemaradt a Surface Laptopról, ami kifejezetten furcsa döntés a cég részéről 2017-ben, főleg, hogy azt gond nélkül betehették volna a töltő vagy akár miniDisplayPort helyére is, hiszen annak funkcionalitását az új generációs, és mára alapvetőnek számító aljzat teljes mértékben kiváltja.

Érdekes megoldás viszont, hogy a készülék alsó fele, beleértve a billentyűk között területeket és a csuklótámaszt is, szövetborítást kapott. Egész pontosan azzal az Alcantara anyaggal vonta be a gyártó, amely egyes Surface Pro 4 billentyűzetekből már ismerős lehet. A szövet nem csak a csuklóknak biztosít puhább alátétet, de vízlepergető bevonattal is rendelkezik, így plusz védelmet is nyújt a gépnek.

A notebookon Windows RT Windows 10 S fut, a rendszer ugyancsak frissen bejelentett új verziója csak a Windows Store-ból telepíthető appokat támogatja - amelyek sorába "hamarosan" az Office 365 paletta is bekerül(!). Ez a megkötés egyébként feloldható, Surface Laptopon lehetőség van Windows 10 Pro verzióra frissíteni, ez az első évben ingyenes lesz, később pedig 50 dollárt kell kicsengetni érte.

A készülék összesen négy színben, platina, burgundi, kobaltkék és "grafitarany" kivitelben lesz elérhető június 15-től - a magyarországi forgalmazásra egyelőre nagyon kicsi az esély, de más európai országokból, például egy bécsi kiránduláson azért beszerezhető az eszköz. Az árazás 1150 eurótól indul, ezért mindössze 4 gigabájt RAM-ot, 128 gigabájt tárhelyet és egy i5 lapkát kapunk (ezt a modellt senkinek nem is javasoljuk). Az első tényleg vásárlásra érdemes modell duplázott memóriával és SSD-vel viszont már 1450 euró - egyáltalán nem lett tehát olcsó a Microsoft új laptopja.

Miért van?

A Surface portfóliót a Microsoft eredetileg azért hozta létre, hogy utat mutasson a PC-gyártóknak termékfejlesztésben: kipróbáljon élesben olyan ötleteket, amelyeket a nagy OEM-ek (Dell, HP, Lenovo) nem mertek vagy nem tudtak valamiért bevállalni, a Microsoft azonban hosszútávú megtérülés (a Windows ökoszisztéma versenyképessége) reményében hajlandó finanszírozni ezt a kirándulást. Ebbe a képbe az összes eddigi Surface-modell beleillett, a 2-in-1 konstrukció népszerűsítése, a tabletes Windows koncepciójának érlelése mind-mind a küldetés része volt. De a Surface Laptop már egyáltalán nem illeszkedik ebbe az irányba: ez egy pontosan ugyanolyan gép, mint a Lenovo ThinkPad X1 Carbonja, a Dell XPS 13-asa vagy épp a HP Spectre - ezekhez képest sem hardverben, sem árazásban, sem ipari formatervben nem hoz áttörést a Microsoft.

Ami más, az a szoftveres környezet: a cég saját elmondása szerint a Windows 10 S, az Office 365 és az új laptop egymáshoz fejlesztett termékek, amelyek egyszerűen jobban működnek együtt, mint más gyártó gépein. Ebben benne foglaltatik az stylus és az Office szoftverek kombinációja, a firmware (BIOS/UEFI), az energiagazdálkodás és az új Windows 10-kiadás összefésülése és számtalam más apróság is. A cég tehát kimondottan azzal reklámozza a Surface Laptopot, hogy a szoftver és a hardver egy forrásból, ugyanabból a műhelyből érkezik - emiatt pedig jobb, mint a többi windowsos eszköz. Ez nyilván az Apple évtizedek óta hangoztatott mottója és Alan Kay híres mondásához nyúlik vissza: "Aki tényleg komolyan veszi a szoftvert, annak a hardvert is magának kell építenie" - a Microsoft szájából azonban ez egészen másképp hangzik, mint az operációs rendszerét nem licencelő Apple-től.

És végül egy utolsó adatot: az elmúlt egy évben kizárólag Surface PC-kből a Microsoft mintegy 4 milliárd dolláros forgalmat generált. A Surface már nem csak egy hobbi a Microsoft számára, hanem a Windows monetizálásának egyik fontos oszlopa.