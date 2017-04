Csökkenő bevétel, aktivizálódó felhasználók a Twitternél

Bevétel-visszaesésről számolt be a Twitter idei első negyedévre vonatkozó pénzügyi jelentésében - ez az első éves szintű visszaesés a cég történetében. Mintegy 8 százalékos konszolidációról van szó a 2016 Q1-es időszakhoz képest, ami 548 millió dolláros bevételt jelent. 2017 első negyedében nyereségről sem beszélhetünk, azt a vállalat 61,5 millió dolláros veszteséggel zárta, igaz, a csökkenő bevétel dacára ez még mindig előrelépés az egy évvel korábbi, 79,7 milliós deficithez képest.

Ahogy az lenni szokott, a fenti összegek túlnyomó része hirdetésekből folyt be, ez a tárgyalt periódusban 474 millió dollár volt, ehhez jött még további 74 millió, amelyet a licencek és egyéb üzletágak hoztak a vállalatnak. Ez az aránylag vékony "egyéb bevételek" réteg egyébként szemmel láthatóan növekedett az elmúlt év során, több mint 15 százalékot (2016 indító negyedévében 64 milliós összegről beszélt a cég) noha a törzsbevételt adó hirdetések mintegy 11 százalékos visszaesést mutattak, lényegében ez tehető felelőssé az éves szinten mért összesített bevételcsökkenésért.

Földrajzi régiókra bontva ugyanakkor már az Egyesült Államok piaca sáros a dologban, amely éves szinten nem kevesebb mint 17 százalékos zsugorodást produkált, ezzel a tavalyi első negyedben jelentett 343 millió dollár helyett egy évvel később már csak 284 millió dollárt termelt a cégnek. Más térségekből viszont a 2016-osnál ha csak egy százalékkal is, de több bevétel folyt be, az összeg az elmúlt év során 188-ról 190 millió dollárra kerekedett ki.

Az általános visszaesés a hirdetésekhez kapcsolódó felhasználói aktivitásban is megmutatkozik, annak növekedése ugyanis erősen mérséklődött, a 2016 Q1-es, 208 százalékos értékről idén év elejére 139 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan az felhasználók megmozgatásának ára nagyjából 63 százalékkal lett alacsonyabb éves szinten, ami a cég számára ismét visszaesést jelent, a költségcsökkenés rátája ugyanis egy évvel korábban csak 56 százalékos volt.

Ami a felhasználószámot illeti, a szolgáltatás továbbra is stabilan növekszik, az Egyesült Államokban és a világ többi részén egyaránt. A Twitter az idei Q1 végén összesen 328 millió havi aktív felhasználót tudhatott maga mögött, ebből 70 milliót az USA-ban, 259-et pedig más országokban. Ez 6 százalékos növekedésnek tudható be, egy évvel korábban még 310 milliónál állt ez a mutató. A napi aktív felhasználókról a vállalat pontos számokat nem közölt, ugyanakkor azt elárulta, hogy azok növekedési rátája 2016 elején 3 százalékos volt, idén viszont már 14 százalékon állt az első negyedévben.

A derekas felhasználói létszámbővülést a vállalat az újonnan bevezetett funkciók, illetve a hatékonyabb moderációs és zaklatásjelentő eszközök számlájára írja, és az év hátralévő részében is hasonló tendenciákra számít. A cég szerint egyébként a napi aktív felhasználószám megugrásához az is hozzájárult, hogy sok olyan korábbi regisztrált is újra twitterezni kezdett, aki az elmúlt időben passzív volt. Őket elsősorban a politikai tartalmú twitterezők követése vonzotta ismét a platformhoz - ahogy a Business Insider rámutat, tavaly a cég műveleti igazgatója, Anthony Noto elmondta, Donald Trump tevékenysége is nagyban felhívta a figyelmet a platform felhasználási módjaira.