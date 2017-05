Elkezdi teríteni a LinkedIn-profilokat a Microsoft

Megváltozik a LinkedIn adatkezelési szabályzata és a felhasználói megállapodás 2017. június 7-től a felhasználóknak kiküldött email szerint. A leírás alapján a megállapodás változása mindenkit érint, aki az oldalt "megnézi, hozzáfér vagy bármely kapcsolódó szolgáltatást használja". Az egyik módosítás kifejezetten azt pontosítja, hogy mit ért a Microsoft a LinkedInhez tartozó szolgáltatásokon, mely szerint a Slideshare vagy a LinkedIn Learning ebbe a körbe tartozik, de a Lynda.com oldalra nem vonatkoznak a megállapodásba foglalt feltételek, mivel a 1,5 milliárdért felvásárolt e-oktatási platform saját szabályzattal rendelkezik.

Feltehetően a frissítés azért is vált időszerűvé, mivel júliustól élesednek a Dynamics 365 és a LinkedIn közös integrációi az értékesítés és a toborzás modulokban, amely nagy lehetőségeket ígér a vállalatok számára a profilok kereshetőségével és a kapcsolatfelvétel megkönnyítésével összefüggésben. Emellett pedig sejthető volt, hogy a Microsoft a szakmai közösségi oldal 26 milliárdos felvásárlását követően aktívan be fogja építeni a funkciókat a saját szolgáltatásába, és kiterjeszti a partnerek körét. A cég igyekszik hangsúlyozni a felhasználóknak küldött levélben, hogy a LinkedIn ugyan a Microsoft része, de a szolgáltatásra egy egészen másik, különálló szabályzat vonatkozik.

Összesen négy új funkciót emel ki a Microsoft a profilok láthatóságára, az eredmények megosztására, a "produktivitást segítő botokra" és a közelben lévő tagok jelzésére vonatkozóan, de ezek mellett a megállapodás még számos pontja változik. A LinkedIn Profilok láthatósága az, amely leginkább összefüggésben áll a Dynamics 365-tel és más partnerekkel, amelyek ezentúl a keresőmotorokhoz hasonlóan a szolgáltatásukba illeszthetik az egyes profilokhoz kapcsolódó információkat. A cég leírása szerint példaként említhető még az Outlook és a Yahoo Mail, az Apple és a Samsung natív levelezőrendszerei, a Cortana, az Evernote és egyéb közösségi média aggregátor oldalak vagy munkaerő-figyelők, amelyek már kihasználják a lehetőséget. Azt be lehet állítani, hogy a felhasználó profilja ne jelenjen meg más szolgáltatók rendszereiben, de figyelmeztet rá a leírás, hogy a keresőkben a publikus információk ebben az esetben is meg fognak jelenni.

Könnyebben megoszthatóak a felhasználó által elért eredmények a LinkedIn hálózatán belül az értesítő szerint. Az ajánlórendszer már tavaly óta olyan nyilvános információk alapján javasol frissítéseket, mint például szabadalmak, publikációk és képzések után járó bizonyítványok - a rendszer által felajánlott frissítések közül pedig a felhasználó dönthet, hogy mellyel egészíti ki a profilját. Azt viszont a bejegyzést nem részletezi, hogy az egyes eredmények megosztása hogyan fog a jövőben egyszerűsödni.

Egy új automatizált rendszert is létrehoztak a rendszer fejlesztői amely a jelek szerint főleg az üzenetek kiegészítését fogja segíteni. Például a címzett begépelésekor megjelennek a lehetséges nevek, a hivatkozásokat a rendszer URL-lé alakítja, kiszűri a kártékony oldalakat és a spameket jelző feketelistás szavakat, és ami a legérdekesebb, hogy a szövegkörnyezettől függően releváns üzeneteket vagyis "okos válaszokat" próbál készíteni a válaszadó helyett. A szolgáltatás azt is figyelembe veszi, ha az üzenet küldője toborzóként dolgozik, akkor az üzenete valószínűleg munkalehetőségről szól. Mindehhez a rendszer természetesen a gépi tanulást veszi igénybe, ezért az okos válaszok és a spamek felismerése az aktív használatot követően fejlődik, tehát a kezdeti időszakban még kevésbé lehet valódi segítségre számítani a funkciótól.

A negyedik új funkcióról viszonylag kevés információ olvasható, pedig a Facebookon már néhány problémát okozó Nearby megjelenéséről van szó, amely jelezné a közelben lévő LinkedIn-felhasználókat. A cég szerint ez hasznos lehet konferenciákon és különböző eseményeken, ahol a tárgyalópartnerek egyeztetéseket kezdeményezhetnek egymással. Ez azonban csak akkor fog működni, ha a felhasználó kifejezetten bekapcsolja a helymegosztást és beállítja, hogy meddig szeretné megmutatni a többieknek, hogy pontosan éppen hol tartózkodik.

Az új lehetőségekkel összefüggésben változik az adatkezelési szabályzat is , amely igyekszik egyértelműbbé tenni, hogy a profiladatokon kívül a cég a szinkronizált adatokhoz is hozzáfér, mint például a telefonkönyvhöz és a naptárhoz. Továbbá mások is szinkronizálhatják ezeket az adataikat, amelyben a felhasználók is szerepelhetnek. Ezenkívül a rendszer felhasználja a süti és a web Beacon információkat, a készülék- és a helyadatokat, valamint az üzeneteket a már említett automatikus szkenneléshez, de a küldés és fogadás metaadataiból is nyer adatokat. Tehát a LinkedIn fejlesztői a közvetlenül a felületen keresztül elérhető információkon keresztül még sokkal több összefüggésre ráláthatnak, hogy kik milyen kapcsolatban vannak egymással, például akár azt is tudhatja, hogy kik mikor találkoztak egymással, illetve kiknek van meg egymás telefonszáma, akkor is, ha nem ismerősök a közösségi oldalon - ezek pedig a toborzás és az értékesítés szempontjából fontos hozzáadott értékkel rendelkezhetnek.

Minden új funkciót ki lehet kapcsolni vagy a teljes LinkedIn profilt be is lehet zárni a cég megjegyzése szerint. A Microsoft azt is jelzi a felhasználók felé, hogy nem ellenőrzi a harmadik fél által közzétett tartalmakat, nem vállal ezekért felelősséget, mint ahogy azért sem, ha más cégek rosszul használják a szolgáltatást.