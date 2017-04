Kamerás Echo-utódot jelentett be az Amazon

Megújul az Amazon Echo, a vállalat népszerű okosotthon-központja megállás nélkül fülelő mikrofonjai mellett immár kamerával is kiegészül. Az új termék ennek megfelelően az Echo Look nevet kapja, fedélzetén pedig természetesen a cég virtuális asszisztense, is ott figyel.

Az Alexa új érzékszerve ugyanakkor nem vonalkód-olvasásra, netán a lakás távoli felügyeletére szolgál, azt a cég kifejezetten szelfikészítésre szánja, amellyel a felhasználók reggelente dokumentálhatják, hogy épp milyen ruhában indultak munkába. Az aznapi szerelés ráadásul akár rövid videóban is megörökíthető, hogy egy füst alatt kiderüljön, kutyaszőrös-e a zakó háta, és kijött-e az inggallérból a múltkori pörköltszaft. Ehhez az Echo Look saját LED világítást is kapott, kamerája továbbá a cég szerint mélységérzékelésre is képes, így a fotók háttere igény szerint elmosható.

De a vállalat nem áll meg itt, az eszköz Style Check funkciójával még gépi tanulásra és divatszakértők tanácsaira építve visszajelzéseket is ad az öltözetekről: két fényképet feltöltve kiválasztja, melyik szerelés áll jobban. Ez a funkció a vállalat ígérete szerint az egyre nagyobb mennyiségben felgyűlő felhasználói adatokkal egyre okosabb lesz, ráadásul az ember stílusa alapján ajánlásokat is ad a hozzá passzoló új ruhák vásárlására. Utóbbinál az üzleti modell is gyorsan kirajzolódik, ha a megoldás elterjed, az Amazonon jelenlévő ruhagyártók jó eséllyel befizethetik majd magukat a gardróbajánlásokba.

Az Echo Look persze az eredeti Echótól megszokott funkcionalitást is hozza, a mikrofonok mellett hangszóró is található benne, illetve a nagyobb biztonságérzet érdekében egy hardvergomb is került rá, amellyel mind a kamera, mind pedig a mikrofonok kikapcsolhatók. Kijelző nem jutott az eszközre, annak képe így az ahhoz tartozó okostelefonos társalkalmazáson követhető. A kamera természetesen hallgat a platformon megszokott hangparancsokra, így az "Alexa, take a picture", netán "Alexa, take a video" utasításokkal vehető rá a fotózásra, videózásra.

A termék bevezetése érdekes lépés a vállalat részéről, különösen a divat-fókusz miatt - hiszen ha csak a hardvert nézzük, az Echo Look gond nélkül lehetne a Nesttől ismert Dropcam otthoni biztonsági kamera vetélytársa, vagy rendelhetne automatikusan mosóport, vagy egyéb fogyó termékeket az Amazonról, a vonalkód leolvasásával. Miután ezek a funkciók a Looktól csak egy szoftveres karnyújtásnyira vannak, nem kizárt, hogy azokat a vállalat a későbbiekben frissítésekkel elérhetővé is teszi, egyelőre azonban be kell érni az öltözködési tanácsokkal és a házi divatfotózással. Az Echo Look 20 dollárral drágább a mezei Echónál, így nettó 200 dollárért vásárolható meg.