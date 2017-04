A LinkedIn húzta le a Microsoftot

Nézzük a sarokszámokat! A bevétel 22,1 milliárd dollár lett a negyedév során, ez egészséges, 8 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest. Szintén kicsattanóan jó az adózott eredményről szóló adat, a 4,8 milliárd dolláros érték 28 százalékkal magasabb, mint tavaly év elején. Az aggregált számok mögött persze egészen érdekes (és néhol ellentétes) trendek bújnak meg, lássuk, hogy teljesítettek az egyes részlegek!

Irodai megoldások

Hagyományosan a cég igáslovát a különböző produktivitási és üzleti alkalmazások jelentik, ebben a negyedévben sincs ez másképp, a 7,96 milliárdos forgalmat mutató, 2,78 milliárdos üzemi eredményt elkönyvelő részleg jó formában van. A bevétel növekedése igazán látványos, éves szinten 22 százalékos - az eredmény viszont aggasztó mértékben, 7 százalékkal esett.

A Microsoft magyarázata prózai, mindkét változást a LinkedIn okozta: a felvásárolt cég bevételét is ide könyvelte el (ami megdobta a forgalmat), de itt szerepel annak vesztesége is (ami lehúzta az eredményt). Hogy mekkora ennek a hatása? A 22 százalékos növekedésből a LinkedIn adott 15 százalékot, az eredményt pedig 13 százalékkal húzta vissza a felvásárlás (tehát nagyjából ugyanekkora, 7-8 százalékos növekedés jöhetett volna enélkül). Na és ha már itt tartunk, a Microsoft abszolút számokban is közölte a LinkedIn számadatait - a decemberben záruló felvásárlás után először: a bevétel 975 millió dollárra rúgott, amihez viszont 386 milliós veszteség társult.

Tehát a LinkedIntől eltekintve azért jól teljesített a részleg: a kereskedelmi Office-bevétel (előfizetésekkel együtt) 7 százalékkal nőtt, ezen belül a kereskedelmi Office 365 45 százalékot tudott nőni - ez igen jelentős szám, ami nyilván magával hozta a "dobozos" Office-termékek 13 százalékos visszaesését. A céges Office-előfizetés egyébként igazi sikertörténet, már több, mint 100 millió munkavállalónak vettek ilyent a kliensek. A konzumer oldalon is ellensúlyozni tudták az új előfizetések a kieső dobozos bevételeket, a bevétel összességében 15 százalékkal tudott nőni, az előfizetői bázis pedig immár 26,2 millióra nőtt.

A surranópályán pedig jön fel a Microsoft CRM és ERP rendszere, a Dynamics, amely összesen 10 százalékkal tudott nőni, ezen belül pedig az online verzió, a SaaS-ként kínált Dynamics 365 81 százalékkal bővült.

Intelligent Cloud

A cég szerveres és felhős részlege erős negyedévet zárt, a bevétel 11 százalékkal, 6,76 milliárd dollárra nőtt. Stagnált viszont az elért üzemi eredmény, a 2,18 milliárdos érték hajszálra megegyezik a tavalyi számmal. A növekedést a szerveres termékek és a felhős szolgáltatások húzták, a nagyvállalati szolgáltatások visszaesése és a valutaárfolyamok változása viszont visszafelé húzta.

A már említett szerveres termékek és felhős szolgáltatások ernyő alá tartozik a cég Azure portfóliója mellett a Windows Server és az SQL Server licenceléséből származó bevétel is. Ezek eredményeit sajnos nem közli külön-külön a cég, így csak annyit tudunk, hogy ez a széles portfólió együtt 15 százalékkal tudott nőni. A nagyvállalati szolgáltatásoknál 1 százalékos zsugorodást jelent a cég, ahogy a Windows Server 2003-hoz egyedi támogatást vásárló vállalatok végre elkezdtek frissebb rendszerek felé migrálni (ezt a kiesést némileg ellensúlyozta a Premier Support és a tanácsadás jó teljesítménye).

Az Azure portfólióról a cég abszolút értékben nem nyilatkozik, a növekedésről viszont közölt adatot, eszerint a felhős platform bevétele 93 százalékkal emelkedett egy év alatt - tehát továbbra is roppant gyorsan növekszik. Fontos, hogy ezzel tartja a lépést a kihasználtság is, így nincs arról szó, hogy a cég változatos marketingmódszerekkel értékesítené az előfizetéseket, azonban a partnerek felhős beköltözése elmaradna.

Szintén pozitív hír a befektetőknek, hogy a Microsoft Enterprise Mobility telepített bázisa továbbra is évről évre 100 százalék fölött nő - immár 12 folyamatos negyedévben. Ugyan még mindig viszonylag kicsi lehet az innen származó bevétel, kritizálni nem lehet a vállalat törekvéseit.

Kliensoldal: PC-k és Windowsok

Számottevően esett a "More Personal Computing" csoport bevétele, a 8,84 milliárdos összeg 7 százalékos zsugorodás a tavalyi időszakhoz képest. Ez a telefonos tevékenység leállásával magyarázható amely egyedül 8 százaléknyi esésért felel (magyarul: ettől eltekintve 1 százalékkal emelkedett a bevétel). Jó hír viszont, hogy ezzel együtt is szárnyal az üzemi eredmény, a telefongyártás leállításának köszönhetően 20 százalékkal, 2,1 milliárdra nőtt ez az érték.

A Windows 10 ugyan ingyenes frissítésként került piacra, de a Microsoft nyilván nem mondott le arról, hogy az operációs rendszerét monetizálja, a PC-gyártók fizetik a szokásos licencdíjat, ahogy a nagyvállalati felhasználók is. Az OEM (gyártóktól származó) bevétel felemás, a Pro licencekből származó bevétel 10 százalékkal emelkedett ahogy a vállalati ügyfelek vásárlásai élénkülnek, a konzumer OEM licencek viszont 1 százalékkal estek.

Ahogy várható volt, a telefongyártás leállításával (és értékesítésével), illetve a meglévő készletek kifutásával fokozatosan nullára esik az innen befolyó bevétel - ez meg is történt, tavalyhoz képest 730 millióval csökkent a telefonos értékesítés. Váratlan viszont a cég PC-s portfóliójának, a Surface-család teljesítménye, itt a bevétel ugyanis az előző negyedévekben gyors ütemben növekedett, most viszont negyedével visszaesett. Ezt a Microsoft a 2-in-1 gépek piacán erősödő versennyel, illetve a termékciklus végére ért modellekkel magyarázza. Nem mellékes persze az sem, hogy a cég a legjobban fogyó olcsó Surface-eket teljesen ki is vonta a piacról, ami nyilván hozzájárult az eséshez, összességében csak 831 millió dolláros bevételt generált ez a tevékenység.

Az Xbox-biznisz tevékenységéről nincs sok adat, a cég csak annyit közölt, hogy az Xbox Live hálózat (ebben benne foglaltatik a Windows 10-es Xbox app is) aktív felhasználói bázisa folyamatosan növekszik (egy év alatt 46 millióról 52 millióra), az innen származó bevétel pedig 4 százalékot nőtt.