A Facebook eladná a fiatalok érzelmi adatait is

Kiszivárgott a Facebook hirdetési gyakorlatába betekintést nyújtó dokumentum a Facebook ausztrál központjából, amelyre a The Australian lett figyelmes. A 23 oldalas kiadvány idén készült "bizalmas: csak belső használatra" megkötéssel, illetve "pillanatok, mikor a fiataloknak önbizalom növelésre van szüksége" felirattal, és azt részletezi, hogyan tudja a közösségi óriás ezeket a pillanatokat felismerni - majd pedig a hirdetőknek eladni.

A leírás szerint a cég által fejlesztett algoritmusok képesek felismerni a közzétett bejegyzések és egyéb tevékenységek alapján, ha a fiatal úgy érzi, hogy például értéktelen, bizalmatlan, buta, túlterhelt, stresszes vagy haszontalan. A botrányt pedig főként az okozta, hogy a rendszer ezeket az információkat felhasználva, a 14-18 éves fiatalkorúaknak célzott hirdetéseket is tud készíteni. A kiadványról azonban képeket nem közölt a The Australian, és az sem derült ki, hogy pontosan milyen kampányokat érdemes a cég szerint indítani az adatok ismeretében.

Hogy mi miatt lehet hasznos ez a tudás a hirdetőknek, az kézenfekvő, mint ahogy az is, hogy miért teljesen etikátlan. A Facebook azonosítani tudja többek közt azokat a fiatalokat, akik érdeklődnek a fogyókúrázás, edzés vagy úgy általában a jobb külső iránt. A képfelismerő rendszerek elemzik a Facebookon és az Instagramon közzétett fényképeket, megállapítják a tinédzserek hogyan fejezik ki magukat a fotókon keresztül, például milyen az ebédidejük - egy képből sok következtetés levonható, többek közt mikor esznek, hol, mit és kivel együtt.

Nem csak az érzelmek elemzésére képest a rendszer a nagy mennyiségű adat alapján, hanem azt is képes megérteni, hogyan kommunikálják a fiatalok az idegességüket vagy a félelmüket az oldalon, és mindezt milyen pillanatokban szokták megtenni. Például az is kiderül a bemutatóból, hogy az ausztrál tizenévesek hét elején több bejegyzést tesznek közzé a várható érzelmeikről, míg hét végén már inkább az érzelmek kiértékeléséről van szó az oldalakon. Hétfőn és kedden inkább az önbizalomépítésen van a hangsúly, hétvégén pedig a felhasználók inkább az elért eredményeiket mutatják be a követőiknek és az ismerőseiknek.

A dokumentum kifejezetten az ausztrál és új-zélandi régióban élő 6,4 millió tanulóról és fiatal munkavállalóról szól, nem lehet tudni, hogy a Facebook minden régióban készít-e ehhez hasonló kutatást, és hogyan értékesíti a hirdetési felületeket. Az korábban is sejthető volt, hogy a közösségi oldal a személyes adatokat és az érzelmeket is elemzi, de ez az első "kézzel fogható" bizonyíték arra, hogy a tinédzserek adatait külön kezeli - hívja fel a figyelmet az Ars Technica.

Először egy gyors bocsánatkérést küldött a Facebook szóvivője a The Australian kérdésére, és ígéretet tett, hogy belső vizsgálatot indít a cég a folyamat hibáinak megismerése miatt. Később azonban egy másik közleményt adott ki, amelyben félrevezetőnek nevezi a cikket, és tagadja, hogy az érzelmi állapotuk alapján vizsgálná a felhasználókat. Mindössze annyiról van szó a cég szerint, hogy egy ausztrál kutató a hirdetőknek segített megérteni, hogyan fejezik ki magukat az emberek a Facebookon keresztül - de soha nem használták fel reklámok célzásához, az adatok pedig csak anonim és aggregált formában állnak rendelkezésre a hivatalos álláspont szerint.