Növekvedéssel nyitotta az évet az LG Electronics

Ígéretesen indította az idei évet az LG Electronics, a vállalat az első negyedévben 12,8 milliárd dollárnak megfelelő koreai wonos bevételt zsebelt be, ez 9,7 százalékos gyarapodás 2016 hasonló periódusához viszonyítva. A növekedés ráadásul a profitban is megmutatkozott, az közel 733 millió dollárra hízott, ez több, mint négyszeres előrelépés a tavalyi évet indító 198,1 milliós eredményhez képest.

A szekeret leginkább a háztartási eszközök és légkondicionálók részlege tolta, egyedül több mint 4 milliárd dolláros bevételt produkálva, csaknem 10 százalékkal többet, mint 2016 Q1-ben. A divízió üzemi nyeresége 456,7 millió dollár volt, 27,7 százalékkal több, mint egy éve. Az ezüstérem az otthoni szórakoztatóelektronikai divíziót illeti, 3,8 milliárdos forgalommal - a terület ugyanakkor most valamelyest alulmúlta tavalyi teljesítményét, legalábbis ami a bevételt illeti, a csökkenés 0,2 százalékos. Az üzemi eredmény viszont itt is jobb lett, 335,2 millió dollár, ez 14 százalékkal haladja meg a tavalyi indító negyedév számait. A bevétel-visszaesést a szórakoztatóelektronikai eszközöknél a cég a visszaesett piaci keresletnek tudja be, a prémium eszközök ugyanakkor kelendők voltak, így a nyereség növekedni tudott. A gyártó a következő negyedévben további növekedésre, illetve főként a tévék iránti mérsékelten növekvő keresletre számít.

A sor a mobilkommunikációs üzletággal folytatódik, esetében 2,6 milliárd dolláros bevételről beszélhetünk, ami vékony, 1,7 százalékos pluszt jelent 2016 első három hónapjával összevetve. Ahogy egy éve, a részleg most is üzemi veszteséget mutat, ugyanakkor a negyedév végén a cég már nagyon közel állt ennek megfordításához: a tavaly év eleji 177 milliós mínuszt a gyártó 175 ezer dolláros üzemi veszteségre faragta le. Az előrelépést az elmúlt évben főleg a középszintű eszközök hozták meg, de a vállalat szerint új zászlóshajója, a G6 pozitív fogadtatása is közrejátszott benne a koreai piacon. Az év későbbi részében a cég komoly versenyre számít a piacon, különösen "egy rivális csúcsmodellel" szemben, ezzel együtt várakozásai szerint a G6-tal javul majd pozíciója a prémium szegmensben.

Az LG negyedik fontos szegmense a járműkomponenseket gyártó divízió - noha a részleg a fentiekhez képest nem túl nagy, 768 millió dollárnak megfelelő bevételt könyvelt el, a növekedés üteme messze itt a leglátványosabb, egy év alatt 47,8 százalékos gyarapodásról beszélhetünk. Ez azonban még nem fordul le nyereségre, a részleg mérsékelt, 12,7 millió dolláros üzemi veszteségről számolt be, ami 8 százalékos javulás a 2016 Q1-es időszakkal szemben. A szegmenst a vállalat infotainment rendszerei, valamint az elektromosjármű-alkatrészek hajtották meg, az üzemi veszteség pedig idén is annak tudható be, hogy a divízió lényegében minden befolyó pénzt visszaforgat a kutatás-fejlesztésbe - ez valószínűleg még jó darabig így lesz. A cég az év hátralévő részében partnerségekkel próbál majd extra szelet fogni a részleg vitorlájába.