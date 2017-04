Google: hihetetlenül nő a bevétel

Gyorsuló növekedésről számolt be az Alphabet - a Google-t is leányvállalatai között tudó ernyőkonszern az első naptári negyedévre vonatkozóan: a cég bevétele elérte az első három hónapban a 24,8 milliárd dollárt, ez jelentős, 22 százalékos emelkedés a tavalyi év hasonló időszakához képest (akkor csak 17 százalékkal sikerült nőni 2015 elejéhez viszonyítva). Igen meggyőző a cég profitja is, amely 5,4 milliárd dollárt tett ki - szemben a tavalyi 4,2 milliárddal.

Kiadó vagy sales house?

A Google hirdetési tevékenysége alapvetően egy médium/kiadó és egy sales house kombinációjaként fogható fel: a cég a hirdetők reklámjait saját felületein (keresési találati oldal, YouTube, stb.) is közzéteszi, de közzéteszi azt az AdSense és DoubleClick programon keresztül más médiumok oldalain is. Az elmúlt cirka tíz év meghatározó trendje pedig az, hogy a két modell között egyértelműen a "kiadó" felé tolódik el a Google és külső felületek helyett a saját szolgáltatásokat igyekszik monetizálni.

This just gets starker all the time – nearly 85% of Google’s ad revenues now from its own sites pic.twitter.com/XzxRWj2WDv