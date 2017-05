Apple: dől a pénz a szolgáltatásokból

Visszafogott negyedévet zárt az Apple az első három naptári hónapban - a cég bevétele szerény 5 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest és 52,9 milliárd dollárt tett ki, miközben az adózott profit 10,5 milliárd dollárról 11 milliárdra emelkedett. Az összesített számok mögött viszont az egyes termékkategóriák ellenkező irányba mozogtak, lássuk a részleteket.

iPhone - tartja az iramot

Nem könnyű az iPhone-eladások számait értékelni. Egyrészt az Apple telefonjának piaci teljesítménye stagnált, az értékesített darabszám 1 százalékkal esett 50,8 millióra, az innen származó bevétel pedig 1 százalékkal nőtt, 33,2 milliárdra. Másrészt viszont ezt a stagnálást igen erős ellenszélben sikerült elérni - a telefon jelképes frissítést kapott 2016-ban, a kínai értékesítés, amely eddig a telefont húzta jelentősen visszaesett, ennek fényében viszont a tavalyi számokat újra hozni bizony komoly fegyvertény.

És abszolút pozitív egy másik adat is: az elemzői konferenciahíváson Tim Cook elmondta, hogy az iOS telepített bázisa éves szinten két számjegyű növekedést mutatott. Pontos szám nincs (sem a bázisra, sem a növekedésre), a mintegy 1 milliárdnyi aktív használatban lévő eszközt figyelembe véve több, mint 100 milliós növekedést jelent. Ez elképesztő adat, és jól mutatja, hogy a "hosszanfriss" iPhone stratégiája nem elhibázott: a sokéves telefonok másod-, harmad- vagy épp negyedik kézben is szolgálják a tulajdonosokat - és termelik a profitot a fejlesztők és az Apple számára. Ezzel szemben az androidos eszközök aktív élettartama jóval rövidebb, így hiába fogy négy-ötször annyi robotos modell, annak telepített bázisa csak mintegy 2 milliárd.

Macek, tabletek és Egyebek



A tovább zsugorodó PC-piachoz képest kimondottan jól teljesítettek a Macek, a bevétel 14 százalékkal 5,8 milliárd dollárra nőtt, az értékesített darabszám pedig 4 százalékkal, 4,2 millióra tudott bővülni. Cook szerint a piac kimondottan jól fogadta a frissített MacBook Pro sorozatat, a kurtított képességek és a magasabb ár miatt fanyalgó sajtó kétségeit úgy tűnik a vásárlók nem osztották.

forrás: Sixcolors.com

Az iPad-sorozat lassú fogyása megállíthatatlannak tűnik, a bevétel 12 százalékkal (3,8 milliárdra), a darabszám pedig 13 százalékkal (9 millió darabra) esett vissza. Ezzel együtt Cook szerint a tabletek jobban teljesítettek a vártnál és mivel a piac egésze gyorsabb ütemben zsugorodik, a cég még piaci részesedést is szerzett az olyan fontos országokban, mint az Egyesült Államok vagy Japán. Ezzel az iPad továbbra is a legnépszerűbb tablet a világon - mondja Cook, arról már nem tehet, hogy a tabletek piaca viszont nem növekszik.

És vannak azok a hardverek, amelyeket már nem közöl külön bontásban az Apple, így csak Cook szavaival jellemezhetjük ezek teljesítményét. Az Apple Watchról annyit tudtunk meg, hogy a tavalyi év elejéhez képest "szinte duplázódott" az értékesített darabszám, az AirPods, a cég vezetéknélküli fülhallgatói után pedig akkora a kereslet, amivel a gyártás továbbra sem tudja felvenni a tempót - ez eléggé rossz hír, figyelembe véve, hogy a terméket szeptemberben jelentette be a cég, tehát bő fél év alatt sem sikerült gatyába rázni az ellátási láncot. Ezzel együtt az "egyéb termékek" kategória 31 százalékkal, 2,9 milliárd dollárra tudott nőni, vagyis már ez is egy komoly lába lett a cégnek.

Szolgáltatások - ez már valami

A negyedéves jelentés fénypontja ezúttal is a Services (szolgáltatások) divízió, amely az Apple legújabb, csendes sikertörténete. Ebbe a sorba számolja az Apple bele a digitális tartalmakat (iTunes vásárlások, Apple Music), a kiterjesztett garanciát, az Apple Pay-t, a licencelést, az App Store bevételeit és számos más szolgáltatást. Ezek összesítve pedig most már jelentős, több, mint 7 milliárd dolláros bevételt generálnak negyedévente - egy évvel ezelőtt ez még csak 6 milliárd volt, a növekedés tehát 18 százalékos. A cég úgy tűnik okosan hajtja végre a telepített bázis monetizálására vonatkozó stratégiáját, a számok egyelőre őket igazolják.

A 7 milliárdos negyedéves bevétel csak az iPhone-ok által generált forgalom mellett tűnik kicsinek, önmagában lassan ez is egy Fortune 100-as cég bevétele lenne. Összehasonlításképp például a Google teljes negyedéve 25 milliárd dollár - lassan tehát egy harmad-Google méretű ez az egy részleg. Cook azt is vázolta, hogy honnan jönnek ezek a számok: az App Store éves szinten 40 százalékkal nőtt, de a Music-előfizetések is két számjegyű növekedést mutatnak. Most kezd bedurranni az Apple Pay is, a cég több, mint ötszöröződő tranzakciós számról beszél - igaz, még most zajlik a szolgáltatás globális rajtja, így a gyors növekedés a minimumot jelenti.

Összességében tehát az ellenszélben is helyt álló iPhone, a gyors ütemben növekedő iOS telepített bázis, a tovább zsugorodó iPadek és a szerényen növekvő Mac jellemezte a hardveres oldalt. Az egyéb kategória (elsősorban a Watch hátán) szépen növekszik, a szépen emelkedő szolgáltatások pedig hamarosan valódi pénznyomdává válik saját hatáskörben is - sőt, igazából már most is annak tekinthető.